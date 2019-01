全本地陣容音樂節 The Week 第三屆演出名單出爐

以本地陣容招徠,將於2019年3月3日舉辦的第三屆「 The Week 音樂節」,今日公布完整演出名單,包括 David Boring 、 JB 、 Tomii Chan 、 Seasons For Change 、 HAKGWAI 黑鬼、Nowhere Boys 、 Twisterlla* 、 Wellsaid 及 Parallel Horizons 等28組風格各異的香港獨立音樂單位。

首屆於2017年6月舉行,當時尚以「 The Gig Week 」為名,參演單位有 Sexy hammer、Gravity Alterstra、The Squawk 和 The Lowmays 等;而去年四月舉辦的第二屆活動改以簡潔的「 The Week 」為名,則有 Life Was All Silence 、 Thud 、 Matt Force 和 Smoke In Half Note 等單位演出。這個由志願者策劃的活動於去年錄得超過1300入場人次,今年繼續以「展示香港地下界別的多元文化」為宗旨,於今年3月再度舉辦。

能夠在一場活動中欣賞及發掘不同類型的音樂演出,向來是音樂節的好處,然而曾參與此類活動的樂迷朋友總不免遭遇過兩組心水人馬於同時段內於不同舞台演出,俗稱「撞場」的窘境。 The Weekend 這個音樂節的最大特色正正避免了這種情況發生,因為主辦方會透過不同音樂風格去組合不同演出單位,並分散安排獨立的日子及場地,於一星期內連續七晚演出。而今年的各大類型分別是藍調及民謠、世界音樂、金屬樂、post-punk、 hip-hop 以及另類搖滾。

+ 24 + 23 + 22

第一晚將依照 The Week 傳統安排為主辦方特選的「 Showcase 」演出,推薦他們的心水單位,今年將會由剛推出樂隊首張大碟的 noise-pop 樂隊 Twisterella* 、發單曲的 indie punk 三人組 Wellsaid 以及去年冒起的美式 emo 新銳 Bro ther Plainview 為一連七晚的音樂節打響頭炮。

曾於第一屆參演的 metalcore 樂隊 Parallel Horizons 再度回歸、本地 post-punk 中堅份子 David Boring 、自比為「電影搖滾」的 Nowhere Boys 、新派獨立民謠唱作人 Tomii Chen 、愈成熟的 Seasons For Change ,以及精於多種民族樂器的 HAKGWAI 黑鬼等現場實力十足的單位。

值得留意的是以 hip-hop 為主題的第六場演出,當晚總共安排了七組單位,比其他類型多出近一倍數目,反映嘻哈勢力在本地的音樂圈子中漸漸取得主力位置了,包括以〈點解咁撚肥〉及〈潮共〉等人心的菲律賓裔 rapper JB( Jiggie Boy)、本地嘻哈品牌 Bakerie Crew 旗下的 Geniuz F 、大家耳熟能詳的 DJ blaze 等等。

The Week 除了帶來不同類型的音樂演出,亦會選址不同特色的本地音樂場地,觀眾能夠欣賞香港不同的音樂創作之餘,也可以感受到不同地區的場境風貌。第三屆 The Week 將於荔枝角的 The Space@D2 、 大角咀的 Lost Stars Livehouse 、油塘的 This Town Needs 、西營盤的 Ping Pong 、灣仔的 The Hub 以及北角的 MOM Livehouse 舉行。

完整演出名單及演出日子

3月3日(星期日) @ 灣仔 The Hub

Twisterella*

Wellsaid

Brother Plainview

3月4日(星期一) @ 大角咀 Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

Henry Chung & the Spontaneous Combustion

The Pineapple Jam

Tomii Chan

3月5日(星期二)@ 西營盤 Ping Pong Gintonería

Chris Polanco and Azucar Latina band

The Zero Point

Hak Gwai

3月6日(星期三) @ 油塘 TTN (This Town Needs)

Rain in Time

The Priceless Boat

Parallel Horizons

The Ancient Mental

3月7日(星期四) @ 北角(天后地鐵站)MOM Livehouse

David Boring

Say Mosquito

The Pafala

The Viscose

3月8日(星期五) @ 荔枝角 D2 Space

Geniuz F

JB a.k.a. Jiggie Boy

PPC Records

Matrix (beatbox)

DJ blaze

Lazyboi Dri & King $aral, from 7on7

精神少年中心

3月9日 (星期六)@ Venue TBC

Nowhere Boys

Seasons for Change

Bamboo Star

Black Coffee

The Week 音樂節早鳥票現已公開發售,每場次定價為港幣$180元(學生優惠價$120),一星期套票定價 為港幣$860元(學生優惠價$560)。