新浪潮樂團 Talk Talk 主將 Mark Hollis 逝世－影響後世經典回顧

【R.I.P.】前英國樂團 Talk Talk 靈魂人物 Mark Hollis 在日前離世,享年64歲。Talk Talk 的典故,是他們可以由脂粉味的年青 new romantic / synth-pop 樂隊,而走上深邃的音樂路線作出蛻變,在後世被視為 post-rock 先鋒始祖。

在樂壇上退隱多年的前英國樂團 Talk Talk 靈魂人物 Mark Hollis,剛傳來他在2月間逝世的消息,享年64歲,離世日子及死因尚未有公布。

Mark Hollis 在樂壇上已沉寂多時。(互聯網圖片)

由 Mark Hollis 領軍的 Talk Talk 在1981年組成,他們的傳奇性是可以由一隊 new wave 年代外表帶著脂粉味的年青 new romantic / synth-pop 樂隊,有過不少上榜單曲,然後走向 art rock 路線並愈玩愈深邃,後期作品被視為影響著後世的 post-rock 運動、令到 Talk Talk 有後搖滾先鋒的美譽。後來 Mark Hollis 因為要專注家庭而在1991年把 Talk Talk 解散,到1998年出版過首張個人同名專輯《 Mark Hollis 》後,他也告淡出樂壇。

Talk Talk 低音結他手 Paul Webb 對隊友的離世亦發表了聲明:「聽到 Mark Hollis 逝世的消息,我感到非常震驚和難過。在音樂上他是一個天才,跟他一起去組樂隊是一種榮幸與特殊待遇。我已經很多年沒見過 Mark 了,但是像很多我們這一代的音樂家一樣,我是深受其開創性音樂意念的影響,他知道如何用聲音和空間創造一種與眾不同的感覺。如果他不是最偉大的話,他就是偉大的人之一。」

回顧 Mark Hollis / Talk Talk 影響著後搖滾的經典音樂作品 :

1982年

第一張專輯《 The Party's Over 》,仍是四人樂隊的 Talk Talk 之 new romantic / synth-pop時期,白恤衫白褲黑領帶是當年他們的制服形象。

1984年

第二張專輯《 It's My Life 》,改組為三人樂隊的他們站在 new wave 與 art pop 之交界。

1986年

第三張專輯《 The Colour of Spring 》, Talk Talk 已進化成一支 art rock 樂隊,留了長髮的 Mark Hollis 也換上的藝術家外觀。

1988年

第四張專輯《 Spirit of Eden 》,樂隊把他們的 art rock 全然走向深邃、氛圍化而耐人尋味的層次,被視為 post-rock 的始祖之作。

1991年

第五張專輯《 Laughing Stock 》,樂隊已義無反顧地投入這種日後被冠以 post-rock 之稱的實驗搖滾姿態。

1998年

Mark Hollis 的首張個人同名專輯《 Mark Hollis 》,延續後期 Talk Talk 的風格但更為簡約而 acoustic 。