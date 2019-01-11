【取材地鐵恐怖廣告】樂隊 His Story mv 拍出Netflix級陰森森林

看完 His Story 〈 Martyr 〉mv內，陰森的樹林加上近乎全外籍演員的演出，第一個問題這是香港的製作嗎？另外，他們為何這麼有錢拍到一種 Netflix 的質感出來？全流程拍攝花絮，睇睇 His Story 同拍攝團隊如何拍這個mv。

關於歌曲〈 Martyr 〉創作及製作的報導，請先重溫他們的夜耳深：

〈 Martyr 〉mv 有種外國製作的質感是在香港以外的地方拍攝？

His Story ： 〈 Martyr 〉mv 取景香港西貢、大埔等地。有時候，我們會想，香港也是有很多世界級的「靚景」啊，何妨花點時間在各處找尋一些鮮為人知的隱世地方呢？如果能夠藉着我們的影片，向觀眾展示日常想像不到、看不到的「香港」，不是很妙嗎？若然全本地製作團隊、本地演員、本地場景，能向觀眾帶來一種外國製作的質感，就已經滿足到我們的初衷了。

His Story ：在取景這方面，我們十分感謝 Mornight 眾位好友，只因 Michael 說了句：「喂，我真係想拍到好似 Game of Thrones 咁架！」，便捱義氣走遍香港，探索符合幻想中影像氛圍的地點。最終出來的效果，有目共睹。

His Story 〈 Martyr 〉mv的分鏡及拍攝流程筆記。

怎樣找到這班外籍演員？

His Story ： 已經有很多朋友問過，「你地點搵到咁多外國演員㗎，實使咗好多錢啦！」其實不是，「我哋只係喺條街度搵返嚟！」

在香港尋找外國演員並非易事。導演曾在 facebook 上的演員招募群組、外藉居港人士群組尋覓人選，可惜苦無回音。最終靠朋友「搭上搭」，才能找到部分外國演員。影片中的非裔小朋友，更是大家專程去到尖沙咀重慶大廈「Yo返嚟」。來到拍攝當日，才知他們原來「咁好戲」。不過，戲中的女孩子 Constance Kong ，則是導演 Mary Wong 挑選的童星，雖年紀輕輕，拍攝經驗相當豐富。

His Story 拍攝團隊幾經辛苦集齊的小演員，一上場每個都很入戲。

His Story ：其實香港滿街都是擁有不同文化、信仰背景的本地人。但我們自己有沒有打開心靡，主動連結周遭的人和事？千百樣精神匯萃，便是「真香港」。香港，也可以像外國般美麗。

His Story 拍攝團隊更分享他們所參考的影片，當中更有香港知名的都市傳說1992年的 KCR 九廣東鐵電視廣告，當年傳聞在隊伍最後突然多了個小朋友，但後來證實只是拍攝安排錯誤，導致不連戲的鏡頭出現。

去返啲光猛嘅地方吸吓人氣，一月有乜show睇？