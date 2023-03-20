UBS購瑞信｜央行救助解燃眉之急　陳鳳翔︰僅下一場金融危機開端

近日國際金融圈烽煙四起，先有矽谷銀行（SVB）破產，其後國際投行瑞信（Credit Suisse）亦出現流動性缺失，引發客戶信心危機。為維持金融系統安全性，瑞士央行出手相救，並促成瑞信與其競爭對手瑞銀（UBS）「世紀合併」。但經濟學者陳鳳翔稱，這只是下一場金融危機的開端；在俄烏戰爭及加息週期之下，未來銀行業仍是危機四伏。



在俄烏戰爭不止，美國開展加息週期之下，環球企業銀根短缺問題逐漸浮現，連帶銀行「煲蓋」不夠用的情況亦開始顯露於人前。

細看矽谷銀行與瑞信的「爆煲」原因雖然不盡相同，惟兩者一同在加息週期經歷債券價格下跌，加息無疑成為壓死銀行的最後一根稻草。香港城市大學客座教授及 MBA 課程協理主任陳鳳翔表示，加息是一把雙面刃，一方面可以壓抑通脹，但另一方面卻會對經濟產生傷害。他解釋，「一層層推理落去，加息令債券價格跌，投資落債券嘅銀行就會出現投資虧損。」陳鳳翔預計，未來將再有更多銀行受牽連，形成骨牌效應。

瑞士央行同意向瑞信提供最多1,000億瑞士法郎流動性援助。（Reuters）

央行出手「相助」非絕對

面對瑞信破產危機，在瑞銀（UBS）提出收購合併之前，瑞士央行已提出宣布借取最多500 億瑞士法郎（折合4,233億港元）的資金予瑞信，其後瑞銀提出以10億瑞郎收購瑞信遭拒。最終瑞銀宣布同意以每股0.76瑞郎、總額30億瑞郎（折合254億港元）代價收購瑞信，較瑞信上周五（17日）收市價折讓59%，交易將以「22.48股瑞信換1股瑞銀」來完成。此外，瑞士央行同意向瑞信提供最多1,000億瑞士法郎（折合8,467億港元）流動性援助。瑞士政府同時宣布，瑞信名義價值160億瑞郎（折合1,355億港元）的額外一級資本（AT1）債券被完全減記。

今次央行迅速出手拯救瑞信，令危機得以暫時降溫。對於央行是否必須救銀行，陳鳳翔表示並非絕對。「以前都試過有銀行倒閉但央行唔出手救，睇住佢哋執笠。」翻查數據，2008年金融海嘯後，美國中小型銀行「捱不住」出現連環倒閉潮，2009年一共逾百間銀行倒閉。陳鳳翔補充，「資產大嘅傾向會救，因為同大型銀行交手嘅金融機構數量多，一旦破產就會間接令其它金融機構倒閉。但細銀行連鎖影響較少，所以出事央行都未必一定救。」

瑞信苟延殘喘，未來難靠私人業務翻生。（REUTERS）

私銀業務重傷 瑞信前景仍不明朗

儘管瑞信暫時解除燃眉之急，但未來前景仍然不樂觀。「而家瑞信嘅情況係可以生存，但唔代表問題已經解決。生存只係唔使死，但未來前路唔會易行。以私人銀行業務為例，短時間內客戶都冇信心重返你（瑞信）懷抱。」

陳鳳翔續分析，最好的方法必定要在銀行不倒閉的情況下，同時保障債權人。「其它持有同類銀行債券的債權人見到原來拯救銀行都有唔同做法，有機會唔救銀行，會影響佢哋持貨嘅信心，或者會拋售債券，令債券價格更加波動，進一步影響市場情緒。」

在可預見的未來，陳鳳翔認為銀行為了強化自身安全，將會收緊客戶放款，一方面減停貸款變成壞帳的風險，另一方面則可提升現金佔比。故此市場只會更加缺錢，出現資金流動性缺失的銀行將會「陸續有來」。