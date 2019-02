後搖滾班霸 Mono 成軍廿載出版第10張專輯《 Nowhere Now Here 》

日本頭號 post-rock 樂團Mono在成軍20週年發表樂隊的第10張錄音室專輯《 Nowhere Now Here 》,2019年對於他們來說也是別具里程碑意的一個年分。在 Takaakira 'Taka' Goto 領軍下《 Nowhere Now Here 》就彷彿是把 Mono 最優秀的聲音都結集而成——靜謐低迴的、重型暴烈的、悲天憫人的、扣人心弦的、滄茫無際的,都在專輯裡此起彼落而來,不但 Tamaki Kunishi 大開金口唱歌,陣中也加入了一名美國人鼓手Dahm Majuri Cipolla。

在樂迷心目中,早自認定 Mono 是日本的頭號 post-rock 樂團。來自東京的他們成軍於1999年,那麼來到2019年便是他們成立的 20 週年紀念;而回望 Mono 的誕生,最先是在 1999 年 1 月由主腦/結他手 Takaakira 'Taka' Goto 所發起,而 20 年後他們也趕及在 2019 年 1 月底出版樂隊的全新專輯《 Nowhere Now Here 》——而且這更是他們的第 10 張錄音室專輯來,所以 2019 年對於 Mono 來說也是別具里程碑意的一個年分。

然而世事並沒有兩全其美。一直以來 Mono 都是 Taka 跟另一結他手 Hideki "Yoda" Suematsu 、 低音結他手 Tamaki Kunishi 與鼓手 Yasunori Takada 的「 四位一體 」合作關係,可是來到 2017 年 12 月,樂隊乃宣佈 Yasunori 因私人理由而離隊的消息,令到原裝陣容的 Mono 未能齊齊整整地踏入 20 週年。而鼓手的空缺,便在去年夏天由曾加入美國路易維爾迷幻實驗搖滾樂隊 The Phantom Family Halo 的 Dahm Majuri Cipolla 代替,也是說現在的 Mono 是有一位美國樂手成員,而不再是全日本人的陣容。

Mono:Dahm Majuri Cipolla 、 Tamaki Kunishi、Takaakira 'Taka' Goto 和 Hideki "Yoda" Suematsu (圖片:Temporary Residence Limited )

作為繼《 Requiem for Hell 》後 Mono 的三年來全新專輯《 Nowhere Now Here 》,樂隊便是以這個「三位日本人加一名美國鼓手」的新陣容灌錄而成。

Mono 的三張奠定性專輯:《 Walking Cloud and Deep Red Sky, Flag Fluttered and the Sun Shined 》(2004年)、《 You Are There 》(2006年)和《 Hymn to the Immortal Wind 》(2009年),都是交由美國芝加哥 post-hardcore noise 樂隊 Big Black 及 Shellac 主將,曾為Nirvana 、 Pixies 、 The Breeders 、 Slint 、 The Wedding Present操刀的 Steve Albini 擔任錄音師,以及在他的 Electrical Audio Studio 灌錄,某程度上而言 Steve Albini 是影響著 Mono 的標誌性 post-rock 聲音。雙方暫別了好幾年之後,到2016年的《 Requiem for Hell 》專輯, Steve Albini 又再次為 Mono 操刀,而他已不僅是錄音師,也跟 Mono 一起聯袂監製。

Mono 成軍20週年帶來的第10張錄音室專輯《 Nowhere Now Here 》。 《 Nowhere Now Here 》再次由 Steve Albini 為 Mono 擔任錄音師、混音師及監製的專輯,今次連樂隊所屬的紐約市布魯克林獨立廠牌 Temporary Residence Limited 創辦人 Jeremy DeVine 跟他們聯袂監製。

成軍20週年帶來的第10張專輯,《 Nowhere Now Here 》彷彿是把 Mono 最優秀的聲音都結集而成——靜謐低迴的、重型暴烈的、悲天憫人的、扣人心弦的、滄茫無際的,都在專輯裡此起彼落而來。今次帶來了12人的管弦樂團伴奏,另一方面 Taka 在2017年以 Behind the Shadow Drops 名義出版的個人專輯《 H a r m o n i c 》跟美國芝加哥 post-rock 天團 Tortoise 主將 John McEntire 合作過,從而也影響到他如今應用電音的製作。

山雨欲來的開場曲〈 God Bless 〉為專輯帶來電影感的序曲,然後重型後搖滾曲目〈 After You Comes the Flood 〉乃實行排山倒海、波瀾壯闊而來, Dahm 的鼓聲在 Steve Albini 的錄音下是多麼的如雷貫耳,再綻放出巨大的結他噪音音牆。

〈 Sorrow 〉是如斯感情豐富的後搖滾樂章,〈 Far and Further 〉來到尾聲可聽見所蟄伏的電音製作底蘊,鋼琴主導的〈 Parting 〉只有配合弦樂而表現出他們那份思古幽情,〈 Funeral Song 〉在迷魂氛圍好比 Philip Glass 的 minimalism 曲目。

十分鐘的主題曲〈Nowhere, Now Here〉是專輯的核心曲目,是 Mono 無懈可擊的 post-rock / orchestra guitar- rock 曲目,他們的 epic 之作。而九分多鐘的〈 Meet Us Where the Night Ends 〉背後是歌劇人聲唱詠sample,引伸出是萬分懾人心魄、再推至地動山搖的後搖滾鋪陳。

專輯的另一焦點之作,是低音結他手 Tamaki Kunishi 開腔主唱的〈 Breathe 〉,歌曲的弦樂氛圍可聽到波蘭作曲家 Henryk Górecki 的《 Symphony No. 3 》 ( Symphony of Sorrowful Songs )之薰陶,在 Tamaki 的演繹下歌曲也有如昔日英國獨立名廠 4AD 旗下大團 This Mortal Coil 的淒美空靈。

樂迷所關注的,是 20 週年的 Mono 會否再來香港演出。答案是:會!但不是 3 月那輪中國巡演,而是到 9月的另一輪巡演,才會帶來他們的香港場音樂會。

Mono 成立20週年的過去九張錄音室專輯:

+ 5 + 4 + 3

【選擇性失聰】關於買碟開年:每年拆利是後都可以豪爽一次買唱片

香港結他手 Teriver Cheung 與13人樂團帶來爵士古典室樂交融專輯

New Order 《 Technique 》 獨立搖滾與電音舞曲黃金比例鍊成30年