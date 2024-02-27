預算案｜全球長徵長有稅收　港獨欠這種　學者指錯過加稅最佳時機

【財政預算案2024 / 財赤 / 公共財政】新一份《財政預算案》本月28日﹙三﹚出爐，面對過千億財赤，財政司司長陳茂波一度稱資本增值稅是研究範圍之內，惟不足一個月又指目前或可見短期內，不具備條件開徵資產增值稅。



談起香港稅制，往往伴隨「稅基狹窄」的說法，多年來改革「得個講」，如何改變賣地收入波動為財政收入帶來的不穩定性？環視全球長徵長有稅種，香港是唯一沒有徵收消費稅的發達經濟體。有學者認為，公共財政現時已響起警號，提醒政府研究新稅種，但當務之急還是刺激經濟。



長期以來，香港的收入主要倚重賣地收入。（資料圖片）

長期以來，香港的收入主要倚重非稅收收入，2022至23財政年度，由於地價收入大幅減少所影響，香港政府收入錄得6,221億元，按年跌一成。適逢近年經濟低迷，股市、樓市亦不似預期，多幅土地流標，政府預料本財政年度只得約150億賣地收入，財政司司長陳茂波更預告今個財政年度赤字可能超過1,000億元，較年初發表預算案時預測的570多億元高。

外界關注政府會否借機改革稅制，引入新稅種，從而增加政府收入來源，皆因現時本港稅收收入來自利得稅、薪俸稅和印花稅，相較其他國家，香港的稅基實在狹窄。

英國︰「萬稅之國」 由生到死全覆蓋

港人移民首選地之一的英國，稅種眾多，除了利得稅（Income Tax）、企業稅（Corporation Tax）、印花稅（Stamp Duty），還有數種香港沒有的稅項，例如增值稅（Value Added Tax）、資本增值稅（Capital Gains Tax）、遺產稅（Inheritance Tax）、市政稅（Council Tax）。

英國增值稅，是屬於消費稅的一種，是在供應鏈的每個階段到銷售點對商品和服務徵收的消費稅，一般稅率為20%。在英國大部分的商品和服務需要課稅，不過某些商品像嬰兒用品、新鮮食材等可享免稅豁免。

港人移民首選地之一的英國，稅種眾多，全方位覆蓋每一名英國稅務居民。（GettyImages）

而資產增值稅則適用於出售投資資產，如買賣股票和房地產等，售出投資物業時需納稅，但自住物業就不受此稅項影響。當投資收益低於12,000英鎊時，稅率為18%，超過該門檻時，稅率則提高至28%。至於市政稅，就是當你在英國擁有物業時，就要每月向地方政府繳付市政稅。

另外，還有國民保險（National Insurance），也被英國政府當成稅收的一種，是從僱員工資中扣除，僱主也必須為僱員繳納一部份。僱員年收入在12,571鎊至50,270鎊的部份，都需要繳納10%的國民保險，而收入超過50,270鎊的部份，稅率則為2%。稅務居民繳納的款項是被用於資助英國的社會保障制度，該制度提供失業津貼、病假津貼以及國家養老金等福利。

最後，遺產稅，即是英國對遺產和贈與進行徵收稅款。當有人去世並遺贈財產給他人時，可能需要繳納遺產稅。

英國的高稅率，加上各式各樣的稅種，令到政府收入保持平穩增長。（REUTERS/Toby Melville）

英國稅制可謂是由生到死，全方位覆蓋每一名英國稅務居民。除此之外，該國實行「全球徵稅」，來自全球各地的收入及利潤都須繳稅。相反，香港以「地域來源原則」徵稅，本港居民只須就來自香港的收入、利潤繳稅，於海外賺取的收入、利潤一般無須在港課稅。

英國的高稅率，加上各式各樣的稅種，令到政府收入保持平穩增長，過去20年，英國政府稅收收入佔GDP由2003至04財政年度的27.3%穩步升至2022至23財政年度的30.9%。

在2022至23財政年度，英國稅收更錄得7,886億英鎊（折合約78,307億港元），按年增加10.2%。當中所得稅 （Income Tax）、公司稅（Corporation Tax）、消費稅、資本增值稅及國民保險繳款，合共佔總稅收收入的86%。

英國自2003年至2004納稅年度以來的稅收收入及稅收收入佔GDP的比例。（英國政府官網截圖）

英國政府主要稅收。（英國政府年報截圖）

日本︰消費稅成最大稅收來源 佔比達33%

再來看另一個實行「全球徵稅」的國家日本，相信港人對其消費稅（Consumption Tax）都不陌生，在日本零售商店購物，都要支付高達10%的消費稅，無論是遊客還是當地居民均感「肉赤」。

不過，消費稅對日本政府而言，是源源不斷的收入來源。日本財務省公佈，2022財政年度日本稅收收入首次突破70萬億日圓大關，按年增長6.1%，當中約有三分之一的稅收收入來自消費税，達到23.08萬億日圓（折合約12,232億港元）。2023財政年度，日本政府初步預算，政府全年總收入達114.4萬億日圓，稅收收入佔近七成﹙餘下是發債及其他﹚，而消費稅成最大稅收來源，達33.7%。

2023財政年度，日本政府初步預算，政府全年總收入達114.4萬億日圓，稅收收入佔近七成。（日本政府年報截圖）

新加坡諸多稅種與香港相似，惟較香港多了一項商品及服務稅。（資料圖片）

新加坡︰投資收入縮水 要靠稅收解困

由1997年至今，香港都不曾增加新稅種，更在2006年正式取消遺產稅，多年來始終維持簡單低稅制。然而低稅制就能永保香港競爭力嗎？來看看香港的競爭對手新加坡。

新加坡諸多稅種與香港相似，也是採取「地域來源原則」徵稅。惟較香港多了一項商品及服務稅（Goods and Services Tax），也是一種消費稅，指政府為各種商品及服務所徵收的稅項，不過不同於一般的消費稅，商品及服務稅並非只由消費者承擔，生產商及分銷商也需要繳交。

在環球高息環境下，新加坡同樣出現財赤。（路透社）

在環球高息環境下，新加坡同樣出現財赤，今年3月底止財年新加坡政府赤字約36億坡元（折合約209億港元），相當於新加坡GDP的0.5%。政府收入方面，與香港收入持續下跌不同，新加坡2023財年收入達1,043億坡元（折合約6,060億港元），按年增長14.6%。

而投資收入即使在去年如此低迷的市況下，僅較預期低2.4%，新加坡2023財年國家儲備淨投資報酬貢獻（Net Investment Returns Contribution，簡稱NIRC）為229.2億坡元（折合約1,331.6億港元），是香港預計的投資收入664億元的兩倍。

雖然投資收入可能較預期低，但財政狀況或保持穩定，主要由稅收增加所帶動。其中，企業所得稅按年大幅上升23%至283.8億坡元（折合約1,648.9億港元）。此外，自2023年起調高至8%的消費稅收入達163.6億坡元（折合約950.51億港元），按年增長16%。

數據來自新加坡2023財年的財政預算案。﹙01製圖﹚

港倘徵收3%消費稅 料可帶來180億元收入

可見，面對財赤新加坡積極通過調整稅務政策增加庫房收入，在國際稅務環境改變的情況下，香港稅制改革不能只「得個講」。

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華認為，香港政府今年兩大收入來源印花稅及賣地的收入均下滑，幅度亦較往年大，政府現時具迫切性為引入新稅種做研究，增加新的收入來源，確保公共財政的穩定性。

那麼香港應開徵什麼稅種嗎？政府在2001年委託畢馬威進行的研究報告中指出，香港可引入的新稅項多不勝數，但開整稅基廣闊的間接稅較為公平。報告認為，政府可考慮開徵消費稅，假如在香港徵收3%商品及服務稅，估計可帶來180億元收入，相當於本地生產總值的1.5%。事實上，海外趨勢是越來越倚重消費稅，如經合組織國家的一般消費稅平均佔稅收的18%，但該報告早已指出，香港是唯一沒有徵收消費稅的發達經濟體，收入總額大部分來自賣地及投資收益，稅基狹窄，倚重少數稅種，不及經合組織國家和亞太區國家的稅制中立和可靠。

李兆波表示，政府一直以來過於依賴土地收入，造成結構性財赤。（資料圖片）

李兆波︰當務之急還是刺激經濟

不過，現時開徵新稅並非最佳時機，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，政府一直以來過於依賴土地收入，造成結構性財赤。經濟下行、股市樓市低迷的情況下，先考慮開徵新稅種是為時已晚，「經濟好嗰陣，政府就以為萬事大吉，錯過加稅的最佳時機」。他舉例稱，例如應在自由行盛行的時候，開徵消費稅。

他又指，目前對香港而言，毫無意識是一個警號，提醒政府研究新稅種，增加政府新收入來源。儘管開徵新稅或多或少影響香港競爭力，但當經濟復蘇時，企業或個人能有充足的收入，繳納更多的稅項亦相當公平，政府當務之急還是要刺激經濟，短時間內沒有其他出路。

陳嘉華亦指，現階段經濟下行，政府或要考慮招商引資及經濟向好後才引入新稅種，預計研究稅制需時，或要5至10年時間才能引入並實行新稅種。