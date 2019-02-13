後搖滾班霸 Mono 成軍廿載出版第10張專輯《 Nowhere Now Here 》

日本頭號 post-rock 樂團Mono在成軍20週年發表樂隊的第10張錄音室專輯《 Nowhere Now Here 》，2019年對於他們來說也是別具里程碑意的一個年分。在 Takaakira 'Taka' Goto 領軍下《 Nowhere Now Here 》就彷彿是把 Mono 最優秀的聲音都結集而成——靜謐低迴的、重型暴烈的、悲天憫人的、扣人心弦的、滄茫無際的，都在專輯裡此起彼落而來，不但 Tamaki Kunishi 大開金口唱歌，陣中也加入了一名美國人鼓手Dahm Majuri Cipolla。

在樂迷心目中，早自認定 Mono 是日本的頭號 post-rock 樂團。來自東京的他們成軍於1999年，那麼來到2019年便是他們成立的 20 週年紀念；而回望 Mono 的誕生，最先是在 1999 年 1 月由主腦/結他手 Takaakira 'Taka' Goto 所發起，而 20 年後他們也趕及在 2019 年 1 月底出版樂隊的全新專輯《 Nowhere Now Here 》——而且這更是他們的第 10 張錄音室專輯來，所以 2019 年對於 Mono 來說也是別具里程碑意的一個年分。

然而世事並沒有兩全其美。一直以來 Mono 都是 Taka 跟另一結他手 Hideki "Yoda" Suematsu 、 低音結他手 Tamaki Kunishi 與鼓手 Yasunori Takada 的「 四位一體 」合作關係，可是來到 2017 年 12 月，樂隊乃宣佈 Yasunori 因私人理由而離隊的消息，令到原裝陣容的 Mono 未能齊齊整整地踏入 20 週年。而鼓手的空缺，便在去年夏天由曾加入美國路易維爾迷幻實驗搖滾樂隊 The Phantom Family Halo 的 Dahm Majuri Cipolla 代替，也是說現在的 Mono 是有一位美國樂手成員，而不再是全日本人的陣容。

Mono：Dahm Majuri Cipolla 、 Tamaki Kunishi、Takaakira 'Taka' Goto 和 Hideki "Yoda" Suematsu (圖片：Temporary Residence Limited )

作為繼《 Requiem for Hell 》後 Mono 的三年來全新專輯《 Nowhere Now Here 》，樂隊便是以這個「三位日本人加一名美國鼓手」的新陣容灌錄而成。

Mono 的三張奠定性專輯：《 Walking Cloud and Deep Red Sky, Flag Fluttered and the Sun Shined 》(2004年)、《 You Are There 》(2006年)和《 Hymn to the Immortal Wind 》(2009年)，都是交由美國芝加哥 post-hardcore noise 樂隊 Big Black 及 Shellac 主將，曾為Nirvana 、 Pixies 、 The Breeders 、 Slint 、 The Wedding Present操刀的 Steve Albini 擔任錄音師，以及在他的 Electrical Audio Studio 灌錄，某程度上而言 Steve Albini 是影響著 Mono 的標誌性 post-rock 聲音。雙方暫別了好幾年之後，到2016年的《 Requiem for Hell 》專輯， Steve Albini 又再次為 Mono 操刀，而他已不僅是錄音師，也跟 Mono 一起聯袂監製。

Mono 成軍20週年帶來的第10張錄音室專輯《 Nowhere Now Here 》。 《 Nowhere Now Here 》再次由 Steve Albini 為 Mono 擔任錄音師、混音師及監製的專輯，今次連樂隊所屬的紐約市布魯克林獨立廠牌 Temporary Residence Limited 創辦人 Jeremy DeVine 跟他們聯袂監製。

成軍20週年帶來的第10張專輯，《 Nowhere Now Here 》彷彿是把 Mono 最優秀的聲音都結集而成——靜謐低迴的、重型暴烈的、悲天憫人的、扣人心弦的、滄茫無際的，都在專輯裡此起彼落而來。今次帶來了12人的管弦樂團伴奏，另一方面 Taka 在2017年以 Behind the Shadow Drops 名義出版的個人專輯《 H a r m o n i c 》跟美國芝加哥 post-rock 天團 Tortoise 主將 John McEntire 合作過，從而也影響到他如今應用電音的製作。

山雨欲來的開場曲〈 God Bless 〉為專輯帶來電影感的序曲，然後重型後搖滾曲目〈 After You Comes the Flood 〉乃實行排山倒海、波瀾壯闊而來， Dahm 的鼓聲在 Steve Albini 的錄音下是多麼的如雷貫耳，再綻放出巨大的結他噪音音牆。

〈 Sorrow 〉是如斯感情豐富的後搖滾樂章，〈 Far and Further 〉來到尾聲可聽見所蟄伏的電音製作底蘊，鋼琴主導的〈 Parting 〉只有配合弦樂而表現出他們那份思古幽情，〈 Funeral Song 〉在迷魂氛圍好比 Philip Glass 的 minimalism 曲目。

十分鐘的主題曲〈Nowhere, Now Here〉是專輯的核心曲目，是 Mono 無懈可擊的 post-rock / orchestra guitar- rock 曲目，他們的 epic 之作。而九分多鐘的〈 Meet Us Where the Night Ends 〉背後是歌劇人聲唱詠sample，引伸出是萬分懾人心魄、再推至地動山搖的後搖滾鋪陳。

專輯的另一焦點之作，是低音結他手 Tamaki Kunishi 開腔主唱的〈 Breathe 〉，歌曲的弦樂氛圍可聽到波蘭作曲家 Henryk Górecki 的《 Symphony No. 3 》 ( Symphony of Sorrowful Songs )之薰陶，在 Tamaki 的演繹下歌曲也有如昔日英國獨立名廠 4AD 旗下大團 This Mortal Coil 的淒美空靈。

樂迷所關注的，是 20 週年的 Mono 會否再來香港演出。答案是：會！但不是 3 月那輪中國巡演，而是到 9月的另一輪巡演，才會帶來他們的香港場音樂會。

Mono 成立20週年的過去九張錄音室專輯：

+ 5 + 4 + 3

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