美金屬電音人 Author & Punisher 錄下的香港抗爭之聲

美國 San Diego 的 industrial metal / doom metal 金屬電音人 Tristan Shone 的一人樂隊 Author & Punisher，在香港這一個動盪時刻，錄下了「 抗爭最前線 」之下的聲音，再混入他拿手的 metal 電音風格，令這個香港抗爭之聲，來得更有氣勢。（圖攝自：張浩維）

當上個星期的和平遊行為大家帶來一個「喘息」的時候，剛過的周末香港人再重返「抗爭戰場」。示威、衝突的程度也再次升級，催淚彈已成常餐、水炮車首次出動，甚至不是一支，而是三支真槍向手無寸鐵的市民面前舉起。就連紐約時報記者 Nicholas Kristof 感嘆道：「當香港仍是英治的時候，我去採訪遊行示威是穿外套和打呔的；現在香港在大陸的管治下，去採訪示威則要載頭盔和防毒面具... 」

人的個人感慨在此不再作多談，在前線去記錄事態發展的人有很多，即使未能在現場，從不同媒體中也看到聽到很多。美國音樂人/藝術家 Tristan Shone 的一人樂隊 Author & Punisher，日前在他的 Facebook 上載了一段片，紀錄了香港這兩個月來的「抗爭之聲」，加入了他拿手的 doom metal 元素在內，雖然只是 40 秒的片段，也夠震撼。

Author & Punisher 由 Tristan Shone 在 2004 年開始，Tristan 是位音樂人也是位機械工程師，所以他最著名的是一手自家製的電音樂器和控制器，稱作「 Drone Machines 」、「 Dub Machines 」，利用原材料及電線等零件製作。大家可以聽聽 2017 年在 Boiler Room 的演出：

Author & Punisher Boiler Room Berlin Live Set

Tristan 也在去年的 Red Bull Music Academy 中介紹過自己的樂器組件：

Author & Punisher 發表過八張專輯，最新的有去年《 Beastland 》，噪音式的 industrial 電音，有如走入正進行神秘暗黑儀形的廢置工廠一樣。

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