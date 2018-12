【打機扭耳仔】《Red Dead Redemption 2》OST 是今年最佳專輯？

大家看電影會聽 soundtrack,其實,打機玩電玩,都有很多好 soundtrack 聽呢!2018 年即將完結,當然這年當中有很多高質素的專輯,但今天要分享的,是由 Rockstar Games 推出的年度 RPG/Open World 遊戲《 Red Dead Redemption 2 》的原聲大碟。

相信各 8、90 後不會對 Rockstar Games 感到陌生,他們就是《 Grand Theft Auto 》系列的始創遊戲商,也是《 Red Dead 》系列的原創者,今次的《 Red Dead Redemption 2 》(RDR2)在故事上是 2010 年推出的首集《 Red Dead Redemption 》的前傳 - gameplay 和 visual 上令各界 game 迷如癡如醉但重點還是當中的配樂,因為 game 迷會聽得很多 —— 只是主線故事也有超過 30 小時的遊戲時間,若是完成整個開放世界的話,要起碼 60 小時以上!所以 Rockstar 是真的要很用心用力才製作出這一個 OST 出來。

美國音樂雜誌提出了這一個數據:「在不足兩星期的時間中,這隻遊戲已有 1700 萬張實體碟在不同的遊戲零售商中賣,比 Drake 的專輯《 Scorpion 》還要多。」不過,RDR2 的音樂不是現時 hit 爆的 hip-hop 音樂,卻是 instrumental roots 音樂、country folk、甚至是比 rock 更早期的 orchestral pop 純音樂。利用 banjo、harmonica、jug,和大中小提琴,配上 Grammy 得獎歌手 Rhiannon Giddens、Willie Nelson 和 D’Angelo 的歌聲,完美無暇地帶大家回到 1899 年的美國西部。

老實說,對美國本土來說,這一類有百多年歷史的音樂,可以在主流媒界中播出,都已經要數到 2000 年的由 George Clooney 主演的電影《 逃獄三王 》( O Brother, Where Art Thou? )了。

曾為 Bob Dylan 等著名樂手監製的 Daniel Lanois,為遊戲負責製作 vocal tracks 的他說:「我看到很多 fans 利用軟件將歌從遊戲中 rip 了出來放到了 YouTube,又見到我和 Rhiannon Giddens 一起寫的那首〈 See The Fire In Your Eyes 〉被一位日本鋼琴手 cover 了。看到 fans 對 RDR2 音樂這樣熱衷,令我回想到 80 年代為 Peter Gabriel 和 U2 當監製的時候呢!」

Ivan Pavlovich 是 Rockstar Games 的音樂及聲音總監,他形容第一集時的配樂是「 非常意大利式西部片 」( Spaghetti Western )—— 即 Clint Eastwood 演那些西部電影的感覺呢,在 RDR2 他們曾嘗試用電音感覺重的 beat 節奏,但發現走得太遠,製作團隊要「take a step back」。

「我和 Lanois 重新找回出發點,用了不少 Lanois 監製過的專輯作藍本,如 Willie Nelson 的《 Teatro 》、1971 年 Peter Fonda 拍下的電影《 The Hired Hand 》當中的配樂;我們也找來了 The Wrecking Crew 他們的演出去作 reference。」Matthew Sweeney 這一位曾為 Dixie Chicks、Adele 當過 session player 的 bass 手,在 Nasville 為配樂定好了大綱:「我們決定要將 RDR2 的音樂有如是 Ennio Morricone 編寫的一般。」他們更在 indie rock 中找靈感,於樂曲中加入 folk 、 metal 甚至 pure noise 的元素,令音樂不再 linear 也更有層次。

他們有一階段建構了 15 個主線音樂風格去為這超過 60 小時的遊戲發展出不同樂曲,但最後都是大多了,減至六個;不過也起用了超過 110 位樂手,團隊也遇過有樂手拒絕參與 —— 「他們覺得不會有人注意電玩的 OST 不會得到可觀酬勞。」Sweeney說。

但電玩 OST 絕對是不容忽視的音樂領域,界限更遠可能性更大,也讓更多年輕一代聽到看似鮮為人知的音樂,其實大有價值。

大家可以用點點時間聽聽《 Red Dead Redemption 2 》OST 的精選合輯,完整的 OST 可能要等正式官方的推出了:

資料來源:Rolling Stone

【蜘蛛俠都要聽歌㗎】 Spiderman 新戲 soundtrack 邊首最好J?

大隻佬 Henry Cavill 演《 The Witcher 》 同聽音樂有咩關係?