美10年期國債逾4厘回報　若減息可賺埋價？　專家拆解箇中留心位

高通漲年代，手持大量現金未必是一項明智的決定。美國加息，加上港股持續偏弱，不少投資者都在尋求持續而且穩定回報的投資工具，以早前政府公布的第八批銀色債券為例，認購金額及人數均創新高，反映市場對此類定息產品有一定的需求。

除了港府發行的債券外，銀行以提高存款利率至逾4厘或以上的水平，亦吸引客戶定存。不過若果要提早取回，銀行或會「罰息」，資金流動或受限。因此更進取的投資者或考慮流動性較高的美國國債。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）更估計，10年期國債孳息率近期或進一步上漲，未來10年平均值或達4.75厘，遠超過去20年水平。（資料圖片）

美前財長：10年期國債孳息率或升至4.75厘

以美國10年期國債債券收益率為例，由一年前的約3厘水平，升至近日的約4.3厘，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）更估計，10年期國債孳息率近期或進一步上漲，未來10年平均值或達4.75厘，遠超過去20年水平。

一般而言，市場預料利率將會向上，債券孳息率亦會上升，反映債券價格下跌，目前短期美債收益率達5厘以上，不僅高於2008年金融危機暴發前的水平，亦高於中、長期美債，若果利率繼續上升，中期和長期美國國債的票面虧損也將會大得多。

若聯儲局減息 投資者可「賺息又賺價」？

美國聯儲局不會「永無止景」加息，事實上不少分析估計，美國有可能明年中就要開始減息。因此當利率向下時，債價自然上升，債息下跌。

投資1萬元於3年到期、票息為3厘的政府債券，每年可獲300元利息，債券到期時取回1萬元。不過當三個月後利率降至2厘時， 支付3厘票息的債券較支付2厘利率的新發行債券更具吸引力，投資者或願以高於1萬元價格買入3厘債券，以賺取較佳利率。當出現此情況時，3%票息債券被稱為「存在溢價」，利好已持有該債券的投資者。

因此，若果於目前購入中、長期美債，可享受逾4厘回報，若果未來一、兩年美國聯儲局一如市場預期減息，屆時收益率雖然下跌，但同時債價回報，投資者沽出債券時可「賺息又賺價」。

有別於過去，投資美國國債的入場費動輒高達十多萬元，近年隨著互聯網券商及各種投資產品的湧現，國債買賣不再是專業投資者的範疇，散戶可購入債券基金、美國國債ETF，甚至透過部分券商戶口直接買賣的入場費已降至1,000美元。

雷志海相信，美國財政部將繼續發行長期債券，令市場供應增加，價格受壓，因此中、長線而言並不看好美國國債。（資料圖片）

雷志海：美財政部續發長債 供應增價格受壓

債息升、債價跌，反之亦然，投資者應否搭上這架看上去穩賺的「順風車」呢？安柏環球金融集團投資總監雷志海接受 《香港01》訪問時表示，考慮到美國財政部將繼續發行長期債券，令市場供應增加，價格將受壓，因此中、長線而言並不看好美國國債。

相反，他認為短線而言可考慮即將到期、收益率逾5厘以上，如3個月或6個月期限的美債。

薜俊昇：債價仍受多項不確定因素影響

恒生銀行（0011）首席經濟師薜俊昇亦指出，市場估計美國聯儲局最快明年開始減息，屆時美國十年期或以上的中、長期債券價格會相應上升，「當聯儲局減1厘息，債價升幾多係有數計」，不過實際上來說，債價仍受供求、市場對經濟及未來息口走勢的預期等多項不確定因素影響，投資者應視乎自己的情況，及承受風險的能力去作出考慮。