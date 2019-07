【登月50周年】 Brian Eno 的阿波羅計劃紀錄片音樂如何延伸？

1983年,有「 ambient教父」之稱的英國前衞音樂傳奇 Brian Eno夥拍 Daniel Lanois 及Roger Eno 聯袂發表的《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》專輯,是為Al Reinert執導的「阿波羅計劃」紀錄片所創作配樂,公認是他的「大師級」ambient 傑作。這個7月是「阿波羅11號」登月任務成功50週年,《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》以 Extended Edition形式再版發行,新增了《 For All Mankind 》的「重塑想像」全新配樂作品。

有「 ambient教父」之稱的英國前衞音樂傳奇性人物 Brian Eno,在其「環境音樂」 ambient music 系列唱片當中,於1983年夥拍加拿大製作人 Daniel Lanois 及其胞弟 Roger Eno 聯絡發表的《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》,乃公認為其 ambient 專輯的經典代表作。

2019年的「 ambient教父」 Brian Eno。(圖片: Universal Music )

顧名思義,《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》是 Brian Eno當年給美國記者兼導演 Al Reinert 為美國太空總署 NASA 執導的載人太空任務「阿波羅計劃」紀錄片《 Apollo 》所創作的配樂。片中紀錄了由1969年7月「阿波羅11號」的人類首次歷史性登月起,至到1972年的多次登月任務,影片及後改名為《 For All Mankind 》。

今年7月是「阿波羅11號」成功登月50週年,Eno 的《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》不獨只有單單作再版發行,現在帶來的 Extended Edition ,除了復刻本來的《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》專輯外,還新增了《 For All Mankind 》部分,變成一套雙專輯。

作為繼1982的《 Ambient 4: On Land 》後 Brian Eno 另一 ambient專輯《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》,蓋著由 Russell Mills 設計的唱片封套,封面上的圖象正是由「阿波羅14號」拍攝到的月球表面。

這齣本名《 Apollo 》的「阿波羅計劃」紀錄片,原本的版本並沒有旁白、只有影片的錄音,配以 Brian Eno 等人的氛圍化 ambient music 來襯托出人在太空之美,那正是收錄在《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》裡的音樂。這個版本的《 Apollo 》紀錄片曾限定在 art house 電影院放映過,但觀眾反應冷淡,於是 Al Reinert 便把心一橫地把影片重新剪輯,加入幾位「阿波羅計劃」太空人的訪問,配樂除了沿用部分原先的音樂之外,也新增了 Eno 及其他樂手的作品(有收錄在1988年的《 Music For Films lll 》合輯內),紀錄片亦改名為《 For All Mankind 》並終於在1989年正式公映。

說回1983年出版的《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》,是 Brian Eno其中一張取得高度評價、被視為其「大師級傑作」的ambient專輯。開場曲《 Under Star 》已彷彿叫人飄浮在無際的太空、感受著憩靜的美麗氛圍,《 The Secret Place 》和《 Matta 》亦延續著《 Ambient 4: On Land 》時期的幽悒荒涼色調,而《 An Ending (Ascent) 》更是 Eno 的「 ambient 名曲」。

而有別於以往 Eno 的 ambient 專輯,是今次《 Apollo 》以 Brian Eno with Daniel Lanois & Roger Eno 名義發表下,也聽到三人的互動合作關係,而跟 Eno 合作無間的 Daniel Lanois 亦有較多發揮空間,結他手出身的他,其 steel guitar 彈奏正為 Eno 的 ambient 電音勾勒出一份美國鄉謠音樂底蘊,《 Silver Morning 》全然是他的個人作品,《 Weightless 》告訴了大家 country 遇上 ambient 可以達至無重狀態,而我更一直認為《 Deep Blue Day 》是影響著達明一派的《忘記他是她》。

《 Apollo 》的另一典故,是其曲目在日後不時被電影選用為配樂,最熱門的《 An Ending (Ascent) 》足跡遍佈《 Traffic 毒網》、《 28 Days Later 28日後》、《 Clean 錯過又如何》、《 Drive 極速罪駕》等名片(甚至是在倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會開幕典禮),《 Deep Blue Day 》出現在《 Trainspotting 迷幻列車》裡固然叫人津津樂道,《 Always Returning 》有見於《 Me and Earl and the Dying Girl 初戀有病》。

《 Apollo: Atmospheres and Soundtracks 》所新增的《 For All Mankind 》,帶來11首新曲是 Eno 對其同名紀錄片所「重塑想像」的配樂,全是他的高質 ambient 曲目,其中優美的《 Capsule 》便來活像《 Deep Blue Day 》和《 Weightless 》那種 country-ambient 之音在36年後的延伸。