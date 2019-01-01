Merry Lamb Lamb - Night Ride ：懷舊林憶蓮舞曲 夜行的瑪莉羊羊

Merry Lamb Lamb 從色彩斑斕的 vaporwave 風，沉澱成為夜行的瑪莉羊羊，厚實的音色與微光的夜色，跟她由銅鑼灣慢慢走到西環的街道。

最近見你停留上海一排，參加了一個叫《即刻電音》的節目？可以介紹一下這個節目，講講當中的經歷嗎？

Merry Lamb Lamb ： 今年年初的時候意外地收到了《即刻電音》節目的邀請，因為以往沒有參過任何大型節目表演的關係，所以便抱著一個去嘗試和見識世界的心情去參加比賽。這個節目是一個關於電子音樂節目的比賽，透過每場嘉賓們出的題目，在有限時間之內為主題寫歌進行不同的pk戰。

第一次參加這種大型的節目確實是很感恩，因為沒想過自己原來可以同時處理這麼多的事情，例如在限時之內1-2日的時間寫好曲目，然後考量自己演出時候的一些舞蹈和狀態等等。雖然整個過程確實是比我想像中更辛苦，但我覺得辛苦過後的那些得著是很值得的。

《 Night Ride 》有種90年代廣東流行曲的韻味，可以講講創作概念？

Merry Lamb Lamb ： 這首歌是來自我去年冬天的一個小記憶。還記得當晚我在家中突然間想不通，想出外透透氣散散步。於是乎我便獨自一人由銅鑼灣慢慢走到西環的街道，很多人通常會喜歡散步來解悶和打開心結。但當我越走越遠的時候，我的心情反而卻變得更複雜和混亂。

我們許多時候以為可以離開自己熟悉的地方便可以解決到心裡的問題，卻發現即使你越走越遠，心裡的問題沒有處理好，那種持續的心魔也會令你感到孤獨和煩惱。

新曲的音色厚實了，視覺顏色也暗淡了，為何有這樣的轉變？

本身自己很喜愛收聽80年代林憶蓮的舞曲，覺得在舞曲裡能夠很暢快地說出自己的不快，那種反差感令我覺得很適合套用於自己這幾年獨自生活的一些心聲。另一方面我想是因為自己的想法真的長大了，便很想從今年作出一些變化，來治癒自己甚至和大家分享一下自己的心聲。

可以介紹一下導演 Ziki 嗎？你們合作的由來？她有很多有趣的實驗短片

認識 Ziki 導演是因為透過 my little airport 的〈 彌敦道的一晚good trip 〉 MV認識她的。當時覺得她拍這個mv相當有感覺，於是便自己擔粗粗去問她有沒有興趣和我一起合作拍mv。便因此這樣而開始這個 〈 Night Ride 〉的project。