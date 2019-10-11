百大DJ ZEDD因like《South Park》被中國禁止，前日還在玩抖音~

名列世界百大DJ，來自德國的 ZEDD，原本正計劃到中國演出，更開啟了 TikTok 賬號，但因為他在Twitter讚好《South Park》的生日帖，而被中國永久禁止。

美國長壽卡通《South Park》踏入300集， ZEDD 讚好他們官方的圖片，之後就被中國禁止演出。 (圖片來源：Tiwtter)

South Park 最新一集《Band in China》被禁討論 S23E02成敏感詞

早前美國卡通《South Park》因推出了名為《Band in China》的單元，諷刺到中國發展的音樂人及生意人，該集推出後，任何與《South Park》相關的討論，在中國大陸遭到禁止。前日《South Park》紀念他們推出300集，在Twitter發生日帖，世界百大 ZEDD 按讚後，他在昨晚凌晨(香港時間)於社交網站 Instagram 及 Tiwtter 表示自己被中國永久禁止了。

距離 ZEDD 讚好《South Park》到被禁，只有大約24小時。(圖片來源：Instagram )

ZEDD 最近與 Kehlani 合作推出了新歌《Good Thing》，MV當中他模仿電影《LaLa Land》的情節，扮演一位落魄的爵士琴手，可惜中國的樂迷應該無緣聽到這首作品：

之前計劃到中國演出的 ZEDD ，相當有心地融入中國文化，開啟了抖音賬號，親近大陸的樂迷。抖音在美國的Twitter專頁，更回覆 ZEDD 的影片，歡迎他加入抖音行列。

ZEDD 被中國禁止的唯一福音，就是不用再看他用美顏濾鏡拍片！