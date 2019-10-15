加泰羅尼亞之歌《收割者》 拿起鐮刀抵抗馬德里的壓迫

一幕幕似曾相識的畫面，近日在加泰羅尼亞的抗爭中重現。主張加泰獨立的各政治領袖，被判9至13年的刑期，加泰人紛紛上街及佔領機場，行動中他們高唱著代表自己民族的《收割者》之歌。

凱旋的加泰羅尼亞 要回復往日的富庶和美麗！ 我們要把那些自負 而又卑鄙的人趕出去！ 《Els Segadors》(收割者) 頭四句歌詞的翻譯版本

加泰羅尼亞位於伊比利亞半島東北部，是西班牙自治區之一，首府為巴塞羅那，亦是歐洲數一數二最大型的球會巴塞羅那的駐足之地。加泰隆尼亞人口約750萬人，全境面積佔西班牙十分之一，經濟收入佔西班牙全國的20%，令「加泰」成為西班牙最富庶的地區之一。

加泰羅尼亞擁有自己的的語言、文化、議會以及警察。基於歷史因素，數百年來，西班牙王朝多次對加泰羅尼亞發動的侵略戰爭；以及經濟因素，稅收被西班牙政府所控制，加泰人需向西班牙較貧困的地區輸送大量的資金，令到加泰人的反抗情緒更加強烈。2017年10月1日，加泰羅尼亞舉行了公投，大約90%的投票者支持獨立，但這次獨立運動沒有成功。

事隔兩年後，在2019年10月，各運動領袖更被判九至十三年的刑期。裁決激發加泰人再次上街，甚至佔領機場，在行動中他們一直唱著，被稱為加泰羅尼亞國歌的《Els Segadors》(收割者)，這首歌紀念1640年至1659年間，加泰羅尼亞人民反抗馬德里壓迫、尋求獨立的收割者戰爭。

加泰羅尼亞在雨中打開雨傘，唱《收割者》：

手起鐮刀落！ 手起鐮刀落！ 保衛這片土地的人啊！ 手起鐮刀落！ 《Els Segadors》(收割者)中譯歌詞

來自巴塞羅那畫家 Hermenegildo Miralles 描繪「收割者戰爭」的畫作。(圖片來源：維基百科)

Bon colp de falç, Bon colp de falç, Defensors de la terra! Bon colp de falç! ELS SEGADORS

《收割者》寫於十九世紀晚期，歌詞由 Emili Guanyavents 於1899年創作，曲調則由 Francesc Alió 於1892年根據原有的流行歌曲改編而來。

《收割者》的創造靈感，基於發生在1639年與1640年的加泰羅尼亞人民反抗馬德里壓迫，尋求獨立的「收割者戰爭」，農民手持鎌刀攻撃西班牙帝國軍的駐地，當年法國與西班牙正在交戰狀態，加泰羅尼亞在法國的保護下宣佈成立 加泰羅尼亞共和國，但及後戰況轉差，加泰羅尼亞被分成西班牙控制下的巴塞隆拿，以及法國佔領下的佩皮尼昂兩個對立的政府。

加泰羅尼亞政府於1993年將《收割者》定為國歌。

加泰羅尼亞的抗爭還在進行中，一幕幕似曾相識的畫面，不是在平行時空，是我們都身處在同樣的地球圈，共生共孽的因果之中：