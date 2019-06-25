LMF 出聲明譴責，偲嫣撐警集會播〈冚家拎〉！內文有片為證

上星期日，李偲嫣於中環舉行撐警聚會，將衝突片段配上 LMF 作品〈冚家拎〉，諷刺示威人士的行為。今日中午， LMF 於 Facebook 發出聲明譴責，要求他們停用任何 LMF 作品。當日的情況係點？成員 MC 仁點睇？

〈冚家拎〉 寫於2000年，當時的傳媒譁眾取寵的報導，失實作故的情況很嚴重。例如跳樓自殺死者的圖片，會無打格放在頭版，甚至娛樂版長期只有「大波」相和狗仔隊偷拍照，風月版提供召妓指示，體育版的重點是投注賠率，整個傳媒行業一片烏煙瘴氣。

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當年寫〈 冚家拎 〉 矛頭直指傳媒生態，當年為何要寫呢首歌？

當年只係一班人拿著當日的報紙，見到荒謬的事大笑一番而已。 LMF 成員 MC仁

如果反修例團體想播 LMF ，你會建議哪一首？

如果想播LMF 應該全數播放，等到現場表演時大家識得合唱！ LMF 成員 MC 仁

李偲嫣於上星期六 ( 6月22日 ) 6時半於遮打花園舉辦「支持香港警察 祝福香港」晚會，期間組織「正義聯盟」剪攝了多段影片於集會內播放，有模仿 meme 手法的議員發言與港產片混剪的片段，亦有將示威衝突片段配上激昂音樂的影片，籍以諷刺遊行示威人士。在集會的尾段，李偲嫣 表示他們會播放有粗口歌的影片，這首配樂是為了「搞gag」，不想反對派抹黑，因為他們亦有言論自由，當中採用了 LMF 〈 冚家拎 〉，諷刺記者報導失實及示威者言行不一致，在場人士歡呼不斷。

今日 (6月25日) 中午時份， LMF 於 Facebook 發出聲明，嚴正譴責支持逃犯條例的團體，在聚會上播放LMF的作品，但反修例的團體則可使用 LMF 的作品。 可見 LMF 在聲明之中已為這事件作表態。