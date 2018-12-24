【多圖】中國攝影師追求日本記者　結婚旅行到富士山全裸自拍

攝影藝術家榮榮來自福建漳州的一個農村，參加了三次高考，都沒考上大學。1992年24歲時，他拿着給老爸打工賺的幾萬塊積蓄，來到北京北漂，自學了攝影。 1999年，榮榮第一次有機會在東京展出作品。那時，映里是全球發行量最大的報紙——日本《朝日新聞》的著名女攝影記者，看到榮榮的攝影作品時，她的心瞬間被擊中。兩人語言不通，靠手寫幾個漢字，有了第一次交流。

1999年剛相識時，榮榮和映裡互相拍的對方（一条提供）

回到中國後，榮榮開始執着地追求映里，寫信、發傳真、打國際電話，有時國際長途接通後，只是聽聽話筒那邊對方的呼吸。

當時榮榮還住在北京最簡陋的出租屋、過着饑一餐飽一餐的日子，而映里是一個收入豐厚穩定的日本女人，但對榮榮來說，生命中從此只有兩件事：攝影和映里。

9個月後，映里終於被榮榮打動，決定到中國找他。然後一直到2001年，兩人第3次見面，這一次，他們結婚了。新婚旅行，是去富士山裸體自拍。

婚後，映里跟隨榮榮到北京生活，12年裏，兩人有了3個兒子，兩人一起創作，用攝影記錄生命中的點滴，2016年，世界攝影組織將年度的「攝影傑出貢獻獎」頒給了他們。

榮榮作品（一条提供）

由攝影開始的異國戀情 Photograph with Love

1992年，榮榮24歲，高考落榜3次。他拿着給爸爸打工3年掙到的幾萬塊錢，從福建老家孤身來到北京流浪。當時的他覺得，有一萬元存款就可以一輩子搞藝術了。

最早，他住在北京東村。住在這裏的，除了沒錢的藝術家，還有撿垃圾的和民工。他的家只有15平方米，一個月房租只要60塊人民幣（約70元港幣），只要有一個可以睡覺的地方，他就滿足了。

他的第一部相機是在照相館裏，花十幾塊錢人民幣租的，把怎麼裝膠捲，怎麼曝光的參數寫在煙盒上，照着樣子去拍照。第一次成功地把照片沖洗出來，榮榮的心立刻就被抓住了，他找到了他的摯愛，攝影！

靠着敏銳的感受力，榮榮創作了《婚紗》系列，畫面中是兩個看不出性別的人相互擁抱。1999年，他得到了去東京一個攝影節參展的機會。

映里（一条提供）

當時，映里26歲，是一個從神奈川縣到東京工作的女孩，一頭短髮，在全球發行量最大的報紙《朝日新聞》做攝影記者，收入豐厚。

「認識榮榮之前，我有一個固執的決定，我的人生就是攝影，不需要愛情，也沒有朋友，非常孤獨。」

離榮榮展出攝影節結束還有3天時，映里去看了展覽。第一眼看到榮榮的作品，就有種「被打到心的感覺」。她想表達自己的感受，但又語言不通，於是給榮榮寫了幾個漢字：金，黃泉路。

榮榮（一条提供）

簡單幾個漢字，榮榮卻覺得字字鑽心：「1999年是世紀末，當時年輕有激情，但是有一種茫然的感覺，內心找不到出口。」

第二天，他們約在新宿地鐵口碰面，榮榮一看到映里的作品，更是確定，這就是自己生命中要找的那個人。

回到中國後，榮榮開始追求映里。寫信、寫郵件、打電話、發傳真……映里不喜歡用手機，榮榮就撥通，然後掛掉，表達心意。因為語言不通，有時電話接通後，就是聽對方的呼吸。

9個月後，映里被榮榮打動，決定去中國。他們一起旅行，去敦煌莫高窟，去嘉峪關，讓自己的身體在自然中留影。

2001年，第3次見面，他們結婚了。

映里、榮榮結婚照（一条提供）

風景中的身體 Body in Nature

新婚旅行，映里帶榮榮去看富士山。富士山難得一遇的大雪，四處白茫茫一片，他們哪裏都去不了。他們在冰凍的湖上、在白色的風景裏，裸着身體整整拍了3天。

雪山很冷，但兩人的身體很熱。最後一天要離開時，雲霧散去，富士山也顯露了出來。

富士山拍攝之後，他們還去了奧地利的雪山，兩人褪去衣服，在山裏自由地奔跑。

按下圖看映里與榮榮的作品：

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幸褔的一家 Ｈappiness

2002年底，映里跟隨榮榮，搬到北京生活，一待就是12年。這個過程中，生活逐漸變得忙碌，也有很艱難的時候。他們把頭髮編在一起，表達他們對「結髮夫妻」這個成語的理解：頭髮代表煩惱，把「煩惱」編在一起，共同面對生活的艱難。

2004年，在北京的草場地，他們開始蓋自己的房子。與此同時，他們的第一個孩子出生了。後來，又陸續有了第2個、第3個孩子。

2008年，映里在懷第3個孩子時，身體很虛弱，長達7、8個月在家裡躺着。可是不創作不行，她就大着肚子拍照。

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2012年對這一家人來說，是一個很大的轉折。他們受邀參加日本的大地藝術祭，一家人從北京繁忙的環境中，搬到新潟的鄉下住了一段時間，拍攝了《妻有物語》系列。

這是他們第一次把孩子們拍成作品。在鄉下的一個清晨，一家人剛剛起床，3個兒子有的還沒睡醒，有的看着風景，有的開始扭動起舞……把一家人最自然的樣子拍下來。

這次拍攝結束後，他們決定「交換」彼此生活過的地方，離開北京搬去日本。

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2015年，他們選擇在京都定居，這裏流傳了很多中國傳統文化，更安靜，也讓他們一家人更好地生活和創作。

三個兒子已經慢慢長大，榮榮和映里用家庭相冊的形式，記錄孩子們成長的點滴。至今榮榮的日語仍然不太流利，孩子們既會說中文，也會說日語。

一家人常在一起翻看家庭相冊。愛情、親情和家庭改變著兩個人的生活軌跡，也貫穿着他們的攝影作品。

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他們在北京建立了三影堂攝影藝術中心，幫助很多像當年榮榮一樣的年輕攝影師走上藝術之路。

「在過去的15年間，他們為整個攝影行業做出貢獻，並深深地影響了亞洲當代藝術」，2016年，世界攝影組織把年度的「攝影傑出貢獻獎」頒給了他們。

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