日本人唔識《Plastic Love》？city pop都未聽過？蔡一傑突發翻唱

在最近的日本之旅，發現紅遍世界的 city pop 名曲〈 Plastic Love 〉，原來在日本是無人識？無論在賣經典黑膠的唱片店，以及村上春樹常去的jazz bar，店員都沒過聽〈Plastic Love〉，甚至不知道什麼叫 city pop！回港後卻發現香港有個新的廣東話改編版~~

早前扭耳仔關於《Plastic Love》的報導：

city pop 神曲 Plastic Love 35年後出mv 竹內瑪莉亞出道40週年

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售賣經典黑膠及中古品 日本唱片店 disk union 唔識竹內瑪莉?

日本大型連銷唱片店 disk union 主要售賣經典黑膠和中古音樂產品為主。 ( 圖片來源： disk union 網站 )

話說〈Plastic Love〉原唱者竹內瑪莉亞剛推出了40周年記念精選大碟，剛如身處日本的筆者決定去唱片店尋寶！有意無意地走進了售賣經典黑膠唱片及中古物品(二手物品)為主打的 disk union 唱片店，樓高有三層，地面層有較為人熟悉的經典黑膠唱片 Beatles 、 Pink Floyd 、Radiohead 、日本國寶 坂本龍一、細野晴臣、山下達郎 (竹內瑪莉亞老公) 都可以一一找到，店要還有 Björk 最近重新推出的一系列顏色卡式帶。

明明看到牆上都是 山下達郎的大碟，可惜當地日本人不認識他妻子竹內瑪麗亞！ ( 圖片來源：disk union 網站 )

看見牆上有眾多山下達郎的黑膠大碟，相信找她老婆的出品應該不難，於是我問問場內的老店員「Do you have 〈Plastic Love〉？」店員思考了一陣子，然後做出了一個交叉的手勢。在新品找不到下，之後我繼續往上層的中古部探索，我看見櫃檯年輕的女店員，繼續問她「Do you have 〈Plastic Love〉？」，她一臉茫然，也許是不懂英文，所以我；用手機 google 了竹內瑪莉亞的專輯給她看，她仍然不懂這個是誰！要專登翻查電腦資料，才告訴我沒有售賣關於竹內瑪莉亞的任何產品。

山下達郎 與 竹內瑪莉亞 於1982年結婚至今，邁向40年的婚姻，是音樂圈內的金童玉女。( 圖片來源： IG @tatsuro_takitani )

走進村上春樹常去的 jazz bar 「DUG」 店員：什麼是 city pop？

自《Plastic Love》在網絡爆紅後，外國人紛紛詢問在日本可以聽到 city pop 的地方。( 圖片來源：Reddit 討論區 )

因為要在新宿停留幾天，身為音樂記者和樂迷，好奇日本還有沒有地方可以聽到 city pop 的現場演奏？於是上網google一下，發現與筆者有同樣疑問的大多數是西方人，在日本國內網站關於 city pop 演出場地的資訊跟本不多，最多只是一些播放 jazz 的酒吧及 live house 較為貼近需要。於是我近近地選了一間，相傳是日本大文豪，香港文青教主 村上春樹 常去的 jazz 酒吧「DUG」，去解一解悶。

酒吧「DUG」鄰近新宿歌舞妓町，1962年開業至今，村上春樹曾經是常客。 ( 攝影：Moment Hung ) 由1967年開業至令的jazz酒吧「DUG」，曾經是作家村上春樹經常留連的地方，在作品《挪威的森林》中，主角渡邊君亦曾到訪「DUG」酒吧。酒吧位於地牢，拉開木門後，隨即回到邵和年代的日本。

樓梯兩旁貼滿了jazz樂手的海報和相片，之前這裡曾舉行一個樂手相展。(攝影：Moment Hung)

筆者對 jazz 的認識真的不多，唯有請教一下店員，角落頭坐了酒吧的老闆，吧檯前的女調酒師懂一點英文，於是我借村上春樹打開了話題。她是很久沒有見過他，之前他住附近的時候會常來。在我旁邊坐了一個短髮女生，大概全日本的短髮女生，都是一個美感的保證，調酒師為她送上一杯朱古力，我好奇問她是什麼，她把杯子推前，想與我一起分享。手上拿著熱紅酒，低頭看著酒吧內關於jazz的雜誌，不多說一話的她，我只好跟旁邊的店員，聊聊音樂。

身形稍為肥胖的店員，是全店英文最好的人，他在選唱片的時候，我問他有 city pop 的歌嗎？他問問其他店員，好像大家都不知道什麼是 city pop，我解釋這是一種音樂風格，也再次問大家「Do you know 《Plastic Love》？」大家仍然一頭霧水，我再舉起看手機，證明這首是全球點擊數很高的歌曲，在場日本人卻沒有一個聽過，但說到竹內的老公山下達郎，大家則非常熟悉。

酒吧「DUG」放滿 jazz 音樂的CD。(攝影：Moment Hung)

在「DUG」酒吧一些零碎的畫面：

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( 在閒聊幾句後，想跟她拿IG，她好像聽懂又聽不懂，酒保突然搭嘴：「不如你用 Google Translate！」 ，我瞬間覺得很尷尬~~~~)

回港後 草蜢蔡一傑推出全新廣東版《Plastic Love》

在《Plastic Love》的迷思還未解決，從「Lost in translation 」的日本回來，朋友就傳來驚人消息，說蔡一傑也翻唱了《Plastic Love》，而且是廣東話的歌詞，其實早在1987年梅豔芳已經推出廣東話版《尋愛》，今次到徒弟再次翻唱《Plastic Love》，只能說好像時代沒有變過，蔡一傑真的好90年代，好妖好姣，整個年代的感覺都回來了。