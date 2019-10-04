【專訪】 per se 新專輯以歷史事件為題，我們亦身處在當中。

per se 將於明天在九展舉行《Through the Branches 》的專輯發佈會，新碟以歷史事件為題材，同在香港風高浪急的事件中，我們應如何自處？對於香港「時雨」的稱號，他們會點分析相似之處。

音樂會會以 full band 登場，是一個怎樣的陣容？

per se 成員 Sandy (下稱 San) ：我和Stephen外還有 Stranded Whale 的鼓手 Dean 及 Bass 手 Hin，四個人的音樂陣容，更會有一個舞者遊走台上台下，去演譯一些故事性的元素，而且會用燈光帶動整個氣氛。

per se 成員 Stephen (下稱 St)：今次是第一次大型音樂會，之前都是在影相 studio ，以及如MOM的小型場地去做，今次終於夠歌去做一個故事性的音樂會。

per se 的 Stephen，小時候沒有太多留連便利店的回憶，網吧反而是他常去的地方。( 攝影：Moment Hung )

最近的心情如何？

St：頭半年下半年好唔同，上半年都定好出碟同音樂會，到下半年都好大分別，因為香港的一些事情，整個環境的轉變，但無論如何都要完成project，因為今次每首歌都是跟據歷史事件的日子，有一些日子一定要出歌，每個月都有死線給自己，盡量去尊守。

有無諗過你都是身處在歷史事件之中？

兩人：絕對有！

St：今次的音樂會，想大家與我們在那一刻過時間。希望我們的歌會令他們，感受好一些，抽離幾小時的休息。

San：或者是情感上的釋放。

杯麵的3分鐘，是你生活中歇息的時間，per se 的音樂會也希望做到這個效果。( 攝影：Moment Hung )

之前就是《ends》 ，現在就是一個回到一些時間點，有無想過現在是一個怎樣的時間點？ 例如有人說過，現今是大家最可以集前人智慧的時間，亦是最多藝術創作的時間。

St：如果講藝術，現在是在重覆前人的狀態，沒有東西是新的，所有話題都說過。例如今次專輯是講時間，很多人都寫過相關的歌和文章，關鍵在怎樣處理和表達的方法。我們不只是討論時間，還會以一些相對冷門的歷史事件，有些是悲劇、有些是騙案，嘗試令聽眾尋找到一個共鳴。

St： 有一首歌寫關於我們估計的未來，現在香港的社會狀況，另外全世界社會狀態，例如亞馬遜森林大火、格陵蘭溶了二十噸冰川，全世界都在一個悲觀和爭議聲當中，走向一個末日的方向。我們想像未來已經末日了，寄一封信給現在的人，可否改變未來？但這只是一個希望。

香港是一個視野好強的都市，無論杯麵和要面對的問題，都是來自世界各地，我們要怎樣選擇？ ( 攝影：Moment Hung )

生活在香港其實好奇怪，有沒有遇過行過天橋有環保組織，邀請你捐款或簽名，但其實香港自身已經好多問題要處理，我們又怎樣可以放眼世界？現時創作人的視野要怎樣放？

St：我覺得兩邊都無錯，如果我們只輯專注在第一身我們的城市，有時要想想身為人類，兩邊東西都要知，再決定去專注什麼。

per se 有首歌《 波雅斯 》，關於烏托邦的概念，你們覺得烏托邦是？

San：每個人都可以發表自己的感受，無論要步向哪方，都要共識去做，這就是大同世界。

有類近的模式？世界現存有這個地方？

St ：你想去的那個地方是？

San：我想去中美洲的哥斯達黎加，它們即將可能成為世界上唯一，接近零碳排效的國家，我想去睇一睇。一個可持續發展，又不用靠軍隊解決問題的地方，我希望下年可以去到。

香港人的視野好強大，但往往理想之地，都要在外地才能找到，甚至將某些東西帶回來，你們怎樣看這個狀態？我們像一個遊牧民族。

San：我不會覺得隔離飲香，但外國人亦會看到一些我們美好又忽略的地方，其實要週圍走去才知道，但我們要好好治理內心的烏托邦，我們應對事物的態度，怎樣與外界接觸，那個烏托邦是更難找，當內在建立好，外在是否在那個烏托邦不是最重要。

我覺得香港人對內在的烏托邦，好清楚好堅定，好有一個幸福的概念。你們上一張專輯《ends》對於家的概念好重，現在家變真的發生了，與預計有什麼不同？

St：我們的作品，有很多情況都可以代入，我們所講的家變，是我們每個人都會遇到，有些是自己製造的問題。上一張專輯，是我們每個人都會經歷的東西，所以不覺現在是應驗了。例如今次《波雅斯》，我們每個人都會去追求烏托邦，我只希望香港人能夠中歌中感受到他想要的東西，不想令他們覺得離烏托邦很遠。

介不介意有人會過度演譯自己的作品，有沒有想像過 per se 有日有首歌變了抗爭歌，簡單來說像 Supper Moment 的《無盡》，他們最初是沒有這個設想。

St：去到那個位置，就不是我們要做意見的位，我們每出一個作品，都是圍繞著一個概念去做。上次是完結，今次是時間。完結的話，每一日都會有完結，每樣都會有代入的可能，最重要是啟發思考。重提被忽略的細節，不想你在香港發現不開心時，才去思考。

講起過度演譯，介意被稱為香港版「凜冽時雨」？

St：都聽過好多次，這是開心的，「時雨」是我們小時候有留意的樂隊。我們每日都找新東西聽，亦有可能呼喚到某些記憶。唱腔方面，我自少很喜歡聽高音男仔與高音女仔唱歌，都可能有影響。而學習對象，由少追隨到大就沒有。

似日式和英式，都有人說過，我們盡量什麼都聽！其實我們每首歌都有些「參考」素材，但真是未試過用「時雨」做參考，例如最新《鬥快》，我們嘗試去跟 Beatles 《A Day In The Life》的intro，都是從資料搜集中伸延閱讀，從來沒有從一開始，就確定做什麼風格的歌。

新碟常出現乎杯麵的概念是來自？

San：食杯麵是很趕時間的事，3分鐘剛剛好，就像以前的pop song都是3分鐘，所以我們好想去做一首這樣的歌，覺得很適合香港人。

St：《慶祝無意義》是至世界最長的昏迷，《波雅斯》是一個騙案，我們想用杯麵一個輕鬆些的題材去總結整張專輯。不想過於沉重，令聽眾卻步。鐘不鐘意食杯麵都會食過，亦反映即食文化。

杯麵是每個香港人都會感同身受的東西，同時食著杯麵，又會做著其他東西，就是香港人。( 攝影：Moment Hung )

有沒有好想返去的時間點？有沒有看過《Avengers : Endgame》？

St：我就沒有的，我會做到每日都無遺撼，對我來說 Thanos 在他的時間線是贏了成功了。他們只是從其他時間線去補救。現實就是這樣，你想做就要去做，不想老了才遺撼。我們會有一些想探討，又想聽眾有得著。

到現在這個時間點，你們怎樣看自己「詩式搖滾」的定義？

San：對我們了解和表達事物的方法，都仍是像詩一樣的方式。

St：搖滾又不一定搖滾，但我們想寫的東西是需要嘴嚼，如何要簡化令大家更容易明白，就是我們的工作。

Sandy：「我要這樣hold住？」Stephen ：「我的腰傷了，不能彎低。」 ( 攝影：Moment Hung )

音樂會詳情：

《per se - Through the Branches 音樂會》

10月5日 8pm

地點：Music Zone