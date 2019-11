【 Clockenflap 2019 】自己一個更開心？絕對有啱一支公的選擇！

Clockenflap 完整lineup 同時間表已經登陸!不管你想入去 high 住跳舞還是 chill 住聽歌,還是入去找真愛... 是找愛的樂隊也好,睇騷都有分一人注目定多人注目,扭耳仔 All-green Man 和大家分析下哪幾場是適合「一綠 L」去聽的,又有邊幾場是「全綠陣」入去聽才好玩!

星期五

適合剛剛放工一支公聽的

The Kooks:有 11 年歷史的英倫 indie 樂隊,他們上次來香港已經是 2008 年的事了。當然慢慢聽他們的經典作,一支公懷緬舊時的美好~

LEO 王:今次雖見不到和 9m88 同場,但說了要做個「 奸渣 man 」,當然是一個人的空間去欣賞。史上首位以 hip-hop 唱將身份奪得金曲獎最佳男歌手,但「 哥唱的不是歌喉 」,是「 唱 vision 」啊,邊聽歌邊思考這些哲理當然是一支公的時候做的正經事。

咦!今年有 Fleetwood Mac?

不是,是 Fleetmac Wood。

電影《 The Lobster 》也說過:「因為我們都是自己跳舞,這就是為何會播電子音樂的原因。」所以當然係「其實自己一個更開心」high 住聽他們的 techno 和 house 了。難道還要和旁邊人解釋 Fleetmac wood 和 Fleetwood Mac 有何分別嗎!

邊聽邊思考人生的公仔麵,那就是聽 Science Noodles 了。如果,如果他們會唱《 Hotel Harbour Grand 》一曲,那當然是自己一個幻想再遇上前度對著他/她唱「 I unfollowed you, I unfriended you it is just a ritual to forget you 」了!

Science Noodle - Autumn Sound : remix 變「秋天的動畫」

星期六

第二天還未有人陪?不緊!

有日本 babymetal 陪你!日本 idol 樂隊,當然自己 enjoy 大叫大跳同跟著唱啦,其他人「不要阻我」!

而香港唱作人 Olivier Cong 的音樂,如海的湧浪,也可以如樹葉被微風吹起時的聲音,都是要合起雙眼去感受,沒有空理會其他人了。

【有戲聽】Olivier Cong 將鬼魂帶入榮光聖堂,音樂會重現大銀幕!

AURORA 的北歐精靈的音樂一定可以震懾大家!加上 AURORA 又後生又靚女,又不時會在 live 度吐嘈說咸濕笑話,讓女友見到自己心心眼又流晒口水望著這小精靈歌手就不好了!

北歐精靈歌姬 - 挪威 22 歲新貴 AURORA 連 Björk 都撐

星期日

去到第三日你還是自己一個人來的話,好!代表了你是認同藝術與音樂是要用自身心靈去感受的!那一於撐香港 band 啦!DAVID BORING 的現場演出能量輸出與技巧兼備,每次都值得看已是樂迷共識。無論是台風還是音樂都已經超越 post-punk / no-wave,是一種哲學性嘅體驗。

David Boring — JANE PAIN:對抗存在焦慮感的 case study

這兩年香港地常常講 bedroom pop,那大家都對 Room307 呢隊 band 好熟悉,一首《 MK sadboy 溝唔到女 as usual 》唱出少男心聲,又射中少女心事。出 show 次數不多的他今次 full band 出陣Clockenflap,平時聽開 lo-fi 味,但去到 live 又會變身 surf-rock 甚至 bossa nova 都玩,怎能不自己一個慢慢咀嚼一下?

對不起,我咁 MK: Room307 的馬𩣑山傷心小棧

東南亞 band 也要大家的支持,去年有隊菲律賓的 IV of SPADES,今年就有同鄉、以孖仔 Paolo 同 Miguel 為核心的 Ben&Ben!他們的細膩清新 feel,在亞洲圈內已經捲起一陣小旋風,想要感受果種被樂器溫柔包圍的感覺,就當然要現場看 live 了。

以上均適合一支公聽,如果是拖著最愛的人,或者一大班 friend 入場 high 的話,又有何選擇?下一 part 說你知。

