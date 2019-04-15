【 01 社區健康型活墟 】Mr. Wally 灣仔 busking 同你過復活節

「 聽 busking 」現在是香港的其中一個音樂文化，心水的街頭音樂人（ buskers ）可能大家都要在社交網絡「 追蹤 」他們的演出蹤影，由日本來的 busker Mr. Wally 就更是可遇不可求，不過今次於 4 月 19 日舉行的【 01 社區健康型活墟 】戶外市集，邀請到這位日本文青唱作人來到灣仔修頓球場現場表演，聽 Wally 唱歌不用碰運氣了！

來自日本神戶的 Mr. Wally，因為在香港街頭演唱被路人偷走錢袋一事而為人熟悉，其後又因為持工作假期簽證再來港，在演出時被警察警告事件，成為一眾 busking 樂迷支持的對象。當然，最後他撤出旺角行人專用區，而旺角行人專用區也不久後成為歷史。

Mr. Wally 在香港街頭演出而為人熟悉。（資料圖片）

之後 Mr. Wally 續以粗框眼鏡、、紅白冷帽、Ｔ恤與藍色長褲和紅鞋遊走香港不同區份演出 — 銅鑼灣、中環也會見到他。今次，大家將會在【 社區健康型活墟 】戶外市集再次看到他的演出！

【 01 社區健康型活墟 】今年會殺入灣仔，以運動健康為主題，有運動用品、健康物品 / 食品、手作工藝品和環保物品的攤檔；而除了 busker Mr. Wally 外，也會有一眾本地歌手和音樂人於市集舞台上高歌，包括張振宇、劉卓軒、JW 王灝兒等等，實行將音樂及體育元素串連！

【 01 社區健康型活墟 】戶外市集

日期: 2019 年 4 月 19 日 ( 星期五 )

時間: 下午 12 至 6 時

地點: 灣仔修頓足球場

立刻参加：《社區健康型活墟 》豐富節目包括手作攤檔、創意手藝工作坊，同場加映明星、busker及體育表演、仲可親身參與新興運動及體能挑戰。

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