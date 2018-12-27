【打機扭耳仔】《Red Dead Redemption 2》OST 是今年最佳專輯？

大家看電影會聽 soundtrack，其實，打機玩電玩，都有很多好 soundtrack 聽呢！2018 年即將完結，當然這年當中有很多高質素的專輯，但今天要分享的，是由 Rockstar Games 推出的年度 RPG/Open World 遊戲《 Red Dead Redemption 2 》的原聲大碟。

相信各 8、90 後不會對 Rockstar Games 感到陌生，他們就是《 Grand Theft Auto 》系列的始創遊戲商，也是《 Red Dead 》系列的原創者，今次的《 Red Dead Redemption 2 》（RDR2）在故事上是 2010 年推出的首集《 Red Dead Redemption 》的前傳 - gameplay 和 visual 上令各界 game 迷如癡如醉但重點還是當中的配樂，因為 game 迷會聽得很多 —— 只是主線故事也有超過 30 小時的遊戲時間，若是完成整個開放世界的話，要起碼 60 小時以上！所以 Rockstar 是真的要很用心用力才製作出這一個 OST 出來。

美國音樂雜誌提出了這一個數據：「在不足兩星期的時間中，這隻遊戲已有 1700 萬張實體碟在不同的遊戲零售商中賣，比 Drake 的專輯《 Scorpion 》還要多。」不過，RDR2 的音樂不是現時 hit 爆的 hip-hop 音樂，卻是 instrumental roots 音樂、country folk、甚至是比 rock 更早期的 orchestral pop 純音樂。利用 banjo、harmonica、jug，和大中小提琴，配上 Grammy 得獎歌手 Rhiannon Giddens、Willie Nelson 和 D’Angelo 的歌聲，完美無暇地帶大家回到 1899 年的美國西部。

老實說，對美國本土來說，這一類有百多年歷史的音樂，可以在主流媒界中播出，都已經要數到 2000 年的由 George Clooney 主演的電影《 逃獄三王 》（ O Brother, Where Art Thou? ）了。

曾為 Bob Dylan 等著名樂手監製的 Daniel Lanois，為遊戲負責製作 vocal tracks 的他說：「我看到很多 fans 利用軟件將歌從遊戲中 rip 了出來放到了 YouTube，又見到我和 Rhiannon Giddens 一起寫的那首〈 See The Fire In Your Eyes 〉被一位日本鋼琴手 cover 了。看到 fans 對 RDR2 音樂這樣熱衷，令我回想到 80 年代為 Peter Gabriel 和 U2 當監製的時候呢！」

Ivan Pavlovich 是 Rockstar Games 的音樂及聲音總監，他形容第一集時的配樂是「 非常意大利式西部片 」（ Spaghetti Western ）—— 即 Clint Eastwood 演那些西部電影的感覺呢，在 RDR2 他們曾嘗試用電音感覺重的 beat 節奏，但發現走得太遠，製作團隊要「take a step back」。

「我和 Lanois 重新找回出發點，用了不少 Lanois 監製過的專輯作藍本，如 Willie Nelson 的《 Teatro 》、1971 年 Peter Fonda 拍下的電影《 The Hired Hand 》當中的配樂；我們也找來了 The Wrecking Crew 他們的演出去作 reference。」Matthew Sweeney 這一位曾為 Dixie Chicks、Adele 當過 session player 的 bass 手，在 Nasville 為配樂定好了大綱：「我們決定要將 RDR2 的音樂有如是 Ennio Morricone 編寫的一般。」他們更在 indie rock 中找靈感，於樂曲中加入 folk 、 metal 甚至 pure noise 的元素，令音樂不再 linear 也更有層次。

他們有一階段建構了 15 個主線音樂風格去為這超過 60 小時的遊戲發展出不同樂曲，但最後都是大多了，減至六個；不過也起用了超過 110 位樂手，團隊也遇過有樂手拒絕參與 —— 「他們覺得不會有人注意電玩的 OST 不會得到可觀酬勞。」Sweeney說。

但電玩 OST 絕對是不容忽視的音樂領域，界限更遠可能性更大，也讓更多年輕一代聽到看似鮮為人知的音樂，其實大有價值。

大家可以用點點時間聽聽《 Red Dead Redemption 2 》OST 的精選合輯，完整的 OST 可能要等正式官方的推出了：

資料來源：Rolling Stone

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