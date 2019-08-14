Real?中國說唱齊撐警 出廣東歌《廢青Diss》 Higher Brothers護旗

曲風本身是沒有立場，音樂亦是表達己見和感受的工具，但看到出自受壓迫的黑人階層，用來捍衛地盤，甚至對抗警察的 hip hop，在中國新說唱下革新了命題和可塑性，真是充滿奇幻。

先來回顧事情始末：

8月11日，香港各地爆發了大規模的警民衝突，當晚更出現警察偽裝示威者、女義務救護員被布袋彈打傷、警察於地鐵站內發射催淚彈及近距離對示威者發射胡椒彈。

市民不滿警方不依法辦事，甚至濫用暴力，示威者即晚發起在8月12日佔領機場，一連兩日，大量黑衣群眾嘗試停頓機場的運作。在8月13日晚，更出現「捉鬼」行動，有疑似中國公安的內地人被示威者包圍，在場救護員花了數小時，才能將這名內地人送出救護車，防暴警察到場增援時，與在場示威者發生衝突，警員一度進入機場大堂捉拿示威者，更用真槍指向示威者。

8月13日晚上約11時50分，另一名持有內地護照的男子被示威者圍堵並用索帶綁手，並在他身上找到有「我愛警察」藍色T恤，後來證實該男子是《環球時報》記者。（余俊亮攝）

及後，警察在拘捕數名現場人士後撤離現場，機場內繼續出現捉鬼行動，一名身穿記者反光背心，但不能出示記者證，並用英文自稱遊客的內地人被包圍，他嘗試逃走時，被示威者搜查袋子，發現當中有早前港撐警人士所著的「我愛香港警察」衣服。

這名內地人被示威者束起，期間他表示自己是《環球時報》記者，更突然轉用普通話向示威者表示「我支持香港警察，你們可以打我了」，示威者沒有太理會他的說話，大約半小時後，該名內地人被救護員救出送院治療。

中國說唱人在微博及 Instagram 發文「我支持香港警察 你們可以打我了」

各中國說唱人在社交網絡發帖的截圖：

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被網民譽為 中國第一女Rapper 及 嘻哈版安室奈美惠 的 Vava (圖片來源：維基百科 ) 多名《中國有嘻哈》或《中國新說唱》的參賽者 Vava 、 After Journey 、 小鬼 Lil Ghost 、 Free C 、 NINEONE 、 JD 、爆音 等等，在社交網絡微博及 Instagram 分享撐警語句的師圖片，同時對香港人的行為感到羞恥。 有香港的網民回應，「 如果愛國的話，為何要翻牆去玩 Instagram ？ 」及表示 hip hop 本身是為基層反抗統治階層的不公不義，為弱勢發聲的音樂，為何要為施暴者而消費 hip hop，亦有大陸網民覺得香港人「濫用言論自由」，大陸與香港網民隨即展開罵戰。

早前大陸音樂人 GAJI 寫廣東話歌 diss 香港年輕人

在大概七月尾，大陸音樂人 GAJI 在音樂平台《全名K歌》發布了一首名為《廢青Diss》的作品，全曲以廣東話演唱，歌詞中指罵香港示威者，明明有全國最好的資源，又要搞亂「法律、民主、民權」，更建議要「以暴制暴」對付示威者。

該歌曲被多個「撐警」社交媒體專頁進行二次創作及分享，在討論香港 hip hop 音樂的群組，鼓勵 GAJI 來香港 battle 。

另外，在今年五月中國公安 (湖北神農架林區公安局) 推出一首 trap 歌《不要聯繫》，提醒市民小心網絡詐騙，震驚十四億人：

Higher Brothers 成員 Melo 及 Knowknow 護旗， 88 rising 留言給心 ！

Higher Brothers 成員 melo 及 knowknow 今日在 IG 分享國旗。 ( 圖片來源：連登 及 instagram )

以《 Made in China 》一曲蜚聲國際的成都 hip hop 組合 Higher Brothers ，在簽約美國音樂廠牌 88 rising 後，更成為世界級的 hip hop 新寵單位。

今日8月14日，Higher Brothers 成員 Melo 及 Know Know 分別在個人 Instagram 上載中國國旗，分享自己身為中國人的驕傲。有網民在 Melo 的帖子下留言「民主是個好東西」， Melo 回覆 「抱歉你們並沒有」。

Higher Brothers​ 的 Melo 及 Know Know 與網民在 IG 互動的截圖：