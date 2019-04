Nick Cave 與壞種子的 Let Love In 專輯以舊約聖經創作殺人歌謠

Nick Cave & the Bad Seeds的第八張專輯《 Let Love In 》面世25週年。以「歌德之王」 Nick Cave 為首的他們,這張1994年專輯是其商業成就上的一個突破。更重要是營造著耐人尋味懸疑電影感的單曲〈 Red Right Hand 〉得以血淋淋地入殺入影視界,電視劇《X 檔案》用過此曲,屢次出現在《Scream 奪命狂呼》系列驚悚電影當中,更被犯罪片電視劇《Peaky Blinders 浴血黑幫》用作主題音樂。

他曾被喚作「歌德之王」、「黑暗教主」、「痛苦批發商」,他是來自澳洲墨爾本的 Nick Cave 。以他為首的樂團 Nick Cave & the Bad Seeds 自 1984 年成軍以來(緊接他之前的樂隊 The Birthday Party 解散),縱使外界仍一直把他們納入 post-punk / gothic 的範疇,然而踏入90年代之後,一直吸納著美國音樂薰陶的 Nick Cave & the Bad Seeds ,樂團的聲音已踏進另一層次。

來自澳洲墨爾本的「歌德之王」Nick Cave 。(互聯網圖片)

1984年4月18日, Nick Cave & the Bad Seeds 出版了其第八張專輯《 Let Love In 》。無疑《 Let Love In 》是見證到他們在商業成就上的一個突破,專輯不但在澳洲排行榜上讓 The Bad Seeds 初嘗打進十大的滋味,而在英國專輯排行榜上還取得登上第12位的佳績,是樂隊的新里程碑。更重要是《 Let Love In 》乃帶來了〈 Red Right Hand 〉這首 The Bad Seeds 歷來最標誌性的單曲——雖然這不是他們最暢銷的單曲,但卻是樂隊最為無人不曉、多年來能廣泛流傳的曲目,也是 The Bad Seeds 在現場演出上幾乎必玩的一曲。

Nick Cave & the Bad Seeds : Martyn P. Casey 、 Mick Harvey 、 Blixa Bargeld 、 Nick Cave 、 Conway Savage 和 Thomas Wydler (互聯網圖片)

《 Let Love In 》是 Nick Cave & the Bad Seeds 繼《 Henry's Dream 》後兩年來的新專輯,兩張專輯同是 Nick Cave 再加上德國柏林工業樂團 Einstürzende Neubauten 的 Blixa Bargeld 和 The Boys Next Door / The Birthday Party 的前隊友 Mick Harvey 這兩位核心成員/結他手 ,以及曾組成德國 post-punk 樂隊 Die Haut 的瑞士人鼓手 Thomas Wydler、前澳洲搖滾樂團 The Triffids 低音結他手 Martyn P. Casey 和澳洲人鍵琴手 Conway Savage 所構成的六人「壞種子」陣容,但風格上卻很不同。前者由跟 Neil Young合作無間的 David Briggs 監製,讓樂隊以在錄音室現場演奏的形式灌錄,所以來得較粗獷與呈現著美國搖滾根源,有如公路電影的奔放感覺;反之風格多元化的後者,則是當時他們來得較修飾的專輯。

Nick Cave & the Bad Seeds蓋著血色封面的第八張專輯《 Let Love In 》。

單聽前奏已引人入勝的懾人心魄之作〈 Red Right Hand 〉,是取名自是17世紀英國詩人 John Milton 以《舊約聖經·創世紀》為基礎創作的1667年史詩著作《 Paradise Lost 失樂園》所寫到那隻從天上伸出「火紅的右手」:

「 What if the breath that kindled those grim fires / Awaked, should blow them into sevenfold rage / And plunge us in the flames; or from above / Should intermitted vengeance arm again / His red right hand to plague us? 」

歌曲營造出耐人尋味的懸疑神秘電影感,猶如噩夢般令人不安的氣氛下滲透著不經意而來的血淋淋色調, Nick Cave 的電風琴獨奏配以鬼魅的 oscillator 電聲絕對是神來之筆。這首「殺人歌謠」也正為兩年後的概念專輯《 Murder Ballads 》露出端倪——事實上《 Murder Ballads 》的開場曲〈 Song of Joy 〉也回應了他向 John Milton 之取材:

「 It seems he has done many, many more / quotes John Milton on the walls in the victim's blood / The police are investigating at tremendous cost / In my house he wrote 'his red right hand' / That, I'm told, is from Paradise Lost 」

而〈 Red Right Hand 〉最為樂迷所津津樂道,是得以殺入影視界,屢次被電影及電視劇選用為片中插曲。在1994年,此曲已出現在 Jim Carrey 主演的喜劇電影《 Dumb and Dumber 絕世孖寶》,而同年播映第二季《 The X-Files 》之第六集《 Ascension 》亦有用上此曲,劇集監製 Chris Carter 也有表示過〈 Red Right Hand 〉帶給他的衝擊;而最廣為人知,是〈 Red Right Hand 〉被1996年驚悚電影《 Scream 奪命狂呼》所選用,甚至此曲繼而亦有在《 Scream 2 》及《 Scream 3 》裡出現(後者是 Nick Cave and the Bad Seeds 的重灌版本),貫徹這類電影的公式規則;而英國犯罪片電視劇《 Peaky Blinders 浴血黑幫》更以〈 Red Right Hand 〉作為主題音樂,此外 Arctic Monkeys 、 PJ Harvey 、 Laura Marling 、 Iggy Pop x Jarvis Cocker 的改編版也曾用於此劇集中。

先行單曲兼專輯開場曲〈 Do You Love Me? 〉是多麼浪漫靡爛而扣人心弦的歌德搖滾,有著流麗典雅的鋼琴主奏;專輯以歌曲的哀怨戚然 ballad 版〈 Do You Love Me? (Part 2)〉作結,來個首尾呼應。

另一單曲〈 Loverman 〉起初聽似一首平靜的 ballad 曲目,歌曲卻會突破推至激烈狂燥。其典故是後來被美國 heavy metal 班霸 Metallica 在1998年改編歌專輯《 Garage Inc. 》翻玩過,到了2003年 Depeche Mode 成員 Martin Gore 的改編歌專輯《 Counterfeit² 》又有重新演繹此曲,其改編版本可以橫跨重金屬搖滾到電子音樂範疇。

《 Let Love In 》是一張交織著愛與恨的專輯,重投garage rock 風格的〈 Thirsty Dog 〉是 Nick Cave 的自傳式懺悔歌曲,大唱「 I'm sorry, sorry, sorry, sorry 」的他道出他與妻子的婚姻問題與失敗感;要更大剌剌而來的烈性曲目還有奏出一股破懷力的〈 Jangling Jack 〉,蟄伏著 Blixa Bargeld 的噪音結他。另一方面,有著民謠曲子與滄海桑田意境的〈 I Let Love In 〉是多麼富有感染力的 ballad ,勾勒出生離死別沉痛電影感的〈 Ain't Gonna Rain Anymore 〉抑或 gospel 薰陶的〈 Lay Me Low 〉,都是 Nick Cave & the Bad Seeds 縈繞心頭的時候。