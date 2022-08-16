【圖話】婚紗店霓虹燈招牌最後一夜　紫紅燈光消散　不敵清拆命運

70年代起，五光十色霓虹燈招牌照亮了香港的繁華鬧市，曾是我城不可或缺的景觀。但最近廿年因製作成本、樓宇安全監管等原因，逐漸被淘汰和清拆。

如今仍然在夜裏閃耀的霓虹燈招牌愈來愈少，其中一對位於佐敦，是中式裙褂老字號「冠南華」的招牌，屹立至今近半世紀。「冠南華」於社交媒體上表示兩塊霓虹燈招牌被政府勒令清拆，今日（16日）是最後一天，晚上11時關燈告別，明天搭棚拆卸。

「冠南華」的霓虹燈招牌被不少外國旅遊網站譽為本港五大特色霓虹燈之一，亦獲香港旅發局推介。店方曾聯絡M+博物館收留招牌，但不獲回應，故霓虹燈招牌清拆後，將棄置到堆填區。

攝影：李澤彤、蘇煒然

圖片編輯：蘇煒然

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