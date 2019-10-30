Clockenflap 2019 完整演出名單及完整時間表公佈，見到心水未？

大家都關注今年 Clockenflap 會否如期進行之時，距離開show前22日終於公布最後完整演出名單，大家有心水嗎？
重溫先前扭耳仔的演出名單介紹：
Clockenflap 2019 首輪陣容公布！有 HALSEY、LIL PUMP、AURORA！
繼 CUCO 因辭演後，新增的觸目單位包括：曾登英國專輯排行榜首 的英倫獨立搖滾樂隊 BOMBAY BICYCLE CLUB 、感性迷濛的澳洲電幻爵士 NICK MURPHY (aka. CHET FAKER) 、英國電子搖滾班霸 METRONOMY、魔幻迷離的英國電子樂團 GLASS ANIMALS 及前衛實驗搖滾先鋒 THESE NEW PURITANS。
今年照樣有大量的本地音樂單位參與，KEVIN KAHO TSUI 、 MATT FORCE 、LINDA CHOW 、南洋派對 N.Y.P.D.、SCIENCE NOODLES、CLAVE、CHARMING WAY、ROOM307、OLIVIER CONG 等等，一眾大家熟悉的名字。
Bombay Bicycle club
率先預覽重點演出單位，留意之後扭耳仔的專題介紹！
THESE NEW PURITANS
Nick Murphy fka Chet Faker
METRONOMY
GLASS ANIMALS
活動詳情
《Clockenflap 2019》
11月22日（星期五）由下午五時至晚上十一時
11月23日（星期六）由中午十二時至晚上十一時
11月24日（星期日）由中午十二時至晚上十一時
地點：香港中環海濱
Clockenflap 2019年完整演出陣容
HALSEY
MUMFORD & SONS
BABYMETAL
LIL PUMP
盧廣仲
魏如萱
BOMBAY BICYCLE CLUB
THE KOOKS
MURA MASA
HONNE
NICK MURPHY FKA CHET FAKER
METRONOMY
WHAT SO NOT
AURORA
GLASS ANIMALS
IDLES
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
ADRIAN SHERWOOD TIME BOOM X THE
UPSETTER DUB SESSIONS
DEAFHEAVEN
BOY PABLO
THESE NEW PURITANS
BBNO$
SUPERORGANISM (DJ SET)
GUS DAPPERTON
COLDE
REGURGITATOR
LEO王
COSMO'S MIDNIGHT
IDIOTAPE
ROBOT
SWAMY
KEVIN KAHO TSUI
MATT FORCE
LINDA CHOW
南洋派對 N.Y.P.D.
SCIENCE NOODLES
CLAVE
CHARMING WAY
J-HOON LIVE
ROOM307
MAGNETIC SOUL W/ NIKI PARRINGTON
BALL OF SNAKES
CLUB KOWLOON
MLCH
DJ KULU
CRIMES AGAINST POP
DJ TXAKO
BABANI RECORDS (DJ SET)
SIMON PANG
SEAN FITZPATRICK
DRAFUS
TEDMAN LEE
YAO
PODO
DJ FABSABS (POMEGRANATE SOUNDS)
DJ FRECKLES
JOHNNY HILLER
ARUN R
CHAI
AVNEESH
BEN&BEN
JOAN
BOY AZOOGA
DAVID BORING
FLEETMAC WOOD
THE BOOGIE PLAYBOYS
SKARRA MUCCI, JADO, MOUSEFX WITH
HEAVY HK
BAZZA RANKS
SAY SUE ME
OLIVIER CONG
SEA ISLAND & FERRY
YETI OUT
PUSH
REWIND
NJUNS
RE:FLEX B2B BROADBACK
LIVING DISCOHEADS
TENG BOON
GHOSTLY PARK
IVAN SIT
DJ FU
MENGZY
DJ FIRE AUX
DJ STEVE BRUCE
JAMIE LEE (SOL PASSION MUSIC)
DJ CHI CHUNG
YUEN CHI CHUNG
DJ TSOI
DJ SHINDIGG
MIKO VAN CHONG
MAGIC RAMEN
FILL THE SILENCE
LOUISA HAINING
SAM BOOT