【 Madchester / Baggy 歌單】曼城狂熱 獨立舞曲運動30週年

30年前——回到1989年,我們看到英國曼徹斯特樂隊 The Stone Roses 在英倫樂壇上怎樣平地一聲雷而來、成為最炙手可熱的宇宙級樂團,聲勢席捲全球;加上曼城獨立名廠 Factory Records 旗下樂隊 Happy Mondays 在1988年秋天發表的《 Bummed 》所延續的效應並且再帶來《 Madchester Rave On 》EP ,以及大阿哥 New Order 在89年年初出版吸納著 Balearic house 薰陶下而來的《 Technique 》,樂迷都得以見證著 Madchester 這股衍生於曼徹斯特的獨立樂潮就在當年正式爆發。

大曼徹斯特都會區索爾福德的一幅已退色的 Madchester 字樣 graffiti。(互聯網圖片)

甚麼是 Madchester ?簡而言之是指曼徹斯特獨立搖滾圈遇上源自美國芝加哥的 acid house 運動衝擊下,所衍生出是獨立搖滾與跳舞音樂所混搭而成的獨立舞曲風格,樂隊們一方面師承著60年代流行樂與迷幻搖滾的影響,同時亦展現出來自 funk 、 house 、 rave 等 groovy 舞曲元素的血脈,獨立樂隊的 live gig 文化與 club scene 文化可以互相共融。由 Factory Records 與 New Order 合資成立的音樂場所 The Haçienda 正是 Madchester 樂潮形成的重鎮。

Madchester 在字面上是 Mad 與 Manchester 的合體,從前我曾把這個流派的名字中譯成「曼城狂熱」,後來我覺得喚作「狂徹派」也蠻適合呢。

而 Madchester scene 的重點,還有樂隊都喜歡把單曲出版成 12" single 、找來當時得令的 DJ / 製作人操刀 remix ;影響著這門樂派的藥物是「E仔」 Ecstasy ;歌曲內容也走出80年代 post-punk 音樂的抑鬱陰霾,從而表現出一種樂天主義的心態,但其實也是對現實世界的逃避;身穿 over-size 上身與 flare / baggy 牛仔褲是樂手與樂迷們的衣著風格。這個樂潮,也彷彿是在迎接90年代的新時代來臨。

Happy Mondays (互聯網圖片)

The Stone Roses (互聯網圖片)

要說當年 Madchester 運動的兩大頭號樂團,那一定是 Happy Mondays 和 The Stone Roses 。前者來自《 Bummed 》專輯的曲目〈 Wrote for Luck 〉交由電音樂團 Erasure 成員 Vince Clarke 製作的 remix 版〈 W.F.L. 〉在89年繼續發熱發亮,然後再發表《 Madchester Rave On 》EP (包括〈 Hallelujah 〉、〈 Rave On 〉等歌曲)而把 Madchester 這個名字發揚光大;後者的幾張單曲如〈 Made of Stone 〉與首張同名專輯《 The Stone Roses 》皆取得的龐大效應,令他們成為最火熱的新一代英倫天團,同年秋天更帶來全新單曲〈 Fools Gold 〉,這首長達九分多鐘的作品正是把他們的迷幻獨立舞曲風格推至登峰造極層次。

1989年在 The Haçienda 的樂迷,左一身穿 James 的《 Come Home 》t-shirt。(攝影:Alamy )

而出道與浮沉多年的 James 也終告在 Madchester 年代吐氣揚眉,又抑或 Inspiral Carpets,還有來自 acid house 體系的電音樂團 808 State ,都是 Madchester 的要團。況且曼徹斯特製作人 A Guy Called Gerald 被喻為第一首英國製造 acid house 作品的1988年單曲〈 Voodoo Ray 〉於1989年終告攀上英國榜第12位,令他也被納入 Madchester 的歷史上。

The Charlatans 是來自鄰近地區車士打郡,從而也被列入為 Madchester 圈的一分子。從 New Fast Automatic Daffodils ,到在1990年間才崛起的 World of Twist 、Paris Angels 、 The High 、 Northside 等,便全面構成 Madchester scene 的版圖。

Baggy 年代的 Blur 。(互聯網圖片)

Madchester 的獨立搖滾/舞曲混搭的同期近親音樂流派種,是 baggy。而他們也沒有曼城的地域界限,所以有蘇格蘭格拉斯哥從 twee-pop 轉營過來的 The Soup Dragons 、 利物浦的 The Farms 、倫敦的 Blur (早期)及 Flowered Up 等。

即使這群 Madchester / baggy 樂隊的唱片依然可以熱賣、仍有相當的市場,但到1991年間已被英國音樂媒體視為不合時宜的東西,從而另行推動 shoegaze 樂潮。然而樂隊如 Blur 、 The Charlatans 、 Ocean Colour Scene ,他們乃在及後的 Britpop 年代取得更大成就。