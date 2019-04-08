Serrini - 成長 / Becoming：摧毀舊我、蛻變成蝶

大家聽過了 Serrini 的《 Don’t Text Me 》，也聽過了她和 Ruby 的《 大香港精神 》，「 港女 」形象好像代表了她？錯了，來到 2019 年，Serrini 要大家知道她可以來一個 180 度大變奏！全新專輯、共 10 首歌的《 邪童謠 》，Serrini 由「 油尖旺金毛玲 」變成「 邪謠歌姬 」，作品也由陀地式尖酸刻薄轉化成探討深層思緒，正如在首支推出的歌曲〈 成為 ／Becoming 〉形容：「將會走入更深的女子思維空間，探討被背叛、傷害後的悲傷、憤怒、絕望、無力感。」而這首歌，是這一個旅程的開端。

當然，我們也簡單問了一下 Serrini 關於這首歌、這專輯的問題，她也輕鬆地答了一下：

1. 為何會是找 Alok 為妳製作今次的新專輯？音樂上、格調上他如何助妳摧毀舊我？

S：「 摧毀自我 」係扮晒嘢馬後炮 hipster 文案。我好喜歡重 bass feeling myself 嘢，所以找啱嘴型的 Alok。

2. 《邪童謠》這概念專輯是由何時開姑構思？「邪」一字在今次的專輯中代表了些甚麼？

S：上隻碟未發我都在寫作，「 邪 」即係 tired of being 正氣，放飛自我，唔 care 唔 give a shit。

3. 可以簡單透露一下十首歌中有多少首會拍 MV 嗎？是不是會有一個故事形式在內？

S：有錢就拍晒佢然後馬後炮說一個故事。

（下次出第二首歌我們快錄一個類似的 interview～ ;)）

好，詳細一點來介紹這首歌：

Serrini 最新單曲〈 成為 ／Becoming 〉，以她對歌曲的解構是這樣：「 在歌曲結構和演繹上模擬了一個女子奮力脫離情緒漩渦的過程。」Serrini 又以新詩形式的歌詞寫作、循循漸進的唱腔吸引著樂迷，聽著「 離別有種浪漫，來去矇著眼，沒有孤單 」這一句之下走入她的深層情感意識之中。

請來香港電音樂隊 Gravity Alterstra、Fast Boats、Ghostly Park 的電音監製 Alok Leung 為 Serrini 新專輯作編曲、監製及混音的主力，也看到 Serrini 要讓獨立音樂界對她一貫形象來一個徹底的改觀。一改吵吵鬧鬧的「 港女形象 」，變成一個深藏的女生，要將自身心底的感情、思緒與困惑，以歌抒發出來。歌曲也因為 Alok 的電音節拍，可以成為大家一聽再聽的 synthpop 作品。

「〈 成為 ／Becoming 〉就是一個女子思考狠心還是憐憫、苟且還是灑脫的過程。歌曲裡面題旨『 與人無尤，撞向冰山 』一句帶出要成為新造的人、走出情感勒索的話必須先承認自己的困窘。悠悠數段撕裂的文字，明明是完整三分半鐘的一首歌，聽罷一次會馬上讓人得意猶未盡，replay、replay、replay，繼續投入漩渦裡。」Serrini 對歌曲有這樣的解說。

單曲的 CD 封面設計由插畫師 Czech X. 操刀，擅長古典浪漫線畫風格的 Czech 在北京電影學院學生展的作品令 Serrini 震攝非常，決定要共同創作新專輯的設計。