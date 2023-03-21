瑞信債券「清零」損信心　恒生CEO：港難獨善其身　關注二級效應

瑞士信貸﹙Credit Suisse，CS﹚終獲瑞士銀行﹙UBS﹚出手收購，不過一批總值160億瑞士法郎的高風險債券—AT1債券（也可稱為「Coco債」）要撇賬，價值清零，並觸發市場上同類債券價格急跌。本港監管機構指，瑞信佔香港銀行業總資產少於0.5%，認為本地銀行業信貸風險承擔不大。恒生（0011）執行董事及行政總裁施穎茵認為，接連有大型銀行出事，本港難以獨善其身，對投資者有短暫信心影響。不過認為本港金融機構監管嚴格，本港承受的沖擊會較歐美國家輕微。



瑞信一批總值160億瑞士法郎的高風險債券—AT1債券要撇賬，價值清零，並觸發市場上同類債券價格急跌。（資料圖片）

維持預測美息升至5.25厘

短短一周之間，矽谷銀行（SVB）及瑞信等歐美銀行接連出現財務問題，遭到官方機構接管或是同業併購。問及接連有歐美銀行出事會否令聯儲局的加息放慢，施穎茵在傳媒訪問中指出，外國央行積極行動作出應變，而美國大型銀行亦願意聯手向有財政問題的同業，注入存款數百億美元，有助安定市場信心。至於聯儲局加息，亦要考慮通脹及就業狀況，暫時仍然維持預測今年聯邦基金利率會升至5%至5.25%，「距離現時尚有水位」，估計聯儲局會再加息兩次或三次。

恒生執行董事及行政總裁施穎茵指出，仍然維持預測今年聯邦基金利率會升至5%-5.25%，「距離現時尚有水位」。（資料圖片） 。

問及事件對本港的影響，施穎茵指出，本港是國際金融中心，難以獨善其身。她指出，事件才剛發生，會否對某些行業造成二級效應﹙second-order effects﹚，要繼續評估。不過，相信本港的金融系統穩定及監管嚴格，因此本港承受的沖擊，不會如同歐美國家一樣強烈

料內房問題暫穩定

相較歐美銀行出事，她認為，對於恒生而言，更大的挑戰在於內房債務問題。「至今最明顯的壓力仍是來自內房」。恒生去年的業績，錄得盈利倒退27%至101.65億元，主要受累內地商業房地產債務問題，令到恒生的預期信貸損失變動按年大增1.72倍至76.26億元。

今年是恒生銀行創立90周年，行政總裁施穎茵指出，有信心恒生今年盈利增長回升。（鄭子峰攝）

有信心今年盈利增長回升

不過施穎茵指出，參考今年首兩個月的經濟數據，「估計內房問題暫時穩定咗」，相信今年該行對此行業的撥備可以減少，從而支撐業績。她又預期，到今年下半年，「見到更多內房商業活動返黎」，對銀行的影響會更加明顯。

另外，今年恒生成立90周年，施穎茵指出要專注鞏固現有客戶、吸納新的客戶、財富管理業務等大方向，同時亦會加大投資大灣區，增加客戶關係經理﹙Relationship manager﹚ 人手，拓展財富管理業務。

她認為在投資市況動盪期，客戶對保險產品的需求增加。除了現時上水的理財中心以外，正計劃在港再加開理財中心。內地方面，首間內地跨境財富管理中心將於下周在廣州開幕，稍後位於深圳的跨境財富管理中心亦將投入服務。整體而言，有信心恒生今年盈利增長回升，亦會按業績表現盡量回饋股東。

隨著中港通關，兩地商業活動恢復，對於本港經濟，她認為內地旅客增長，對本港有利，不過仍然需時觀察本港的本土消費復甦情況，包括信用卡消費等數據，「畢竟都有好多港人出國旅遊，在海外消費而非本地消費，要睇睇會否相抵銷」，認為要等待今年首季過去，才可以對本港市道有更清晰的判斷。