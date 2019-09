重返 80 年代 Disco - Colleen ‘Cosmo’ Murphy 延續 Loft 精神

大家都愛 7、 80 年代的音樂,有著 DJ 打出來的 Disco 音樂當然是首選!當年的 Studio 54 是多少人希望可以入去「 wet 」一次的地方,不過啟發 Studio 54 的 ╴則是已故 DJ David Paul Mancuso 一手在 70 年代創辦的 The Loft。而 Colleen ‘Cosmo’ Murphy 則是 David 的好朋友,兩人也曾共同製作兩張 disco 專輯《 David Mancuso Presents The Loft 》,Colleen 也延續 The Loft 精神,在演出時找來被認為是「紐約最佳音樂」的曲目,在 DJ 唱盤上和大家開一個 high 爆派對!

The Loft 是當年第一次由 David Paul Mancuso 舉辦的地下 disco 派對,冇煙冇煙冇毒品,品為一眾 LGBT 人士可安心放鬆一下( 那個時候警察會常常找他們麻煩 ),成為了傳奇的派對名字。

當年的 David Paul Mancuso 專心操作 DJ 盤

那 Colleen ‘Cosmo’ Murphy 呢?自十四歲起 Cosmo 便開始電台主持、DJ 和節目監製工作,在紐約市的 Loft 派對上認識並得到 David Mancuso 的親自指導,他們共同製作合輯《 David Mancuso Presents The Loft 》外,亦於 David Mancuso 的廠牌 The Loft Audiophile Library of Music 一再合作。2000 年 David Mancuso 接受《 Time Out New York City 》訪問時說:「 Cosmo 對音樂有一顆赤子之心,她是少數我完全信任的人,包括在音樂上和器材上,她都可以替代我的位置。」Cosmo 除了是 The Loft 的其中一位音樂主持,也是擁有是世界級音響的倫敦 Lucky Cloud Loft 派對的創辦人及 DJ。

Colleen ‘Cosmo’ Murphy 是除了 David Mancuso 外,另一位 Loft 派對的代表性人物。

Colleen ‘Cosmo’ Murphy 又發起「 Classic Album Sundays 」,這是源於現今音樂的貶值,藉著深度音樂鑑賞會讓人重新發掘音樂的價值,好評不斷之下,現時「 Classic Album Sundays 」已經發展到於其官網和社交媒體以衛星在四個州進行直播,Cosmo 擔任著主持的角色,亦邀請各方音樂人訪問,細談當日所選的大碟故事。BBC Breakfast Television 評:「 Classic Album Sundays 對我們喜愛的音樂專輯,就如對交響樂般珍重。」

除了「 Classic Album Sundays 」,Cosmo 也常常為黑膠碟「發聲」,叫人多多支持聽/保育黑膠,可以說是一位「 黑膠發言人 」。

現在她於 Worldwide FM 電台主持《 Cosmodelica 》和《 Classic Album Sundays Worldwide 》節見,及在 Studio 360 與 Kurt Andersen 合製「 Classic Album Sundays 」系列。另外她也是 BBC 6 Music 的「 Sounds of a City’ 」系列及 BBC Radio 4 紀錄系列 Turntable Tales 的主持及作者。大家可以聽聽她在 Boiler Room 的 DJ Set,重返 80 年代 Disco!

下一代的自由很重要 - 奧瑪花曼女兒 Maya Hawke 演戲唱歌皆拿手