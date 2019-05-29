JB - 西遊記 ：馬騮仔 水濂洞濕度遊

夏天來臨前的潮濕天，沉重得令人厭煩，JB 新歌〈 西遊記 〉的濕度很高，歌詞充滿性暗示，相比火氣，JB 更熟悉是 chill 起的潮氣。

我屬猴 叫我孫悟空 唔係叫哪吒 神奇 金剛棒 令你揀我不揀他 ya JB - 西遊記

雖然擁有菲律賓血統，但 JB 自細在香港長大，熟悉廣東話之餘，但懂得當中的「言外之音」。新作 〈 西遊記 〉中隱含可能香港才能明白的性暗示，mv 當中更出現 周星馳 《大話西遊》系統的畫面，JB 的根在香港，子孫棍也是指向這個地方的文化。

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你嘅雙腿做我光圈 自己唸出緊箍咒 ya JB - 西遊記

如果你不是本地聽眾，讓筆者嘗試和你解拆當中的密碼！「西」遊記，「西」和廣東話粗口的「女性陰部」同音，在這裡遊走的故事自然和性愛有關。JB 將自己比喻成猴子，最大的典故，來自他參加 hip hop battle時，一句「 馬嬲仔X緊牛肉球 」，加上他的生肖屬猴，孫悟空自然是他最好的象徵。可以伸縮的金剛棒和雙腳的緊箍咒，不用解釋吧？

之前 GREYTONE 的專場演出， JB 演譯了acoustic 版本的 〈 西遊記 〉，希望他也會灌錄這個版本：

JB 〈 西遊記 〉mv繼續由〈 潮共 〉和 〈 點解咁撚肥 〉 的導演 wavy boy 主理，高飽和度的顏色，完事在洗手間沉思的藍色，時鐘酒店橙色的燈光，如果是過來人自然會明解這樣情調和氣氛。錄音版本的〈 西遊記 〉和現場的分別，感覺相對沉重，有點像完事後的空虛，亦是男人最理智和最多東西思考的時候，現場版則抵死玩味一些。

JB - 潮共 ：唔係為抽水 盲追潮流係社會問題

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