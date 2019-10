Clockenflap 2019 完整演出名單及完整時間表公佈，見到心水未？

大家都關注今年 Clockenflap 會否如期進行之時,距離開show前22日終於公布最後完整演出名單,大家有心水嗎?

繼 CUCO 因辭演後,新增的觸目單位包括:曾登英國專輯排行榜首 的英倫獨立搖滾樂隊 BOMBAY BICYCLE CLUB 、感性迷濛的澳洲電幻爵士 NICK MURPHY (aka. CHET FAKER) 、英國電子搖滾班霸 METRONOMY、魔幻迷離的英國電子樂團 GLASS ANIMALS 及前衛實驗搖滾先鋒 THESE NEW PURITANS。

今年照樣有大量的本地音樂單位參與,KEVIN KAHO TSUI 、 MATT FORCE 、LINDA CHOW 、南洋派對 N.Y.P.D.、SCIENCE NOODLES、CLAVE、CHARMING WAY、ROOM307、OLIVIER CONG 等等,一眾大家熟悉的名字。

Bombay Bicycle club

率先預覽重點演出單位,留意之後扭耳仔的專題介紹!

THESE NEW PURITANS

Nick Murphy fka Chet Faker

METRONOMY

GLASS ANIMALS

活動詳情

《Clockenflap 2019》

11月22日(星期五)由下午五時至晚上十一時

11月23日(星期六)由中午十二時至晚上十一時

11月24日(星期日)由中午十二時至晚上十一時

地點:香港中環海濱

Clockenflap 2019年完整演出陣容

HALSEY

MUMFORD & SONS

BABYMETAL

LIL PUMP

盧廣仲

魏如萱

BOMBAY BICYCLE CLUB

THE KOOKS

MURA MASA

HONNE

NICK MURPHY FKA CHET FAKER

METRONOMY

WHAT SO NOT

AURORA

GLASS ANIMALS

IDLES

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

ADRIAN SHERWOOD TIME BOOM X THE

UPSETTER DUB SESSIONS

DEAFHEAVEN

BOY PABLO

THESE NEW PURITANS

BBNO$

SUPERORGANISM (DJ SET)

GUS DAPPERTON

COLDE

REGURGITATOR

LEO王

COSMO'S MIDNIGHT

IDIOTAPE

ROBOT

SWAMY

KEVIN KAHO TSUI

MATT FORCE

LINDA CHOW

南洋派對 N.Y.P.D.

SCIENCE NOODLES

CLAVE

CHARMING WAY

J-HOON LIVE

ROOM307

MAGNETIC SOUL W/ NIKI PARRINGTON

BALL OF SNAKES

CLUB KOWLOON

MLCH

DJ KULU

CRIMES AGAINST POP

DJ TXAKO

BABANI RECORDS (DJ SET)

SIMON PANG

SEAN FITZPATRICK

DRAFUS

TEDMAN LEE

YAO

PODO

DJ FABSABS (POMEGRANATE SOUNDS)

DJ FRECKLES

JOHNNY HILLER

ARUN R

CHAI

AVNEESH

BEN&BEN

JOAN

BOY AZOOGA

DAVID BORING

FLEETMAC WOOD

THE BOOGIE PLAYBOYS

SKARRA MUCCI, JADO, MOUSEFX WITH

HEAVY HK

BAZZA RANKS

SAY SUE ME

OLIVIER CONG

SEA ISLAND & FERRY

YETI OUT

PUSH

REWIND

NJUNS

RE:FLEX B2B BROADBACK

LIVING DISCOHEADS

TENG BOON

GHOSTLY PARK

IVAN SIT

DJ FU

MENGZY

DJ FIRE AUX

DJ STEVE BRUCE

JAMIE LEE (SOL PASSION MUSIC)

DJ CHI CHUNG

YUEN CHI CHUNG

DJ TSOI

DJ SHINDIGG

MIKO VAN CHONG

MAGIC RAMEN

FILL THE SILENCE

LOUISA HAINING

SAM BOOT