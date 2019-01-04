雅兒 x iii - 斷線的氣球 ：看完「格雷」戲很爛 但OST啟發了新作

iii 和 雅兒兩個女生從原本的團體獨立起來，iii從一個爛片「格雷」中得到黑色新作的啟發，找不到男聲對唱，卻遇上雅兒的來臨。有時很爛的過去，卻成為下個里程的起步點。這條斷線是要跟什麼作切割？

兩人原本各自來 SoundTube 及 「 嘉銘與雅兒 」 兩個團體，現在兩個團體的狀況?

iii （ SoudTube 的 Iris）： SoundTube 仍然會繼續努力創作。希望兩個不同的身分都能夠為聽眾帶來好的藝術作品。

雅兒：「 嘉銘與雅兒 」各自為自己的事業努力，暫時不會有新發展。

iii 與 雅兒 合作的源起?

iii ：其實 melody 於 2015 年已寫好，一開始的出發點是男女合唱，所以不停物色有沒有適合的男聲，慢慢工作愈來愈忙，就放低了這件事。到 2018 年年頭，我跟雅兒在公園傾談的時候提及到這首當時仍叫作〈 Shade 〉的 demo，雅兒一聽便喜歡，立即哼了幾句，我覺得非常之好，於是邀請她一起合作完成歌詞的部分。

雅兒 ：正如 Iris （ iii ) 所說，一次無意間聽到〈 斷線的氣球 〉的曲，已經很有感覺。雖然兩個人的聲線特質截然不同，但因為我們是很要好的朋友，想法上也很契合，所以覺得合唱這首歌會有很不錯的火花。

〈 斷線的氣球 〉的創作概念?

iii ：記得當時看完《 Fifty Shades of Grey 》，戲不太好看，但 soundtrack 是不錯的。其中一首The Weeknd 的〈 Earned it 〉，聽過後令我很想寫一首 6/8 拍，色調較為暗黑一點的歌曲。而女聲的設計上，我把第一句放置於一個不常見的高音區域，配合編曲，增加空洞感。致於編曲方面，選擇一個鋼琴配兩支大提琴是因爲大提琴的音色非常多變，可塑性很高，最重要的一點是人性化，恰好跟兩條 vocal line 像一面鏡子般，平衡地交織。

雅兒 ：我主要說說詞方面，第一次聽到旋律，雖說它是一首合唱歌，但給我的感覺卻是自己和自己的對話，所以我們從一開始就是從這個方向去創作歌詞的部份。而歌曲旋律帶有一種情感拉扯和暗黑的感覺，所以我們創作的方向都是想配合歌曲，呈現當人痛到已經麻木的狀態，就好像斷線的氣球，空洞的飄著，到底最後它飄到哪裡、找不找到屬於它的答案……？這些都是歌曲想去探討的。

可以講講 〈 斷線的氣球 〉mv 的影像概念？紅線的象徵?

Yik（mv導演）：這是一個與聲音有關的故事，當你跟隨內心的導航，會找到一把嘗試和你對話的聲音。與自己對話是一個過程，有享受的時候，有惶恐的時候，坦誠過後，其實可以共存。

這個組合會繼續下來?

iii ：我們今年都希望用個人身分發表更多作品，但不排除會再有合作呀！

新一年1月有乜show睇？