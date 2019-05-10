【編曲分析】Serrini 〈靜謐神林〉編曲人 Hanz 奏起史詩戰鼓

TYNT 成員 / 配樂人 Hanz 曾為 Serrini 製作後搖味濃的〈青春荒廢〉，到新專輯《 邪童謠 》參與 〈靜謐神林〉結尾曲的製作，樂迷大叫世界級史詩級的「魔戒式」氣勢編曲，扭耳仔找到Hanz親身解構編曲。

上一次〈青春荒廢〉你與 Serrini 的合作，整個後搖的氣場濃罩了整首歌曲，她亦坦然這首歌很難唱，和她創作的版本有距離，那時是你看到她某種可能性嗎？這是你最擅長的曲風？

Hans ： 我會形容 Serrini 的歌聲是有經歷、有故事、有內容的聲線，而我聽完她解釋 《 Don’t text him 》專輯的概念後，我便覺得〈 青春荒廢 〉這首歌是她對感情上的一種發洩，最後我選擇以 post rock 這種曲風去為他編制 〈 青春荒廢 〉，因為 post rock 這種曲風的特點，便是強調情緒上的抒發，而再配合 Serrini 的聲線，便可以令整首歌更「入心入肺」。

樂隊 TYNT 成員 / 配樂人 Hanz (攝影： Moment Hung )

〈 靜謐神林 〉這合作始於何時？ demo 的曲風是怎樣的？這次合作的Serrini 給予的方向是？

〈 靜謐神林 〉的合作是在2018年6月初發生。當時我收到原曲的 demo 是 以簡單的鋼琴伴奏，當初Serrini 給予的方向是一種生處於大自然和中世紀的感覺，在〈 靜謐神林 〉的編制過程中，Serrini 也告訴我，更多她對於編制這曲的看法，畢竟我和她也希望，在曲詞編之間有更加好的配合。

氣勢如雷的戰鼓聲效。(攝影： Moment Hung )

樂迷將〈靜謐神林〉 剪成了《權力遊戲》版本的MV：

【編曲超有氣勢】Serrini 新歌〈靜謐神林〉 樂迷自製權力遊戲MV

由 Greytone 的 MAEL 繪製的 〈靜謐神林〉概念圖。 (攝影： Moment Hung)

作為專輯《 邪童謠 》的結尾曲，你會形容〈靜謐神林〉是什麼的意境的歌曲？

老實說我是在製作過程中才知道這曲會收錄在《 邪童謠 》中，因此當時也沒有刻意以片尾曲為出發點去編制這首歌。現在聽完整張專輯，我會覺得這曲是一種憤怒過後，放下包袱繼續上路的一種感覺。

編曲中加入了一些樂器之外的聲效？

用了森林的環境聲音墊底，也有一些著透過 Synthesizer 模仿鳥類的聲音。

Hanz 利用合成器做出如弦樂的聲音和動物叫聲的聲效。 (攝影： Moment Hung)

編曲程式中的鳥聲音軸。(攝影：Moment Hung )

製作這個龐大又浩蕩氣勢的編曲你有參考某些作品？同時是電影配樂人的你，有特意找史詩式的電影配樂作研究？

這首曲的編制我有研究過 Simon & Garfunkel 〈 Scarborough Fair 〉 的樂器選用。 在創作過程中，也沒有刻意找某些電影配樂作研究，但有趣的是在編製完成後，我會覺得某些段落，令我想起 電影《 American Beauty 》的配樂。