燒肉LIKE｜慳人又慳位！　一人燒內店吸金布局曝光　日做7轉生意

過往食燒肉，總要相約三五知己才成事，不過近年一人燒肉店越開越多，用「一人前」的使費，就可以滿足味蕾。當中美心集團引入的「燒肉LIKE」更是一人燒肉店的龍頭，來港三年已在各區插旗，適逢疫情結束，今年更增設10間店鋪，務求迅速搶佔市場份額。



燒肉看似簡單，去凍肉鋪買塊肉，再加醬料烤製可能已是人間美味，不過並非「人人都是食神」，經營一人燒肉店亦不是易事，美心集團日式連鎖餐飲業務總經理兼「元氣壽司」老臣子葉育康接受《香港01》訪問，拆解一人燒肉店的竅門，如何做到「客如輪轉」，單日「七轉」生意？



燒肉LIKE成美心黑馬，今年合共增設10間店鋪，年尾分店總數達至19間。（廖雁雄攝）

美心集團日式連鎖餐飲旗下有14個品牌，最為人熟悉的莫過於「元氣壽司」，分店數目達到76間，但近年除了「元氣壽司」，還有一匹「黑馬」跑出，它就是主打一人燒肉的「燒肉LIKE」。

美心於2021年疫情仍肆虐時引入「燒肉LIKE」，第一年一口氣開設5間分店，捱過疫情，今年合共增設10間店鋪，年尾分店總數達至19間，無論是民生區沙田、屯門，還是旅遊旺區旺角、尖沙咀，均能見到它的身影。美心集團日式連鎖餐飲業務總經理葉育康自豪地稱，「燒肉LIKE」是旗下最短時間開到最多分店的品牌。

葉育康表示，「燒肉LIKE」是旗下最短時間開到最多分店的品牌。（廖雁雄攝）

「走廚師」慳人慳位 成美心黑馬

為何「燒肉LIKE」能突圍而出？葉育康表示，首先不論日本還是香港，燒肉店是在疫情期間興起，「當時有啲日本人講，因為燒肉店換氣量大，食個陣安全啲！」其次是在侷促的香港，不少人喜歡有自己的時間及空間， 燒肉成為他們的首選，「鐘意食快又得， 食慢又得，加上手機點餐，連落單都唔使畀人打攪！」

燒肉店便利客人，原來也便利餐廳。葉育康拆解道，客人自己燒肉，不需要廚師，可節省50%人手，譬如1,500呎左右的鋪位，「燒肉LIKE」只需要8至9個人，但其他餐廳可能需要14個人。不單止「慳人」，更可以「慳位」，他續指，燒肉店廚房所需空間較少，「我哋本身有肉類加工商，所以廚房相對比較簡單，反而注重肉的解凍和擺放！」

與此同時，「走廚師」亦是「燒肉LIKE」快速擴張的主因，眾所周知一間餐廳最關鍵是出品，而控制出品在於廚師。葉育康表示，培訓廚師需要好長時間，「喺大部分食肆的痛點，往往限制餐廳數目的增長，而『燒肉LIKE』就冇呢個問題！」

葉育康指，與做「一人」生意相比，一人模式更多是為「燒肉LIKE」帶來「客如輪轉」。（廖雁雄攝）

一人模式客如輪轉 單日「七轉」生意

除了「走廚師」，要說「燒肉LIKE」的另一賣點，當然就是其一人模式，走進日本街頭，不難發現有很多專門提供給一個人消費的餐廳，畢竟「一人經濟潮」最初就是在日本興起。

在日本出世的「燒肉LIKE」雖有遺傳一人模式，不過，葉育康指，來到香港更多是「二人世界」，「一人顧客大約佔10%至20%，寫字樓區會多啲，但港人都喺鐘意一齊食嘢，所以我哋有安排可供一人至四人的枱。」

與做「一人」生意相比，一人模式更多是為「燒肉LIKE」帶來「客如輪轉」，葉育康指，「燒肉LIKE」鋪位、枱檯、燒烤爐較傳統燒肉店細，屬於Fast casual（休閒快餐），客人是有目的而來，或享受私人時間，或專門食燒肉，用餐時間大約50分鐘，人均消費100元左右。

「如果你去啲傳統燒肉店，你可以磨一個夜晚，會飲嘢、傾偈，我哋的客人就唔喺消磨時間！」葉育康透露，「燒肉LIKE」一日可以做「七轉」生意，「如果喺普通食肆，而家有四轉都好唔錯。」

葉育康指，燒肉店抽氣系統要求高、開店成本貴。（廖雁雄攝）

留神兩點：成本貴、抽氣系統要求高

經營一人燒肉店好處多多，不過「有辣有唔辣」，燒肉店要留神兩點。葉育康指，一燒肉店抽氣系統要求高，一間1,500呎的「燒肉LIKE」抽氣量相當於一間2,000呎的店鋪，二是開店成本高，肉類解凍是燒肉店關鍵一環，而有快速解凍功能的雪櫃價格較一般雪櫃貴三倍，「可能一啲細鋪（其他燒肉店），佢哋冇辦法去做到，甚至會忽視呢個問題」。

「燒肉LIKE」背靠美心集團，在成本及店鋪選址上壓力自然較小，葉育康指，未來希望迅速搶佔市場份額，「燒肉LIKE」母公司最初評估香港市場，能開40至50間分店，他對此感到樂觀，「因為我哋鋪位Size（尺寸）唔需要特別大。」

圖為「燒肉LIKE」最受歡迎的餐品牛五花套餐。（「燒肉LIKE」提供）

目標港開40間門店 兼攻另一「食飯」民族

香港市場以外，「燒肉LIKE」更勇闖泰國，由於美心集團與其母公司早已簽下特許經營，可於泰國及香港實行海外店面計劃，目前「燒肉LIKE」在泰國曼谷已擁有7間分店，葉育康表示，目前仍有4間門店正在裝修，預計年內開業，接下來會進一步拓展曼谷以外的地區。

對於「燒肉LIKE」深受泰國人歡迎，他笑稱，因為泰國人都是食飯的民族，「燒肉LIKE」符合他們的口味，再加上近年泰國相當崇日，「基本上所有日式品牌去到（泰國）都受歡迎，最旺一間『燒肉LIKE』單日可以做9.4轉生意，勁過香港！」