周華欣 Linda Chow — 黑色的肺 ：食欣欣杯去戒煙吧！

之前為動畫《世外》演唱〈想想〉的趣怪女聲 周華欣，因為大學時去政黨做實習，每個同事都抽煙，還要關著窗抽，令她回到睡房創作了這首黑心黑肺的詛咒歌？

〈黑色的肺〉是創作靈感是你身邊的人太多食煙？應該他們在別的地方食，不會影響你？

周華欣 ： 作黑色的肺是幾年前的事，大學那時身邊本來沒有吸煙的朋友，但自從去了一個政黨做實習 (她是政治系畢業)，他們都全部都會抽煙，而且是關上窗抽，令我好想嘔，好想他們快些戒煙。

bedroom production 是你的音樂全在睡房完成？

標明 bedroom production 名義是因為想分開一些私家製作的歌曲和相對較完整的製作。〈黑色的肺〉整首歌的製作，都是在我的睡房進行的，當然錄音是要去工作室錄，但未來我將會有張 EP 推出，有更多的朋友幫手，就不會以bedroom production 名義喇！

〈 黑色的肺 〉中有一些 「 fing fing 」聲的音效，是什麼來的？全首歌都是以電子音效來編曲？現場玩會變成怎樣？

「fing fing」聲是一些取樣的聲音來的，我想試試一些得意的聲音，但這些不算是電子音樂的編製，只是我取樣了一些小朋友咳聲和老人的咳聲來玩，另外 verse 轉 chorus 有個得突然的轉換，〈 黑色的肺 〉是一個編曲練習。

現場玩應該不能做到這個豐富的效果，但通常我都會用聲音效果器，去把我的聲音提高八度，好像《 鏗鏘集 》的受訪者一樣，不想別人知道我去批評別人吸煙。

發布完動畫《世外》的片尾曲〈想想〉後，有更多人認識了你嗎？

〈世外〉那首歌是我意料之外，估不到那麼多台灣人聽。最開心是 KEXP 電台的 DJ 也播了這首歌，因為我平時也會看他們的live session ，聽到他們播我的歌，還是廣東歌，超開心超興奮。