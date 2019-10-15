加泰羅尼亞之歌《收割者》 拿起鐮刀抵抗馬德里的壓迫

一幕幕似曾相識的畫面，近日在加泰羅尼亞的抗爭中重現。主張加泰獨立的各政治領袖，被判9至13年的刑期，加泰人紛紛上街及佔領機場，行動中他們高唱著代表自己民族的《收割者》之歌。
凱旋的加泰羅尼亞 要回復往日的富庶和美麗！ 我們要把那些自負 而又卑鄙的人趕出去！
加泰羅尼亞位於伊比利亞半島東北部，是西班牙自治區之一，首府為巴塞羅那，亦是歐洲數一數二最大型的球會巴塞羅那的駐足之地。加泰隆尼亞人口約750萬人，全境面積佔西班牙十分之一，經濟收入佔西班牙全國的20%，令「加泰」成為西班牙最富庶的地區之一。
加泰羅尼亞擁有自己的的語言、文化、議會以及警察。基於歷史因素，數百年來，西班牙王朝多次對加泰羅尼亞發動的侵略戰爭；以及經濟因素，稅收被西班牙政府所控制，加泰人需向西班牙較貧困的地區輸送大量的資金，令到加泰人的反抗情緒更加強烈。2017年10月1日，加泰羅尼亞舉行了公投，大約90%的投票者支持獨立，但這次獨立運動沒有成功。
事隔兩年後，在2019年10月，各運動領袖更被判九至十三年的刑期。裁決激發加泰人再次上街，甚至佔領機場，在行動中他們一直唱著，被稱為加泰羅尼亞國歌的《Els Segadors》(收割者)，這首歌紀念1640年至1659年間，加泰羅尼亞人民反抗馬德里壓迫、尋求獨立的收割者戰爭。
加泰羅尼亞在雨中打開雨傘，唱《收割者》：
手起鐮刀落！ 手起鐮刀落！ 保衛這片土地的人啊！ 手起鐮刀落！
來自巴塞羅那畫家 Hermenegildo Miralles 描繪「收割者戰爭」的畫作。(圖片來源：維基百科)
Bon colp de falç, Bon colp de falç, Defensors de la terra! Bon colp de falç!
《收割者》寫於十九世紀晚期，歌詞由 Emili Guanyavents 於1899年創作，曲調則由 Francesc Alió 於1892年根據原有的流行歌曲改編而來。
《收割者》的創造靈感，基於發生在1639年與1640年的加泰羅尼亞人民反抗馬德里壓迫，尋求獨立的「收割者戰爭」，農民手持鎌刀攻撃西班牙帝國軍的駐地，當年法國與西班牙正在交戰狀態，加泰羅尼亞在法國的保護下宣佈成立 加泰羅尼亞共和國，但及後戰況轉差，加泰羅尼亞被分成西班牙控制下的巴塞隆拿，以及法國佔領下的佩皮尼昂兩個對立的政府。
加泰羅尼亞政府於1993年將《收割者》定為國歌。
加泰羅尼亞的抗爭還在進行中，一幕幕似曾相識的畫面，不是在平行時空，是我們都身處在同樣的地球圈，共生共孽的因果之中：