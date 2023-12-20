2024投資前瞻｜洪灝稱已入手港股　中國推經濟轉型　吼實三大板塊

內房問題持續纏繞市場，而房地產是大多數中國家庭的重要資產，連帶影響消費者及企業投資信心，拖累整體經濟增長，也是中港股市不振其中一個原因。



思睿集團首席經濟學家洪灝表示， 大部分人對於內房市場的認知，仍停留在過去主力靠「放水」便能解決，但真正救樓市政策其實是經濟轉型，令民眾收入提升，從而提升其購買力，而投資者也可從轉型中尋覓到機遇。至於中港股市，明年會否繼續跑輸美股及其他亞洲市場，包括印度及日本股市，洪灝認為未必。



洪灝透露，個人近日就有趁低入手恒指指數及科技股。（盧翊銘攝）

中港股市明年未必跑輸美股

「股神」的巴菲特曾言「別人恐懼時我們要貪婪」，獲《彭博》評為「中國最精準策略師」的洪灝，在市場聞中港股市即變色的時期，卻逆行入市投資。他接受《香港01》專訪時透露，個人近日就有趁低入手恒指指數及科技股，主要由於估值便宜，而科技股現金流充裕，基本面也不錯。

近日港股持續創新低，並一度跌破16000點關口，洪灝預計，明年上證指數交易區間為略低於3000至3500點，恒指交易為16000點至23000點，而美股及印度股市等今年已累積一定升幅，明年有機會有「調整需求」。

洪灝表示， 真正救樓市政策其實是經濟轉型，並非「放水」便能解決。（資料圖片）

料中國明年經濟持平

洪灝指出，中國經濟目前面臨的最大挑戰為內房及地方政府債務危機，也導致了目前中港投資市場氣氛謹慎，當中內房市場可能需要數年時間修復。參考香港、日本及美國過往經驗，樓市通常需要經過充分調整才能夠走出低谷，樓價均經歷大跌，而當樓價能夠持續調整至市民能夠負擔價格，釋放相關需求，其實也並非壞事。

內地近日公佈的11月多個經濟指標，包括工業增加值及社會消費品零售總額明顯回升，但分析認為主要為受到去年同期新冠疫情封控導致基數較低導致，實際情況仍令人憂慮，特別是內房市場持續疲弱，樓價繼續下滑。前三季整體經濟按年增長5.2%，單計第三季則僅有4.9%。

洪灝預計，雖然內房市場疲弱，但今年中國整體經濟增長仍望能夠達至5%，明年也望保持在大概水平，隨著外圍經濟改善，利好出口外貿表現，而內房以外的投資及消費在內地經濟保持穩定的情況下，也望較今年有所改善。政府並有望繼續出台政策支持經濟穩增長，包括貨幣政策方面的減息降準，財政政策方面繼續支持地方債問題的解決、爛尾樓改造成經濟適用房等。

最新點陣圖顯示，明年聯儲局將減3次息共75點子，洪灝表示，如果聯儲局減息步伐如此，意味美國下半年「必定」陷入衰退。（資料圖片）

美國經濟明年陷衰退

中港股市今年表現落後於美股及其他亞洲市場包括印度及日本股市，對於明年是否會繼續跑輸，洪灝就認為未必。他預計，美股明年走勢預計將先創新高後低，認為市場對於美國經濟過於樂觀。

市場多預期美國經濟僅會軟著陸，而最新點陣圖顯示，明年聯儲局將減3次息共75點子，洪灝表示，如果聯儲局減息步伐如此，意味美國下半年「必定」陷入衰退，即連續兩季度經濟錄得負增長，同時從歷史經濟周期上來看，衰退概率也較大。

對於外資持續流出中港市場，洪灝認為，主要由於其他市場包括美國、印度及日本存在更好的投資機會。亞洲股市方面，他較看好印度、日本及越南的中長期市場前景，當中印度及越南，靠著勞動人口充裕等優勢，正在「抄襲」中國過往的增長故事，而日本則正走出通縮陰霾，故此也被看好。

洪灝預計，國目前正在推動經濟轉型，投資者也可從轉型中尋覓到機遇，包括電動車、生物科技及半導體板塊。（資料圖片）

經濟轉型 為三大板塊帶來機遇

中國目前正在推動經濟轉型，經濟轉型意味中國經濟不會再如以往依賴房地產等投資去帶動經濟，而投資者也可從轉型中尋覓到機遇，包括電動車、生物科技及半導體板塊，前兩者中國更存在成本優勢。

洪灝表示，隨著聯儲局收緊貨幣政策包括加息以來，而中國央行則保持寬鬆貨幣政策以提振國內經濟，令中美利息差擴大至歷史最寬，並與2006年初的歷史水平等量齊觀，為投資者創造了套利機會，但同時也弱化了外資信心及投資回報。

人民幣匯率方面，今年以來走勢未見明朗，離岸及在岸人民幣在8月均曾貶穿7.3關口。洪灝表示，人民幣匯率已觸及周期性低點，同時市場開始預期明年美國聯儲局減息，故人民幣歷史性弱勢理應開始築底，明年走勢預計將較今年為強及穩，而中美利差也應收窄，有望緩和資金撤離及中國資產價格壓力。