長和系尋寶　呢隻低位反彈25%！　專家籲「上車」迎減息號角響起

港股踏入2024年後表現令人失望，整個1個月累計跌幅逾9%，力逼去年全年挫約14%。相比之下，長建（1038）及電能（0006）等收息股跑贏大市，長建更是一枝獨秀，月內累升逾7%。隨著美國聯儲局近期態度轉鷹，主席鮑威爾更在議息會議後指出，3月減息機會不高。市場人士對當局首次減息預測推遲至5月外，更將全年減息次數預測降至3次。



短期內減息機會落空，收息股聲勢稍為收斂。不過市場人士指出目前收息股估值合理，屬分段吸納對象，包括較不太受經濟周期影響的本港電訊及電力股。與此同時，在減息周期下，美元料將轉弱，有利在歐美等地擁有業務的長建，因而獲睇高一線。



*從去年9月底至今年1月底累計升幅 **參考今年1月底股價

減息憧憬下 長建低位累升逾25%

聯儲局自去年9月起停止加息，加上當地通脹水平持續回落，其中被視為聯儲局重要參考數據的個人消費支出（PCE），在去年12月按年升幅放緩至2.9%。通脹升幅放緩，讓投資者憧憬當局會在今年內減息，市場人士原來預期當局最快今年3月起減息，年內累計減息6次，幅度達1.5厘。

受到減息預期帶動，部分收息股從去年第4季起上揚。從去年9月底至今年1月31日，長建累計升幅逾25%，旗下電能升約21%，而其他收息股，如香港電訊（6823）亦升14.8%﹑中電（0002）升8.4%。反映市場人士對聯儲局減息憧憬，成為一眾收息股上升動力。

可是近月當市場人士對聯儲局減息步伐不如預期形成共識後，收息股上升動力漸告減弱。以長建為例，在最近1星期股價於46元附近徘徊，顯示股價正處於抖氣﹑儲力狀態。

長建股價從去年9月底起累升約25%，表現遠拋離港股。（資料圖片/梁鵬威攝）

獲大行升目標價 長建可成「避風港」

不過大行對於長建及電能予較正面看法。瑞銀日前發表報告，將長建及電能目標價分別調高至51元及52元，並維持予兩間公司「買入」評級。該行進一步指出，據英國天然氣及電力市場監管機構（OFGEM）在去年12月公布的價格管制文件，預期長建的資產回報率有潛在從3%，提升至4.2%至4.3%。同時指出自12月中旬英國宣布監管重置以來，近半盈利貢獻來自英國的長建，股價表現明顯跑贏恒指。

另一大行大和同樣對長建持正面態度，指出宏觀經濟環境存有不明朗，部份投資者尋求避風港，由於長建在中港兩地業務不太多，或被視為合適選擇。該行將長建目標價升至52元，續予「買入」評級。

電能獲瑞銀唱好，目標價獲調高至52元。（資料圖片）

美元轉弱有利長建

收息股現時受好淡消息左右。既獲大行加持，同一時間聯儲局減息步伐或不及預期，導致股價表現變得呆滯，當刻投資者應如何作部署？

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀認同，投資者於今年內採取較具防守性的投資策略，又指出減息憧憬推動公用股從去年第4季起上揚，可是隨著市場人士對減息預測作修正，美國長年期債息亦早前一度重上4厘，促使公用股股價升勢放慢。不過在息口走勢向下機會較大，以及目前市場欠缺其他較吸引的投資對象，收入及派息穩定的公用股及收息股，仍獲投資者偏好。

聯儲局鮑威爾日前指出，當局於今年3月減息機會較低。（資料圖片）

談及選股時，他指出投資公用股主要是希望長期持有以收取股息，所以分段吸納為佳，包括不太受經濟周期影響的本地電訊股及電力股，畢竟相關行業業績起伏較低。郭家耀亦指出長建過去每年派息均有增長，同時聯儲局日後如減息，美元將會轉弱，對業務集中於歐洲及英國的長建有利。

被問中資電訊股時，郭家耀指出相關企業估值較合理，股息回報亦達到7厘至8厘，加上目前並無太大資本支出，現時投資者對其他中資股未見有太大信心，促使中資電訊成為投資者投資對象。

黃敏碩認為，現階段為收集收息股時機。（受訪者提供）

黃敏碩倡現階段收集收息股

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，近期港股回落亦波及收息股表現，可是當息口回落有利相關股份表現，明言待收息股回落時可以考慮收集業務及派息較穩定的股份，包括中電及香港電訊等，認為現階段「輸面」較低。

他又表示較偏好長建，因為當息口回落有利降低其資本開支的成本，同時美元回落亦有利長建。