【開年活動】新春五場音樂會，你去邊一場？

新年除了拜年逗利是值得高興,對都市人來說「放假」也是一件樂事。有些會趁機休息,亦有人想趁空檔盡情玩,與朋友去睇show自然是最受歡迎的選擇,扭耳仔以下為大家精選五場開年音樂會。

年初一 2月5日

就算是搞手也會希望在新年正日與家人渡過,當然是沒有活動,大家專心拜年吧。

年初二 2月6日

近年儼然成為地標的「永發茶餐廳」過去兩年都於年初二舉辦活動,有望成為本地獨立樂圈的新年傳統。今次參與《鳳凰涅槃:意動甦生》的演出單位其實身負「反年獸自衛隊」的使命,為了驅趕意圖襲擊人類的精神面貌的年獸,而落力......於茶記開show,各有代號: Shelf-Index(啼)、 Stranded Whale (五德)、黃衍仁(梧桐)、 Biascut (鶠)、陳婷(重明)、 QQBBG (鸞)、 DAVID BORING (鵷鶵)、 意色樓 AN ID SIGNAL (鸑鷟)、 Teenage Riot (朱鳥)、 Alexmalism (鳳舞)。

而說到傳統新春音樂會,一年一度的《華語金曲喜迎春》即將迎來五週年,今次晚會同樣於年初二舉行,選址為尖咀打卡新場 aux ,除了常客 Shelf-Index 、YCC(袁智聰)、 Steffunn(阿勳)、 9ulder 和 EvilStick 外,亦有客席 DJ Alok ( Gravity Alterstra )以及首次參與的 Tedman Lee 參與,七大DJ帶來廣東歌 disco 夜,現場必定喜氣洋洋。

年初三 2月7日

其實該日有一場隱藏演出,演出單位包括:龢wo4、黃衍仁、鄭昆、小本生燈、崩口碗、rawtrack 、林璟翬、 Natural Languages 、 wilson tsang 及 inch,能否到場欣賞就看閣下的緣份及搜尋技巧,祝萬事如意。

年初四 2月8日

年初四,若果不幸要上班的話必然心有不甘,繼續放假的自然也是希望玩通宵繼續慶祝,而當晚正好有台灣電音美少女「勸世寶貝喵喵」首度來港的《 Make Love in the Trance Night 》音樂會。數年前以一曲〈喵電感應〉紅爆兩岸三地網絡,她背後的團體「勸世宗親會」亦透過以惡搞方式詮繹 trance 曲風而出位,但在喵喵的新作〈夢境街〉中卻展示了他們只要稍作認真便能製作出優質的華語勸世歌曲。該晚演出除了喵喵外還會有 Tripe G 、Luna Is A Bep 、火炭麗淇 及 Kelvin T 等年輕本地單位於 MOM Livehouse 共演,牌面相當吸引。

年初五 2月9日

去年十月開幕的全新本地音樂場所將於年初五帶來他們的「細場 SaiCoeng」系列第四場,今次參與的有木子與島嶼樂隊、 The Prototyke Lab 以及 R.O.O.T,有興趣者要注意這是只開放予會員參加的活動,留意申請入會詳情。

同樣是荃灣線的地圖上有另一場演出,於饒宗頤文化館舉行的《Music Night Kowloon:爵士樂四重奏》,由教父級人馬 Ted Lo 擔任鼓手,連同 Han H (結他)Chan Kam Ming(低音結他)及 Bowen Li(鍵琴)進行爵士樂四重奏的演出,也是一場開年活動好選擇。