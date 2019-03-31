【Show 後煙】 Higher Brothers 香港站 ： DZKnow 病倒 樂迷點算

Higher Brothers 第三度來港，如今聲勢已經到國際頂級水平 ，但可惜 《 WISH YOU RICH 》香港站演出前夕， 可愛的成員 KnowKnow 患上急性闌尾炎，不能上台。三缺一的 Higher Brothers 樂迷又滿不滿足呢？

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姨媽姑姐要聽！Higher Brothers 新歌祝豬年發財「紅包交出來」.

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叱咤903 節目主持人 鍾雪， 看完 Higher Brothers 就要趕回去做節目。

鍾雪 ： 馬思唯全晚都穿綠色，我最鐘意綠色。如果KnowKnow 在的話，應該會更好。

Rapper Novel Flash (左) 及 Novel Friday ，覺得沒有了 KnowKonw 不能值回票價。

Novel Flash ：今晚幾好，真的幾好，炸！幾好，炸！今次第一次去看 Higher Brothers 。(你背後的樂迷想和你合照 ) 應該是！ (怎樣認識 HB ？) 在 Youtube 看到，都幾正。

Novel Friday ： 沒了 DZ KnowKnow，好不開心。好像拿了我全部錢，，但又見不到他。

(真金白銀買飛進來？)

Novel Flash ：當然喇！不然怎樣進來？打劫VIP同潮人，哈！痴線，我們又不是大人物！我們算什麼，我們算什麼......哈

Higher Brothers 三缺一， Melo 、 PSY.P 、 馬思唯 壓場能力很高，但舞台總覺得有一個空位是留給 KnowKonw 。 ( 攝影：Moment Hung )

Bakerie 的 Seanie P (肥成哥) 也有到場，前排樂迷見到他立即大叫。

Salad 曾經生活在成都，是中國的hip hop文化重鎮。

Salad ：今晚好正，因為我在香港第一次睇 Higher Brothers ，覺得個表演與觀眾好close，但最不幸是KnowKnow 生病了，如果他在場應該會更加激烈，因為 KnowKnow 的風格是咆哮，所以我覺得好正。認識 Higher Brothers 都是朋友介紹，之前我在成都生活，之後我就慢慢聽他們的歌。

很多人一開始聽可能是 〈 Made in China 〉，但我一開始是聽 〈 7-11 〉那些歌，然後慢慢就沉迷他們。( 你在成都生活過？ ) 相對香港來說，他們 hip hop 的生活態度較強烈，而你通街都可以看見 hip hop 衣著的人，還會用 hip hop 式的打招呼，一些握手的的姿勢，在香港很難見得到。

Higher Brothers Melo (左) 馬思唯 (右)，分別穿著 NBA 名宿 大夢Olajuwon 及 Ray Allen 的球衣。

Tami (左) 和朋友來看 ， 之前還專程上廣州的酒吧看 Higher Brothers 。

Tami ： 今日好high，之前在酒吧show看過他們。(他們有在酒吧演出？) 在廣州的，我專程上去看。前年才認識他們，都是因為〈 Made in China 〉。好可惜！ KnowKnow 今天不在，我好鍾意他的聲線，他胖胖的好可愛。

看 Higher Brothers ，可以抱著兄弟跳。

也可以抱著另一半。

暗黑Twins成員 易欣 (右)， 與 副主席 (左) 組成新組合 九五公社。

易欣：今晚好正，繼《Black Cab》之後再來好興奮，上次沒看到有點遺撼。(第一次看就沒有了 KnowKonw ) 對呀，勁不開心，知道他盲腸炎發作，哈哈，我們想哭了！我們聽到他的聲音，見不到他在現場，真的好不開心。我一直大叫「 KnowKnow 你在哪？」真的好想看他的live，本身好期待他的聲線，整個 Higher Brothers 中最有辦識度的聲音，當然其他都有人，但他是最有特色的。

副主席 ： 認識 88rising 才知道 Higher Brothers (好想看 Joji ) 我都超想看，好像很難才來到香港。