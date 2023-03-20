瑞信千億CoCo Bond淪廢紙　瑞銀股東無Say　非常時期用非常手段？

瑞信（Credit Suisse）危機事態發展迅速，短短數日間已經獲得瑞士央行（SNB）出手牽線搭橋，推動瑞銀（UBS）斥資30億瑞士法郎﹙約253億港元﹚收購瑞信。據報，為了交易可以儘快通過，瑞士當局更計劃修改法例，以避開股東投票程序，讓兩銀行可儘早合併，解決危機。



自2008年後金融海嘯後，首次有兩家具系統重要性的銀行合併，不過政府卻繞過程序，股東反對「無Say」或成輸家。此外，是次交易將有高達160億瑞郎﹙約1,353億港元﹚的「CoCo Bond」額外一級資本（AT1）債券被完全撇賬，恐血本無歸。今次事件的嚴重性是否足以讓瑞士央行及監管機構「特事特辦」？又為何債權人的保障，反傳統地比股東更差？



瑞士當地時間周日（19日），瑞銀集團以全股票方式收購瑞信集團，作價30億瑞郎。根據全股票交易條款，瑞信股東可以用22.48股瑞信股票獲得1股瑞銀股票，相當於每股收購價0.76瑞郎，較前收市價市值折讓四成。

《彭博》報道指，今次交易中可謂「輸多贏少」，當中最大贏家可能是瑞銀行政總裁阿梅爾（Ralph Hamers）。由於瑞銀與瑞信合併，其資產管理規模將會升至5萬億美元，而且收購計劃中包含了瑞信有盈利能力的子公司，其估值相當於瑞銀出價收購瑞信的三倍價值。

此外，併購瑞信的行動是始於瑞士政府牽線，由於瑞銀需要為瑞信承擔高達50億瑞郎的損失，故瑞銀可獲得達90億瑞郎的政府擔保，以及有瑞士央行為其提供大額流動性援助。

作為主要競爭對手，瑞銀收購瑞信後，在人手上將出現不少重疊，據報最終裁員人數將會遠超於瑞信原定的9,000人。而Ralph Hamers正正有權力「汰弱留強」，為瑞銀留下適合的人才。

瑞信（Credit Suisse，CS）遭瑞銀（UBS）收購。（Reuters）

CoCo Bond價值「清零」 持有人血本無歸

然而，今次事件的最大輸家或者是瑞信「CoCo Bond」額外一級資本債券（AT1）的持有人。有別於傳統上債權人較股東受到更優先的保護，今次瑞士監管機構宣布對瑞信發行的170億美元AT1撇賬至零，令有關債券投資者血本無歸，令市場大失信心。

「CoCo Bond」即是應急可轉債（Contingent Convertible Bonds），在歐債危機後才出現的債券。當金融市場安然無恙時，CoCo Bond可謂低風險、高回報。可是，當銀行核心一級資本充足比率不及所需水平時，出現資金缺口，CoCo Bond便能夠以債轉股方式，緩衝銀行的資本壓力。不過在某些情況下，CoCo Bond可能會部份或完全撇賬。

由於CoCo Bond設有損失分擔機制（Loss Absorption），當銀行資本比率不足，抑或因銀行經營不善需要政府注資，又或者是監管機構認為有必要啟動機制時，便會啟動有關條款，債權人便需共同承擔銀行的損失，最大損失是價值歸零。

而今次瑞士央行與監管機構聯合出手，不單「御賜姻親」，更為兩銀行合併後增加核心資本，條件便是啟動損失分擔機制，將價值高達170億美元的CoCo Bond完全撇賬。

今次瑞士監管機構決定將瑞信CoCo Bond全數撇賬，洪灝估計是要避開股東阻力。﹙資料圖片﹚

事實上，今次CoCo Bond的受害者不限於瑞信的債券持有人，由於瑞士當局的做法，反映股票投資者優於債權人，事件波及了整個價值2,750億美元的AT1市場。亞洲一些銀行的AT1債券周一早盤已經創下紀錄最大降幅，其中東亞銀行5.825%永續美元票據每1美元面值下跌8.6美分，至79.7美分，創下紀錄跌幅。

思睿集團首席經濟學家洪灝稱，CoCo Bond本身除了部分或全數撇賬之外，亦可以債轉股。不過，今次瑞士監管機構決定將瑞信CoCo Bond全數撇賬，洪灝估計是要避開股東阻力，認為瑞銀或瑞信股東未必願意接受債轉股而影響了交易促成。

富途交易部高級分析師陸秉鈞稱，將CoCo Bond的全數撇賬的做法可能會打破「在同一標的公司下，持有股票比債券危險」的金融排序。至於中長期影響，他認為可能對金融市場認知帶來洗牌式影響，或引發市場對全球銀行的CoCo Bond重新估值，更可能影響未來銀行以此工具集資的成本，從而影響整體銀行業流動性。

有逾廿年銀行經驗、立法會金融界別議員陳振英表示，瑞銀收購瑞信的交易是要迅速阻止風險溢出，對於繞過股東投票的做法表示理解。（余俊亮攝）

繞過股東投票損信用 「非常時期非常手段」

今次交易的輸家除了AT1債券投資者外，瑞銀股東亦可算是輸家。由於瑞士當局急於解決瑞信的危機，不得不盡快讓瑞銀完成收購瑞信。為了盡快「救火 」，彭博報道指瑞士政府計劃修改當地法律，以繞過瑞銀股東以加快交易流程，務求在周一前達成交易。

今次「特事特辦」，瑞信AT1債券持有人無法改變價值清零的厄運，而瑞銀股東在今次收購事項亦無投票權。洪灝認為，今次瑞士打開先例，肯定對其信用有所損失，但考慮到瑞信存款流失速度加劇，若不盡快完成交易恐令風險繼續蔓延。

有逾廿年銀行經驗、立法會金融界別議員陳振英表示，由於瑞銀及瑞信總部均在同一國家，倘瑞信出事或會帶來溢出效應（Spillover Effect），繼而影響瑞銀。故此，瑞士央行迅速推動瑞銀出手打救同業。

對於今次瑞士當局計劃修改法例，以繞過股東對交易投票，陳振英認為有關做法的確不易接受，小股東有可能認為權益受損。不過，陳振英亦表示理解，原因是今次瑞信危機事態緊急，假如要按一般做法完成整個盡職審查，可能以數星期，甚至以月計算，當交易遲遲未能確認，風險溢出效應或帶來更嚴重後果。陳振英重申，繞過股東投票的做法是非常特殊，一般情況絕不應該按此做法，形容是「非常時期用非常手段」。