Beyond 《十八》20週年 地更厚天更高 靈魂覺醒沒敗壞

作品《十八》收錄於Beyond在1999年推出的最後一張大碟《Goodtime》，當時專輯記載著一個正在褪色的城市。20年後的今日，繁華洗掉後被再度染色，再次唱起《十八》，在荒謬之下，香港人進化到什麼地步？

從不知天高與地厚 漸學會很多困憂 也試過制度和自由 Beyond - 十八

經歷Beyond的精神領袖黃家駒的離世，香港人對於1997年主權移交的憂慮，金融風暴過後的不明朗前景，Beyond在97過後的專輯《請將手放開》(1997)、《這裡那裡》(1998)、《驚喜》(1999)、《不見不散》(1999)，都被如迷霧般的英倫風格濃罩著，阿Paul (黃貫中)在家駒離世後，將樂隊從主流搖滾風格中，加入更多 britpop、實驗元素、具合成器的電子編曲，這個階段的Beyond，是筆者最喜愛的時期。

也許不再沒有 又或者不想再追究 我發覺這地球原來很大 但靈魂已經敗壞 Beyond - 十八

1999年，Beyond當年已經35歲的黃貫中，包攬曲詞寫出一首青澀的《十八》，以木結他為主導的編曲，每人都容易學懂去自彈自唱，令它成為一首傳唱度極高的作品。我們的青春大概相似，在三十幾歲看透世事後回望人生，這就是以往我們成長的階段。但到了2019年的今日，我們的成長與回望，已經壓縮在五年？三年？甚至三個月之間。這五年來，你看透了什麼？改變了什麼？

如用這歌 可以代表我 幫我為你加一點付和 Beyond - 十八

2016年，梁天琦代表本土民主前線，參選香港立法會新界東地方選區補選，期間以「光復香港，時代革命」作為口號，口號在當時被質疑為提倡獨立及鼓吹激進的示威行為，同年2月，他因參與旺角騷亂遭到逮捕，亦在補選中落敗。同年9月，梁天琦參選香港立法會選舉，被選舉主任認定其並未放棄原先對於獨立的主張，最終取消參加選舉的資格。到2018年6月，他因為在旺角騷亂期間，於亞皆老街的襲警罪與參與暴動罪成立，被香港特別行政區高等法院判處6年有期徒刑。

梁天琦整個參選的過程，被製作成紀錄片《地厚天高》，影片中以梁天琦自彈自唱 Beyond 《十八》作結，從此這首歌就多了一重新的意義。

假使可以 全沒隔阻 可以代表我 可以伴你不管福或禍 這樣已是很足夠 Beyond - 十八

2019年6月起，在逃犯修訂條例引的的示威活動，「光復香港，時代革命」再次成為示威者的口號，有示威者將這句口號解讀成「讓香港重拾昔日的光輝，由新時代的人革新管治制度」。現在能夠對這個制度及目標，有充分了解的人大概都是「十八廿二」。

這年代的《十八》歲青年，被富於重大的使命和責任感，當他們發覺這地球原來很大，但靈魂更加覺醒，更將整個世界連繫起來，向著同一個目標進發。這樣已是很足夠？

2019年10月9日，被判暴動等罪成的梁天琦、盧建民及黃家駒，在高院法院進行上訴聆訊。數以百計的支持者在庭外高唱《十八》。