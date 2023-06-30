領展失守供股價　股息突破6厘　撈底要等鮑威爾講呢一句｜收息股

美國持續加息，令一向屬高派息率類股份的房地產信託基金（REITs），股價走勢遠差過大市，以今年進行「世紀抽水」、「五供一」集資約188億元的領展（0823）為例，周四（29日）股價已穿44.2元的「供股價」，今年以來亦累計跌幅達21%，大幅跑輸恒生指數的跌約5%。



有分析認為，加息周期加上未有利好股價的消息傳出，令股價持續下挫，笑言要等聯儲局主席鮑威爾開金口，指加息周期已經結束，才是買入的好時機。



領展（0823）今日（29日）收市跌逾1.2%，至43.65元，再次跌穿今年2月以折讓近三成、每個基金單位認購價44.2元的「供股價」。與此同時，股息率也升至6.2厘。

今年2月10日領展宣布供股，是上市以來首度供股集資，當時市場形容為「世紀抽水」，最終超額認購約1.4倍。行政總裁王國龍表示，供股目的是「好天斬埋落雨柴」，但斬好柴不代表會落雨，部分資金用於償債，部分用於收購優質項目。

未見其利先見其「害」

的確「斬好柴不代表會落雨」，但供股後未見其利先見其「害」。雖然淨負債比率降至20%以下，惟股價卻持續下跌，跌穿4個月前44.2元的「供股價」外，今年以來亦累計跌幅達21%，大幅跑輸恒生指數的跌約5%。

銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武接受《香港01》時指出，領展股價下跌，好大程度上是由於美國聯儲局持續加息。

目前領展股息率逾6厘，不過他指，持續加息下最新聯儲局主席鮑威爾繼續「放鷹」，指多數決策者料今年將再加息2次，不排除連續加息的可能性，令領展股息率難以吸引投資者，「買領展都係收息，依家6厘左右，美國利率咁高，再加都差唔多6厘，（投資領展）起碼要高過（利率水平）1.5厘咁上下啦，若果唔係投資者會覺得股息率6%唔夠。」

領展早前完成收購新加坡兩個商場項目。（資料圖片）

暫未見有利好消息傳出

另外，市場另一個焦點是公司提出「領展3.0」願景，王國龍表示，未來會走輕資產經營模式，即是提供第三方管理服務。鄭懷武指，完成供股後，暫未見有利股價的因素，包括新的投資目標，「供完股，拎完錢，又好似冇咩好明確目標，資本市場係失望。」

不過，他亦理解，在高息環境領展希望在合理折讓的前題下收購項目，惟業主似乎有不同的想法，未有收購目標屬正常。

至於領展轉為輕資產經營模式，他相信公司希望通過此方式將投資規模擴大，但目前主要收入仍為租金收入，「未見到往績係點，做到當然大家好開心，但投資者呢個階段唔會有太多期望。 」因此建議投資者，在美國加息周期接近見頂時，才可考慮買入，「 最好等到美國利率見頂，或者鮑威爾出嚟話，覺得加息加得差唔多啦，先好考慮。」