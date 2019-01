James Blake 新專輯《 Assume Form 》：暖色的幽美 銷魂的浪漫

英國倫敦電音製作人兼唱作歌手 James Blake ,五年前的1月 James Blake來過香港舉行專場音樂會,今個1月他出版了第四張個人專輯《Assume Form》,但他不再是人們眼中「悲傷的男生」,而是在美好的感情生活下灌錄出一張暖意洋溢的唱片,更有Rosalía 、 André 3000 、 Metro Boomin 、 Travis Scott 、 Moses Sumney 為他客串。

從昔日作為 post-dubstep 電音製作人到躋身成為當今炙手可熱的唱作歌手,說起來自英國倫敦Deptford 的 James Blake ,大家要形容他的音樂,通常都要搬弄出憂鬱蒼白空靈脆弱淒美心碎戚然等詞彙,又或者直接用上傷春悲秋這個四字詞語吧。然而現年30歲的 James Blake ,卻不甘他的歌曲只有被視為悲傷的聲音。

James Blake 不再是人們眼中的「傷感男生的音樂」。(攝影: Amanda Charchian )

話說去年6月,他發表了新單曲〈 Don't Miss It 〉,當時美國獨立音樂媒體《 Pitchfork 》以「傷感男生的音樂」( sad boy music )來形容此曲,更在 Twitter 發帖說「對, James Blake 仍然是悲傷。」而 James Blake 即按捺不住地回應:「我每次在歌曲中談到自己的感受時,『悲傷的男生』都是會被用上的形容。我總是見到當人們公開談論他們的感受,就被視為表現出不健康與有問題的。」從而帶出人們已經陷入了「男性抑鬱與自殺的傳染病」。

畢竟 James Blake 從不是要當甚麼憂鬱派音樂詩人,所以也不想人們對他的音樂躲懶地亂扣上帽子,尤其是當他明明正在灌錄著一張暖意洋溢專輯的時候。

James Blake 的第四張個人專輯《 Assume Form 》。

作為繼《 The Colour in Anything 》三年後他發表的第四張個人專輯《 Assume Form 》,這是他歷來最暖色而浪漫的作品——別誤會他是帶來了甚麼正能量音樂,James Blake 的歌曲仍是那麼幽美動人、吹彈可破,但卻憂鬱不再。

聽《 Assume Form 》全碟

《 Assume Form 》的背景,是 James Blake 跟演員/模特兒女友 Jameela Jamil 自三年前由倫敦移居到美國洛杉磯的感情生活,他的歌曲也展現出滿載愛意的感覺,而且也接地氣的跟美國音樂人合作。前作《 The Colour in Anything 》已有部分作品是在著名美國搖滾監製巨匠 Rick Rubin 的加州馬里布錄音室灌錄並有他操刀製作,又有 Bon Iver 客串,而《 Assume Form 》更見證到他跟美國 hip hop 界黑人音樂名字的合作關係。

+ 2

專輯裡有兩首由 hip hop / trap 製作人 Metro Boomin 跟他聯袂製作做 beat 的曲目,由Travis Scott 這位 rapper 獻聲的〈 Mile High 〉是多麼軟綿綿的 soulful trap 歌,洛杉磯唱作人 Moses Sumney 主唱的〈 Tell Them 〉則是多麼神秘迷人的 electro-soul 歌曲。

《 Assume Form 》還有兩位重點客席名字。一位是前傳奇性 Southern hip hop 二人組 Outkast 成員 André 3000 , 歌曲〈 Where's the Catch? 〉是 James Blake 跟他的無懈可擊合作。

另一位是備獲 BBC Sound of 2019 提名的西班牙 new flamenco / alternative R&B 女唱作人 Rosalía ,她跟 James Blake 合唱的〈 Barefoot in the Park 〉實在是多麼妙不可言的異國風情浪漫歌曲。

然而 James Blake 又不獨是只向美國黑人音樂獻媚,他仍有英倫音樂的根。《 Assume Form 》裡有過半數曲目是由去年曾來港在《 Sónar 2018 Hong Kong 》電音音樂節演出的英國倫敦電音二人樂隊 Mount Kimbie 成員 Dominic Maker 跟他聯袂製作( James Blake 與 Mount Kimbie 早有互相合的關係)。

無論是 electro-ballad 曲目〈 Are You in Love? 〉、uplifting 的〈 I'll Come Too 〉抑或窩心的〈 Power On 〉, James Blake 的聲音仍是那麼銷魂 soulful 但來得明亮晶瑩而甜美。〈 Don't Miss It 〉這首配以緩緩電音節拍與孤高假音唱詠剪影的鋼琴 ballad 沒錯是吹彈可破之作,但卻是一種暖意的揪心感覺。

專輯的結尾歌是安眠曲〈 Lullaby for My Insomniac 〉,在 ambient 氛圍下又是屬於溫婉的淒冷。