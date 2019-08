下一代的自由很重要 - 奧瑪花曼女兒 Maya Hawke 演戲唱歌皆拿手

上一代現在仍在說下一代要「 贏在起跑線 」,但下一代之所以成功,並不一定是要走一條已經「搭好」的路,而是讓他/她有自由去行一條自己的路 —— 就如電影女星奧瑪花曼( Uma Thurman )和前夫 Ethan Hawke 所生的女兒、參演了《 怪奇物語 》( Stranger Things )的 Maya 一樣,父母一樣可以讓她有自由,不論是演戲還是唱歌,都可以在不停嘗試之下行自己的路。

早前分享過《 怪奇物語 》( Stranger Things )內的演員 Finn Wolfhard 有自己的樂隊 Calpurnia;Joe Keery 也曾是 psych-rock 樂隊 Post Animal 一員,現在則以 Djo 之名作個人的 psysh-pop 音樂企劃;其實連當中演受歡迎的「 肥仔 」Dustin 一角的 Gaten Matatazzo,也有隊 cover band 叫 Work in Progress。今次,和大家分享一下在劇中演雪糕店員 Robin 的 Maya Hawke 的歌曲作品。

《 To Love a Boy 》在上星期發布,Maya 扮成人魚,mv 以 lo-fi/DIY 方式製作,聽著 Maya 緩緩唱起「 I want to love a boy, the way I love the ocean. 」這是最讓聽覺得到沖擊的一句呀!

現年 21 歲的 Maya Hawke,在《 Stranger Things 》中的演出令人眼前一亮,也可以說是為這科幻劇帶來另一股生氣。她天生有讀寫障礙( dyslexia ),童年不斷的轉讀不同學校,甚至在 2016 年得到了著名演藝學院 Juilliard School 賞識,但在只讀了兩個 semester,就因為可以在 BBC 劇集、Louisa May Alcott 小說改編的《 Little Women 》中飾演角色 Jo March 而停學。無獨有偶,當年 1994 年電影《 Little Women 》,演 Jo March 一角的,正是在《 Stranger Things 》演 Joyce 的 Winona Ryder。

Anyway,演 Jo March 一角令她得到了高度關注,到《 Stranger Things 》中和 Joe Keery 的雪糕店二人組,更是令她聲名大噪!當然,大家可以說「 不是因為奧瑪花曼?她會有這樣會?」但也可這樣想「 有奧瑪花曼的話,她一早在昆頓塔倫天奴的電影中做要角了 」,Maya 在經過《 Little Women 》和《 Stranger Things 》的歷練後,也終在昆頓的《 Once Upon A Time in Hollywood 》中演 Mason Family 的其中成員 Linda "Flower Child" Kasabian( 於 Sharon Tate 謀殺案中負責駕車去現場的唯一污點證人 )。

好,說回 Maya 的歌,除了《 To Love a Boy 》外,還有另一首《 Stay Open 》

兩首 acoustic-folk 的歌曲,都是 Maya 填詞( 應該是唱/說出來吧),音樂人 Jesse Harris 編曲及彈起結他和鋼琴,Maya 的歌聲可說是無懈可擊,現在要期待的,是專輯的面世了。

