Jan Curious 的 9+1 ： 創作是紓解自己的鬱悶 而不是滿足聽眾

Jan Curious , chochukmo 樂隊主音,樂隊處於在休息狀態,他現為樂隊 R.O.O.T 成員及正進行以個人名義的音樂及插畫企劃。如何孕育這個一心多用的阿水,扭耳仔請到他分享9張人哋加一張自己,屬於他的 9+1 唱片推介。

1. 鄭秀文 《 我們的主題曲 》 (1997)

Jan : 由細到大都比較鍾意聽女仔唱歌多些,小時候最鍾意鄭秀文,亦都因為唱好多她的歌,練到一個唱高音的方法。

2. 陳奕迅 《 我的快樂時代 》 (1998)

陳奕迅的歌裡面的歌詞,是令我着迷的其中一個原因,然後就是佢自彈自唱那種有型,黃金時代是我坐車返學一定聽的歌。

3. Placebo 《 Sleeping with Ghosts 》 (2003)

第一張買的 Placebo 專輯,一聽就被主音的聲音迷惑着,他們本身有一個非常獨特的風格,又簡單又爽快,聽到今時今日仍然都係好正。

4. Marilyn Manson 《 Mechanical Animals 》 (1998)

這張專輯啟發了我很多東西,對唱歌技巧重新定義,對歌詞創作有新的體會,更改變了我的人生價值觀,甚至塑造了現在的我。

5. Coldplay 《 A rush of blood to the head 》 (2002)

多數專輯裡面,不一定首首歌都覺得好聽,而這隻是我人生第一次感覺到整張專輯都好聽的專輯。

6. The Libertines 《 The Libertines 》 (2004)

樂隊裏面的兩位主唱,毫無保留,有如赤裸般將兩人之間的感情、爭執及生活上的事情都寫進歌曲,啟發到我用歌曲去紓解自己的鬱悶,而不是滿足聽眾的喜好,那份真來得更難可貴。

7. Gorillaz 《 Gorillaz 》 (2001)

當知道 blur 主唱做了一個 side project 馬上聽下,令我第一次聽到電子音樂和樂隊的混合會變成那麼有趣的作品。

8. LMF 《 大懶堂 》 (2000)

這張專輯令到我想夾 band ,完。

9. Slipknot 《 Slipknot 》 (1999)

聽完之後一發不可收拾,點解可以咁 Heavy ,點解可以咁好聽,不過現在,就不可以好像以前那樣,瞓着覺都帶着耳筒聽啦!

+1 Chochukmo 《 The King Lost His Pink 》(2009)

人生第一隻自己有份參與的專輯,不用多說,那就是最純粹的喜悅。