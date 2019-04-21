Nick Cave 與壞種子的 Let Love In 專輯以舊約聖經創作殺人歌謠

Nick Cave & the Bad Seeds的第八張專輯《 Let Love In 》面世25週年。以「歌德之王」 Nick Cave 為首的他們，這張1994年專輯是其商業成就上的一個突破。更重要是營造著耐人尋味懸疑電影感的單曲〈 Red Right Hand 〉得以血淋淋地入殺入影視界，電視劇《X 檔案》用過此曲，屢次出現在《Scream 奪命狂呼》系列驚悚電影當中，更被犯罪片電視劇《Peaky Blinders 浴血黑幫》用作主題音樂。

他曾被喚作「歌德之王」、「黑暗教主」、「痛苦批發商」，他是來自澳洲墨爾本的 Nick Cave 。以他為首的樂團 Nick Cave & the Bad Seeds 自 1984 年成軍以來(緊接他之前的樂隊 The Birthday Party 解散)，縱使外界仍一直把他們納入 post-punk / gothic 的範疇，然而踏入90年代之後，一直吸納著美國音樂薰陶的 Nick Cave & the Bad Seeds ，樂團的聲音已踏進另一層次。

來自澳洲墨爾本的「歌德之王」Nick Cave 。(互聯網圖片)

1984年4月18日， Nick Cave & the Bad Seeds 出版了其第八張專輯《 Let Love In 》。無疑《 Let Love In 》是見證到他們在商業成就上的一個突破，專輯不但在澳洲排行榜上讓 The Bad Seeds 初嘗打進十大的滋味，而在英國專輯排行榜上還取得登上第12位的佳績，是樂隊的新里程碑。更重要是《 Let Love In 》乃帶來了〈 Red Right Hand 〉這首 The Bad Seeds 歷來最標誌性的單曲——雖然這不是他們最暢銷的單曲，但卻是樂隊最為無人不曉、多年來能廣泛流傳的曲目，也是 The Bad Seeds 在現場演出上幾乎必玩的一曲。

Nick Cave & the Bad Seeds ： Martyn P. Casey 、 Mick Harvey 、 Blixa Bargeld 、 Nick Cave 、 Conway Savage 和 Thomas Wydler (互聯網圖片)

《 Let Love In 》是 Nick Cave & the Bad Seeds 繼《 Henry's Dream 》後兩年來的新專輯，兩張專輯同是 Nick Cave 再加上德國柏林工業樂團 Einstürzende Neubauten 的 Blixa Bargeld 和 The Boys Next Door / The Birthday Party 的前隊友 Mick Harvey 這兩位核心成員/結他手 ，以及曾組成德國 post-punk 樂隊 Die Haut 的瑞士人鼓手 Thomas Wydler、前澳洲搖滾樂團 The Triffids 低音結他手 Martyn P. Casey 和澳洲人鍵琴手 Conway Savage 所構成的六人「壞種子」陣容，但風格上卻很不同。前者由跟 Neil Young合作無間的 David Briggs 監製，讓樂隊以在錄音室現場演奏的形式灌錄，所以來得較粗獷與呈現著美國搖滾根源，有如公路電影的奔放感覺；反之風格多元化的後者，則是當時他們來得較修飾的專輯。

Nick Cave & the Bad Seeds蓋著血色封面的第八張專輯《 Let Love In 》。

單聽前奏已引人入勝的懾人心魄之作〈 Red Right Hand 〉，是取名自是17世紀英國詩人 John Milton 以《舊約聖經·創世紀》為基礎創作的1667年史詩著作《 Paradise Lost 失樂園》所寫到那隻從天上伸出「火紅的右手」：

「 What if the breath that kindled those grim fires / Awaked, should blow them into sevenfold rage / And plunge us in the flames; or from above / Should intermitted vengeance arm again / His red right hand to plague us? 」

歌曲營造出耐人尋味的懸疑神秘電影感，猶如噩夢般令人不安的氣氛下滲透著不經意而來的血淋淋色調， Nick Cave 的電風琴獨奏配以鬼魅的 oscillator 電聲絕對是神來之筆。這首「殺人歌謠」也正為兩年後的概念專輯《 Murder Ballads 》露出端倪——事實上《 Murder Ballads 》的開場曲〈 Song of Joy 〉也回應了他向 John Milton 之取材：

「 It seems he has done many, many more / quotes John Milton on the walls in the victim's blood / The police are investigating at tremendous cost / In my house he wrote 'his red right hand' / That, I'm told, is from Paradise Lost 」

而〈 Red Right Hand 〉最為樂迷所津津樂道，是得以殺入影視界，屢次被電影及電視劇選用為片中插曲。在1994年，此曲已出現在 Jim Carrey 主演的喜劇電影《 Dumb and Dumber 絕世孖寶》，而同年播映第二季《 The X-Files 》之第六集《 Ascension 》亦有用上此曲，劇集監製 Chris Carter 也有表示過〈 Red Right Hand 〉帶給他的衝擊；而最廣為人知，是〈 Red Right Hand 〉被1996年驚悚電影《 Scream 奪命狂呼》所選用，甚至此曲繼而亦有在《 Scream 2 》及《 Scream 3 》裡出現(後者是 Nick Cave and the Bad Seeds 的重灌版本)，貫徹這類電影的公式規則；而英國犯罪片電視劇《 Peaky Blinders 浴血黑幫》更以〈 Red Right Hand 〉作為主題音樂，此外 Arctic Monkeys 、 PJ Harvey 、 Laura Marling 、 Iggy Pop x Jarvis Cocker 的改編版也曾用於此劇集中。

先行單曲兼專輯開場曲〈 Do You Love Me? 〉是多麼浪漫靡爛而扣人心弦的歌德搖滾，有著流麗典雅的鋼琴主奏；專輯以歌曲的哀怨戚然 ballad 版〈 Do You Love Me? (Part 2)〉作結，來個首尾呼應。

另一單曲〈 Loverman 〉起初聽似一首平靜的 ballad 曲目，歌曲卻會突破推至激烈狂燥。其典故是後來被美國 heavy metal 班霸 Metallica 在1998年改編歌專輯《 Garage Inc. 》翻玩過，到了2003年 Depeche Mode 成員 Martin Gore 的改編歌專輯《 Counterfeit² 》又有重新演繹此曲，其改編版本可以橫跨重金屬搖滾到電子音樂範疇。

《 Let Love In 》是一張交織著愛與恨的專輯，重投garage rock 風格的〈 Thirsty Dog 〉是 Nick Cave 的自傳式懺悔歌曲，大唱「 I'm sorry, sorry, sorry, sorry 」的他道出他與妻子的婚姻問題與失敗感；要更大剌剌而來的烈性曲目還有奏出一股破懷力的〈 Jangling Jack 〉，蟄伏著 Blixa Bargeld 的噪音結他。另一方面，有著民謠曲子與滄海桑田意境的〈 I Let Love In 〉是多麼富有感染力的 ballad ，勾勒出生離死別沉痛電影感的〈 Ain't Gonna Rain Anymore 〉抑或 gospel 薰陶的〈 Lay Me Low 〉，都是 Nick Cave & the Bad Seeds 縈繞心頭的時候。