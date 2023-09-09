父親猝死兼遇沙士　的士邦神台前誓言爭氣　車隊一年27架變100架

說起「鄭子邦」這個名字，或許你不知道是誰。但一講到「的士邦」，腦海即會浮起「坐擁過億身家」、「AGA未婚夫」等印象。的確，鄭子邦這個人，外表瀟灑不羈、嬉皮笑臉，基本上只停留在娛樂版面。但歡笑背後，他其實認真又肯博肯衝。當年廿多歲，老父猝死，憑著一股蠻勁，接手留下來的「幸運成」車行，短短一年，達成規模由20多架的士增至百架的誓願。廿年過去，他為當年的「爭氣戰」補白。而談起的士牌照，他指自己低位吸納又試過，「摸頂」買入亦有份，始終堅信︰「投資的士好過買樓。」



2003年鄭子邦接手鄭父留下來的「幸運成」的士車行。（廖雁雄攝）

過億身家，外人艷羨，背後有段故。鄭子邦出身小康，18歲中七畢業，反叛又嫌悶，沒有繼承的士家業，反而去做保險，收入尚算不俗，「18歲入行，好快就升職，果時月入都兩萬幾！」

22歲時，他更膽粗粗報讀北京電視學院，並成功獲得取錄通知。豈料數日後一夜變天，爸爸心臟病發猝死，他來不及接受，翌日便接手鄭父苦心經營的的士車行。「我被逼去架，第朝去到車行開舖，要搵返老竇留低啲嘢，睇返啲簿我無嘢係識，呆咗係度。」他想了想，又攤攤手自嘲，「正如你睇完本《李小龍傳》，唔會突然就變李小龍架嘛！」

鄭子邦這個人，外表瀟灑不羈、嬉皮笑臉，但背後認真、肯博肯衝。（廖雁雄攝）

沙士年的士淪負資產 每月須找數過百萬

況且那年是2003年，即沙士爆發的一年。車行內雖有27架的士，17部屬托管，另有約10部為鄭父買落，但尚未「供甩」，更慘的是牌價大瀉，全部淪負資產，「屋企仲有啲未供完嘅舖位，每月要找過百萬嘅數。本身做落啲司機見你咁細個，信唔過你又走晒，欠債累累。有啲人喺我哋車行買完部的士，沙士突然殺到，搞到車租跌，佢哋無生意，就會突然遷怒我，走嚟鬧我『長毛仔』，腳頭唔好，『剋死老豆』！」

戲如人生，人生如戲。受盡街外人侮辱的鄭子邦，竟如粵語長片劇情般，跪在神台前向老父起誓，承諾會用心經營車行，不辱家門。「做過保險關係，我年年都會寫每年目標同日記，嗰年我嘅目標係，車行要擴張到擁有100部的士，唔再畀人蝦！」許願容易，實踐起來才見真章。

鄭子邦疫市利用薄利多銷手法，極速擴張的士版圖。（資料圖片）

薄利多銷極速擴張的士版圖 一年20架變100架

鄭子邦指，當時他以薄利多銷手法，出高價吸引「單頭」的士車主加盟，當中車主會與車行簽訂1至2年的合約，車主每月收取一筆固定金額，而車行則再將的士出租，賺取差價。「嗰陣我哋開價高啲，睇錢份上，啲人自然唔會理你係細路定長毛，咁我嗰陣每架車收2,000、3,000蚊去維皮。」

另一邊箱，他又大灑金錢，趁當年牌價仍在250萬至300多萬元的時候，低位吸納多個的士車牌，經營出租生意。可幸，沙士疫情陰霾僅大半年，2003年尾鄭子邦的車行已管理70餘部的士，並擁有自己旗下20多部的士，咬緊牙關實現了自己的承諾，一步一腳印建立起自己的「的士王國」。

但有車，不代表會經營。鄭子邦指，所謂的管理的士，並不只是一味收租，還包含很多繁瑣雜務。「啲車主畀我哋托管架的士，我哋最大工作量就係追租，要氹啲司機找數，又要應付車主。依家有Whatsapp，啲人朝早6點就問你架車喺邊；凌晨兩、三點又會同你講架車壞咗；易通行個車種貼感應唔到，畀唔到錢扣錯數，全部你都有責任要處理。」

他感恩道，當時幸得泰禾車行，以及新金豐來車行的兩位世叔伯相助，加上不似新冠，沙士快來快去，港經濟谷底回升，生意才慢慢走上軌道。「嗰陣好好彩，乜都唔識亂咁衝，好彩沙士疫情只係幾個月，如果好似COVID咁，就直係仆直死咗啦。」

的士牌價已從2015年700多萬元歷史高位，回落至現時約358萬元的新低價。（香港的士交易所圖片）

牌價高位插水近5成 力撐仍有投資價值

廿多年過去，鄭子邦已從昔日街上徬徨的長毛小子，蛻變成獨當一面、有逾百架的士的車行老闆，連談起的士牌價升跌，亦頭頭有道。

他指出，隨著網約車興起、入行人數減少，的士牌價已從2015年700多萬元歷史高位，回落至現時約358萬元的新低價，跌幅高達近5成。而比一個月前的403萬元，牌價亦蒸發了45萬元，抗跌力看似一般。「拎嚟炒賣當然好難講輸贏，但如果拎嚟長期收租，一定仲有好大嘅投資價值。」

鄭子邦透露，目前混能的士月租約1.8萬元至2萬元，以近期牌價連新車總投資額約400萬元計算，帳面收租回報率大約5.4厘。另外，買賣的士牌照並無「辣稅」，基本上只需支付運輸署過戶費及商業登記費，便可輕易成為車主。「買樓依家最多都係得2厘半租金回報，放銀行都係4厘，買的士牌有5厘喎，收入點都跑贏樓市。如果唔識買股票，或者兩公婆都已經有樓收租，買的士牌都係風險低，回報高嘅長線投資選擇。」

鄭子邦笑言，未來要考的士駕照，學會揸的士。（廖雁雄攝）

收窄「戰線」聚焦老本行 冀為行業搵新諗頭

不過投資者亦要留意，部份出租的士雜費開銷，如牌費、氣缸及引擎等金額較高的維修費用，有機會要由車主負責，詳情再按每間車行合約條款而定。另外，正面臨除牌的的士保險龍頭泰加保險（6161），早前亦宣布拒絕業界投保，連帶眾多的士的保費及墊底費不斷增加，現時保費動輒需要4萬至5萬元，最高甚至可達6萬至7萬元，有一定固定支出。問及鄭子邦有甚麼人不適合投資的士牌，他就坦言，「70、80歲就真係唔好，對老人家嚟講，筆錢留返安享會最好。」

屈指一數，鄭父離開鄭子邦的日子，已快跟陪伴他的時間一樣長。人間的圓雖則是不夠緣，但鄭子邦仍未來仍冀好好守護爸爸留下來給他的車行，延續這段父子情份。「廿幾歲嗰陣要馬死落地行，硬住頭皮死捱爛捱去做，為嘅只係搵多啲錢搞掂啲債，同埋畀好嘅嘅生活屋企人。但原來一路以嚟，都壓抑緊自己嘅需要，積落好多鬱結，所以就去襌修。」

近日，剛從尼泊爾襌修回來的他，除了斷捨離一些舊日創傷外，連生意投資也有意重整，以迎接人生另一個新階段，「過往自己有好多物業、股票投資，但的士呢邊就停咗落嚟。趁住喺呢行我仲叫後生，之後希望可以將多啲關注放返的士呢邊，為行業多注入新血及新諗頭，打造更好嘅行業前景。」然而他佻皮笑指，第一步，將會由考的士駕照，學懂揸的士開始。