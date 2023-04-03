靠年輕人市場渡過難關！　富臨打穩陣牌　雙線發展可攻可守｜專訪

時代變遷下中式酒樓生存困難，過去三年的疫情，更令中式酒樓「難撈」，例如在去年老字號茶樓蓮香樓黯然結業。經營「富臨」及「陶源」的富臨集團（1443）亦無法倖免，旗下酒樓的數目由疫情前的33間縮減至現時的逾20間。



但窮途未必是末路，富臨在絕境中求生，大刀闊斧進行改革，發展多元品牌，與大眾及年輕人對接。集團執行董事兼香港餐飲聯業協會主席楊振年接受《香港01》訪問時坦言，全靠年輕人市場渡過難關。



富臨集團執行董事兼香港餐飲聯業協會主席楊振年表示，富臨近年進行改革，發展多元品牌。（盧翊銘攝）

成立於1992年的富臨集團，旗下品牌除了大眾熟悉的「富臨」、「陶源」，還有「亞洲餐飲線」品牌，例如韓烤餐館「炑八」、「柞木炭家」、休閒輕食、咖啡店「 PHI 」，韓國輕食「Banchan & Cook」等。

疫情前富臨在港擁有78間餐廳，當中33間是中式酒樓、41間是休閒餐廳。經過疫情三年，集團中式酒樓數量減半，相反「亞洲餐飲線」餐廳大增。截至2022年9月30日，「富臨」及「陶源」縮減至16間，「亞洲餐飲線」系列餐廳增加至73間，高下立見。

翻查年報，「亞洲餐飲線」貢獻總收入的佔比連年上升，截至去年9月底止中期業績，來自「亞洲餐飲線」的收入佔總收入約43.4%，按年扭虧為盈賺866.8萬元，成為集團增長動力之一。

截至去年9月底，富臨集團旗下「亞洲餐飲線」系列餐廳增加至73間。（炑八韓烤圖片）

靠年輕人市場渡過難關

集團執行董事兼香港餐飲聯業協會主席楊振年表示，疫情期間，由於防疫限制，中式酒樓難做宴會生意，儘管當時一間酒樓的租金已由90萬元減至70萬元，但亦無法生存，「當時好掙扎，究竟做定唔做。」

經過一番思量，富臨最後還是下定決心將中式酒樓大減，發展多元品牌，打開年輕人市場。楊振年稱，「亞洲餐飲線」系列餐廳現時已接近80間，務求形成全時區多元餐飲生態圈，「即係你嚟到富臨唔會覺得悶，早餐可以飲咖啡，中午飲茶，晚餐食韓烤。」

談到「亞洲餐飲線」的價值，楊振年指出，每間餐廳收入雖然不算多，但勝在穩定，「起碼捱過之前三年，如果我哋仲攬住咁多間酒樓，每間每個月交70萬元租金，我哋可能已經瞓街」，他又直言靠年輕人市場渡過難關。

楊振年稱，中式酒樓成本高，所需人手高達百人。（資料圖片）

酒樓成本高 人手高達百人

「亞洲餐飲線」系列餐廳除了收入穩定，回本期亦較中式酒樓短，楊振年稱，酒樓投資太大、變數多，「最平租金60萬元，中等水平70至80萬元，再貴啲都要100萬元」，相反「亞洲餐飲線」每間餐廳租金較少，通常一年左右就能回本。

再者，各行各業出現人手荒問題，餐飲業最為嚴峻，楊振年稱，一間酒樓至少60名員工，假如舉行大型宴會則需要100人，不單只營運成本高，員工數目太多，亦難管理，可能會出現服務素質下降或品質問題，而「亞洲餐飲線」一間餐廳可能只需要逾10人，相對上易操控。

誠然人手短缺問題亦是富臨決心轉型的原因之一，楊振年稱，現時可以專注於生意策略，「（否則）我哋返到去公司，都唔係諗生意，淨係諗人手。」

楊振年稱，目前富臨集團是雙線發展的策略，中式酒樓仍然是集團的根基。（盧翊銘攝）

雙線發展 可攻可守

不過，富臨集團發展多元品牌，是否意味著放棄中式酒樓？楊振年認為，中式酒樓有一定價值，「飲茶」是香港的獨特文化，日本及歐美等地區的遊客均會去酒樓食魚翅、點心，尤其是在午市，是酒樓重要的收入來源，另外年輕人平時不會去酒樓，但是大型宴會多數選擇酒樓，「例如擺酒冇可能揀韓燒」。

隨著疫情緩和，防疫措施放寬，中式酒樓的生意逐漸反彈，楊振年稱，在農曆新年中式酒樓的生意已恢復至疫情前八、九成，但不少港人外遊，而來港遊客仍不算多，生意未能完全恢復。

楊振年形容，目前富臨集團是雙線發展的策略，中式酒樓仍然是集團的根基，「亞洲餐飲線」系列餐廳則是穩中求變，「譬如農曆新年部分酒樓收入能翻倍，但去到3、4月份淡季，我哋就要靠韓燒等品牌，佢哋一年四季都有穩定收入來源，甚至係聖誕節生意會更好。」

他感歎道，富臨集團完成轉型之後，生意很穩定，「以前好驚酒樓3、4月份生意好弱，但而家有其他餐廳提供穩定收入，再去到母親節、中秋節等傳統節日，酒樓生意大幅增長，可謂是可攻可守。」

富臨今年計劃增設1間美食廣場及10間店鋪。（資料圖片）

冀成為美食廣場龍頭

除了中式酒樓及「亞洲餐飲線」這一副安全牌，富臨更在美食廣場（Food court）業務上尋求突破，至今已經有4間分店，分佈在元朗、黃大仙、九龍灣以及屯門。目前美食廣場生意暢旺，平日人流大約3,000人，節假日高達5,000人，每人平均消費50元至80元。

楊振年指，經營美食廣場主要是擔任餐廳管理者的身份，同時降低成本，「開一間酒樓，80萬元租金自己俾晒，而家搞美食廣場，租戶幫手分擔租金」，再加上美食廣場可以引入不同類型的餐廳，有助集團了解年輕人的飲食習慣，希望可以成為本港美食廣場龍頭。

現階段富臨旗下的美食廣場約有兩成餐廳為自家品牌，八成為其他租戶，楊振年稱，自家品牌將會逐步離場，日後會將鋪位全部租出去。假如美食廣場有自家餐廳，可能會令租戶有其他想法，例如他們可能會擔心鋪位或資源分配問題。

被問及集團今年的開店計劃，楊振年表示，擬增設1間美食廣場及10間店鋪，視乎租金、地段，從而計算出需要達到的人均消費，再考慮餐廳類型，不排除會有東南亞餐廳。中式酒樓方面，保持開放態度，仍然有機會再開。