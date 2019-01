本地 synth-funk 製作人 Afterglow 首張專輯 如沐春風的城市之音

香港 synth-funk 製作人 Afterglow 首張專輯《 Different Light 》裡的聲音,一方面是師承美國黑人音樂、80年代的 soul / funk 的薰陶,喜歡他們以 synth 奏出感情豐富的音樂;另一方面,山下達郎、角松敏生的日系 city-pop 也是他的重大影響,鍾情他們源自 jazz fusion 的和弦與編曲。兩者加起來與用上 modern 的製作,就正是 Afterglow 如沐春風的城市電音。

Afterglow 是由電音製作人 Julian "TAKK" Lai 化音的香港 synth-funk 音樂單位,他新鮮出爐的首張專輯《 Different Light 》,毋庸置疑是這陣子最叫我聽得賞心悅目的唱片,勾勒出是一種如沐春風的城市電音。讓我想起了那些70、80年代唱片的宣傳語句:這是要在汽車音響播放、伴隨著大都會流動風景欣賞的音樂。現在 Afterglow 的流麗 synth-funk 聲音,正予我這樣的印象。

Afterglow 首張專輯《 Different Light 》的 vinyl 以透明膠印製,封套上不但附有「側紙」 obi ,還以日文作解說及把曲目翻譯成日文,好有日系出品的感覺。(攝影:袁智聰)

事實上 Afterglow的《 Different Light 》除了出版透明膠印製的唱片之外,還有作限量200盒生產的卡式帶發行,所以《 Different Light 》那真的可以放進 car stereo 播放——雖然現在的汽車音響,都沒有卡式座吧,不過《 Different Light 》的限量版卡式帶又附有下載碼,所以要在汽車上聽 Afterglow 的音樂也不成問題。

《 Different Light 》限量200盒生產的卡式帶,附有下載代碼。(圖片:White Noise Records)

現在大家都以本地時裝店 HOAX 主理人來介紹 Afterglow 的背景,而《 Different Light 》也是他以製作公司 A HOAX Production 名義的出品、由 White Noise Records 出版與發行。然而對於曾把他喚作「德仔」的朋友,都知道他在90年代已踏足香港獨立音樂圈,早年組成 indie-pop 樂隊 The Postcard ,風格介乎英倫獨立流行樂與日本涉谷系之間,他是結他手(而且是彈得相當不錯那種),然後有他的個人音樂單位 Incredible Rainbow ;之後組成取名自大衛哥連堡電影的折衷主義黑暗電音二人組 Videodrome ,聲音跨越 dub / funk / hip hop / rock / soul / ambient / industrial ,並在2000年出版過首張(也是唯一的)專輯《 Rock ‘n’ Roll is Killing My Life》。

2018年4月21日 Record Store Day ,Afterglow 在 White Noise Records 店內作出首次公演。(攝影:袁智聰)

所以當 Afterglow 在去年現身時(首次公演是去年4月21日 Record Store Day 當天在 White Noise Records 店內舉行), Julian 闊別獨立音樂圈已有十多年。但他其實一直都有繼續玩音樂、也有添置新器材,只是不想再組團「夾人」;曾做過結他加電音程序的音樂,然後作為結他手出身的他,就連結他也放下來了。從而引伸成 Afterglow 的 synth-funk 取向,一台 Maschine 是他的主要製作工具(而他討厭用 Ableton )。

Afterglow 的電音風格,一方面是師承美國黑人音樂的薰陶(他說他有一半唱片收藏是黑人音樂),尤其喜歡80年代的 soul / funk ,喜歡他們以 synth 奏出這麼感情豐富的音樂;另一方面,山下達郎、角松敏生的日系 city-pop 也是他的重大影響,鍾情他們原自 jazz fusion 的和弦與編曲。兩者加起來,與用上今天喚作 modern funk 的製作,就正是 Afterglow 的聲音。

師承美國 soul / funk音樂薰陶與日系 city-pop影響的Afterglow 。(攝影:HOAX team)

專輯由 Barnaby Bruce 跟他作聯絡監製以及混音工程師,母帶製作由 Jay Tse (Life Was All Silence) 操刀,封面插畫則是 John Wu Graphics 的作品。