搖擺系 - Clave & Franklin Telescope：搖走脂肪擺脫眼瞓

接近聖誕，今次的 musik11 音樂會有何主題？就是搖擺系！請來了本地 neo-soul 樂團 Franklin Telescope 和 funk rock 樂隊 Clave 來分享一下「搖擺的人生」，和最想擺脫人生中、生活中一些甚麼東西。

音樂能讓你擺脫的事...



Clave 的搖與擺

「可以同班朋友一起開心地擺動啊！」吹 flute 及 saxophone 的隊員 Lonce 說，他也具體地示範了：

主音 Vivenne 則說：「搖擺似是一種情緒。當覺得輕鬆，那個環境會令你好自然想搖擺，是一個氛圍來的。」

Vivenne 續說：「我最想擺脫，有很多人對自己的期望，例如讀書。未必是自己想做的，但基於別人的期望一定要做，所以我覺得夾 band 是件開心事，在這環境可以暫時忘記，或真正擺脫當下的煩惱。」

同是主音及鍵琴手 Elle 說：「我自己最想擺脫的是，我們做創作時，會有既定固有的慨念。我想擺脫的是舊有思想，接納多些新的東西，我自己創作時都會有這情況呢。」

bass 手 Anz 就很想擺脫一種人類本能：「最想擺脫睡覺這樣東西。很不 productive 又沒用，又令你沒動力做其他事。很想擺脫這個感覺。」

結他手 Lari 則非常灑脫：「我又沒甚麼想擺脫，始終都是經歷一部分。沒有刻意要擺脫甚麼呢。」

Franklin Telescope 的「geeky 搖擺」

主音 Kenneth 在向扭耳仔說明甚麼是搖擺時說他上 Google 查過，又引經句典解釋，但當問到他自己想搖走甚麼和擺脫甚麼時，他說：「又沒甚麼啊，最想搖走我的脂肪！」

「和想搖走『沒錢』這個狀況，但都不關音樂的事吧。」

鼓手 Wilson 則覺得音樂不是為擺脫甚麼：「音樂對我來說是安慰劑，聽完會舒服點，但沒有解決事情。不過若真是想擺脫一些事的話，就是世俗的眼光，和我以前做很多事情都有後顧，現在人大了，不想再想這麼多。先去做，反正不知明天會不會死掉。」

女 bass 手 Kuro 同意 Wilson：「音樂是一個抽象的 art form，真正要做的是行動，用實際點的方式去解決問題。」不過有樣東西她就算有醫生都不個解不解決到：「擺脫鼻敏感啊我最想。因為令我玩音樂很不便，人家玩得很 high 時我要不停抹鼻...」真是「慘慘豬」了。

鍵琴手 Kingston 則語重心長說：「我最不想擺脫這隊 band。」引得成員也歡呼了一下。「計 Yin 在內，我們五人工作都是和音樂有關，所以不用避開所謂工作的事。玩這樂隊的時候可暫時不用去想，究竟有沒有經濟效益，是蝕錢還是賺錢，這些我們都不用去想。」

想看 Clave 和 Franklin Telescope 搖擺會搖出甚麼來？《 musik11 搖擺系音樂會 》就會有答案！

《 musik11 搖擺系音樂會 》

Date日期：22 December 2018（Sat六）

Time時間：4:00 – 5:30pm

Venue地點：K11 Piazza露天廣場

Line Up表演者：Franklin Telescope、Clave