《 落水狗 》、《 危險人物 》、《 標殺令 》、《 希魔撞正殺人狂 》、《 冰天血地 8 惡人 》等等,都代表著導演昆頓·塔倫天奴( Quentin Tarantino )的過人才華,雖然他的最新作《 從前,有個荷里活 》的評價不怎麼樣,但放心,今日除了和大家分享《 從前,有個荷里活 》( Once Upon a Time... in Hollywood 》的配樂外,也和大家欣賞一下昆頓自己的 playlist —— 他在作品中採用的音樂和歌曲!