說”重組”太沈重：荊軻 蛋堡 滿人 突發新歌紀念《黃金年代》

2008年，當時還是新人的三個台灣 rapper 荊軻、蛋堡 和 滿人 推出了一張名為《黃金年代》的EP專輯。十一年過去，依然被當地不少樂迷認定為是繼宋岳庭的啟蒙後最重要的華語嘻哈作品，開啟了往後創作上的黃金年代，但此經典三人組合卻也自此成為絕響 —— 直至今天蛋堡發佈了他們再次合作的新歌〈魚丸〉。

十年，其實與九年只差一年，但不知怎地總是讓人覺得差了一個年代。

當屬於某件事、某個人、某個地方的十年過去了，我們總習慣性地去反思這個十年到底有什麼意義：正是這種現代人固有的心態令到 #10yearschallenge 此類遊戲如斯流行，也令到人妻們會因為丈夫忘了結婚十週年的日子而要鬧離婚。這種心態從側看有點無聊幼稚，但事實就是我們都很在意每個十年的意義。

時間是2008年，三位當年新銳的年輕台灣 rapper 荊軻 JNCO 、蛋堡 Soft Lipa 和 滿人 Manchuker，透過蛋堡所屬的「顏社」交出一張收錄了三首歌曲的 EP 《黃金年代》，用上可以稱得上奢華的製作水準和說唱功力征服了台灣以至整個華語地區的樂迷，這些年來不斷被新喜歡上的樂迷抱著像「掘到寶」的心情去聽著三人在專輯同名曲中那強而有力的宣言。

他們想要知道 這 Beat 要怎麼 Flow Rap 要怎麼 Go，Gat 要怎麼 Hold Holding the breath 那 Rhyme 要怎麼透 Many Words 4 me， 那我該往哪走？

11年過去，JNCO 在《黃金年代》推出的同年去了美國就沒再回頭，滿人因為個人際遇而交棒後輩不常露面，唯有蛋堡在那之後接連發表經典作品，成為了台灣嘻哈界舉足輕重的人物。不論你只聽過〈少年維持著煩惱〉，還是一直追隨到他去年邀來 9m88 合唱的〈台北嘻哈故事 之一〉，若有聽台灣 rapper 卻沒聽過蛋堡的話，也只好引用著名江湖人物任因久所言：好打有限。

（不要緊，唔夠打咪繼續練）

2019年1月28日早上六時半，蛋堡在他久未更新的 Facebook 專頁上更新了一首歌〈 Fishball 〉，名單上出現了當時《黃金年代》的班底自然引起哄動，而蛋堡也詳盡說出這首新歌的來龍去脈，最後以一句「比起 "重組" 這麼沈重的概念，我更覺得這次接力是在紀念一個碰撞，紀念2008，也紀念2018」作結。

以職業籃球史上第一人 Michael Jordan 那段著名的退休宣言作引子，由 JNCO 帶點玩鬧味的 flow 開場，蛋堡接手，再到滿人作結；由 Makaih Beats 製作的 beat 一如蛋堡所言是屬於新時代的，但對功架十足的三人來說當然是能夠輕易駕御，只是因為三人這次是以 whatsapp 合作的關係並沒有多少合唱的部分。整首〈魚丸〉無論製作抑或氛圍都相當暢快輕鬆，就是三位故人友情的碰撞，只講感情，不談野心。

至於歌名的典故其實出於《黃金年代》第二曲〈純正好貨 (Da Real Good Sh*t)〉中蛋堡與滿人一段關於「有一批正港的福洲魚丸...」的對話。有些玩鬧的暗號，無論過十年、二十年我們都還是會牢牢記得，偏偏那些曾經重視的諾言我們卻有意無意忘記得一光二淨。