日本人唔識《Plastic Love》？city pop都未聽過？蔡一傑突發翻唱

在最近的日本之旅,發現紅遍世界的 city pop 名曲〈 Plastic Love 〉,原來在日本是無人識?無論在賣經典黑膠的唱片店,以及村上春樹常去的jazz bar,店員都沒過聽〈Plastic Love〉,甚至不知道什麼叫 city pop!回港後卻發現香港有個新的廣東話改編版~~

日本大型連銷唱片店 disk union 主要售賣經典黑膠和中古音樂產品為主。 ( 圖片來源: disk union 網站 )

話說〈Plastic Love〉原唱者竹內瑪莉亞剛推出了40周年記念精選大碟,剛如身處日本的筆者決定去唱片店尋寶!有意無意地走進了售賣經典黑膠唱片及中古物品(二手物品)為主打的 disk union 唱片店,樓高有三層,地面層有較為人熟悉的經典黑膠唱片 Beatles 、 Pink Floyd 、Radiohead 、日本國寶 坂本龍一、細野晴臣、山下達郎 (竹內瑪莉亞老公) 都可以一一找到,店要還有 Björk 最近重新推出的一系列顏色卡式帶。

明明看到牆上都是 山下達郎的大碟,可惜當地日本人不認識他妻子竹內瑪麗亞! ( 圖片來源:disk union 網站 )

看見牆上有眾多山下達郎的黑膠大碟,相信找她老婆的出品應該不難,於是我問問場內的老店員「Do you have 〈Plastic Love〉?」店員思考了一陣子,然後做出了一個交叉的手勢。在新品找不到下,之後我繼續往上層的中古部探索,我看見櫃檯年輕的女店員,繼續問她「Do you have 〈Plastic Love〉?」,她一臉茫然,也許是不懂英文,所以我;用手機 google 了竹內瑪莉亞的專輯給她看,她仍然不懂這個是誰!要專登翻查電腦資料,才告訴我沒有售賣關於竹內瑪莉亞的任何產品。

山下達郎 與 竹內瑪莉亞 於1982年結婚至今,邁向40年的婚姻,是音樂圈內的金童玉女。( 圖片來源: IG @tatsuro_takitani )

走進村上春樹常去的 jazz bar 「DUG」 店員:什麼是 city pop?

自《Plastic Love》在網絡爆紅後,外國人紛紛詢問在日本可以聽到 city pop 的地方。( 圖片來源:Reddit 討論區 )

因為要在新宿停留幾天,身為音樂記者和樂迷,好奇日本還有沒有地方可以聽到 city pop 的現場演奏?於是上網google一下,發現與筆者有同樣疑問的大多數是西方人,在日本國內網站關於 city pop 演出場地的資訊跟本不多,最多只是一些播放 jazz 的酒吧及 live house 較為貼近需要。於是我近近地選了一間,相傳是日本大文豪,香港文青教主 村上春樹 常去的 jazz 酒吧「DUG」,去解一解悶。

酒吧「DUG」鄰近新宿歌舞妓町,1962年開業至今,村上春樹曾經是常客。 ( 攝影:Moment Hung ) 由1967年開業至令的jazz酒吧「DUG」,曾經是作家村上春樹經常留連的地方,在作品《挪威的森林》中,主角渡邊君亦曾到訪「DUG」酒吧。酒吧位於地牢,拉開木門後,隨即回到邵和年代的日本。

樓梯兩旁貼滿了jazz樂手的海報和相片,之前這裡曾舉行一個樂手相展。(攝影:Moment Hung)

筆者對 jazz 的認識真的不多,唯有請教一下店員,角落頭坐了酒吧的老闆,吧檯前的女調酒師懂一點英文,於是我借村上春樹打開了話題。她是很久沒有見過他,之前他住附近的時候會常來。在我旁邊坐了一個短髮女生,大概全日本的短髮女生,都是一個美感的保證,調酒師為她送上一杯朱古力,我好奇問她是什麼,她把杯子推前,想與我一起分享。手上拿著熱紅酒,低頭看著酒吧內關於jazz的雜誌,不多說一話的她,我只好跟旁邊的店員,聊聊音樂。

身形稍為肥胖的店員,是全店英文最好的人,他在選唱片的時候,我問他有 city pop 的歌嗎?他問問其他店員,好像大家都不知道什麼是 city pop,我解釋這是一種音樂風格,也再次問大家「Do you know 《Plastic Love》?」大家仍然一頭霧水,我再舉起看手機,證明這首是全球點擊數很高的歌曲,在場日本人卻沒有一個聽過,但說到竹內的老公山下達郎,大家則非常熟悉。

酒吧「DUG」放滿 jazz 音樂的CD。(攝影:Moment Hung)

在「DUG」酒吧一些零碎的畫面:

( 在閒聊幾句後,想跟她拿IG,她好像聽懂又聽不懂,酒保突然搭嘴:「不如你用 Google Translate!」 ,我瞬間覺得很尷尬~~~~)

回港後 草蜢蔡一傑推出全新廣東版《Plastic Love》

在《Plastic Love》的迷思還未解決,從「Lost in translation 」的日本回來,朋友就傳來驚人消息,說蔡一傑也翻唱了《Plastic Love》,而且是廣東話的歌詞,其實早在1987年梅豔芳已經推出廣東話版《尋愛》,今次到徒弟再次翻唱《Plastic Love》,只能說好像時代沒有變過,蔡一傑真的好90年代,好妖好姣,整個年代的感覺都回來了。