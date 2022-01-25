【國際影像】冰天雪地馬拉松　零下五十度　熱血抵寒風

在俄羅斯東北部的薩哈共和國（Republic of Sakha）氣候寒冷，奧伊米亞康（Oymyakon）村更是世上最冷的人類定居的地點，一年之中大半月份的平均氣溫都在攝氏0度以下。在此極端的環境中，松馬松跑手挑戰體能與毅力，也挑戰低溫天氣。

當地在1月22日舉行了一場馬松比賽，儘管當日氣溫只有攝氏零下53度，仍有65名參賽者，當中還有來自阿聯酋、美國、白羅斯的跑手。最終男子全馬冠軍由跑出3小時22分鐘的Vasily Lukin獲得，他感謝主辦方克服疫情帶來的困難，並希望未來有更多人參加。女子全馬則由Marina Sedalischeva勝出，她以4小時9分鐘時間衝線。

攝影：Ivan Nikiforov／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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