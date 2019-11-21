Less-Lethal 的聲音 - 實彈槍與非致命性槍聲音之辨別

亂世之時，不論你現在只是平常在街上逛逛，還是有「工作/任務」在身，大家都要打醒十二分精神，在這槍林彈雨之刻，有志氣也要保留性命，其中一個方法就是要辨清「戰場」上的槍聲，讓自己和身邊人都知當下情況的危急程度，當然，就是聽到聲就要逃了。

聲音，真的很重要，是讓一個人能夠判斷情況和危險的關鍵。現在先來聽一下大家在過去五個月見得最多的所謂「非致命武器」（ less-lethal weapon ）在發射時是怎樣的聲音：

以上的片大家可以清楚聽到 less-lethal 槍械發射時的聲音，這些槍是發布袋彈（ bean bag ) 、橡膠子彈（ rubber rocket ）。大家要知道這些槍是「 less-lethal 」不是「 non-lethal 」，用發不當一樣可以「搞出人命」，片中的警察所使用的守則也是主要用作射向四肢減低對方的活動能力，加上發射的聲響不算大，在未有任何警告下開槍，不是在很近距離也不會知道...

在此分享一下「非致命武器」不正確使用下會造成怎樣的傷害，也認識一下這些武器的分別，橡膠子彈也可以有穿透力，也可以殺死人的：

好了，到最近大家也看到了採用 5.56 口徑實彈（ live bullets/rounds ）的 Armalite Rifle Model 15（ AR-15 ），除了是美國警方、民間最普遍的槍械之一外，也是期後發展成軍用型 M16 突擊步槍在越戰中首次服役的自動步槍的初型。實彈槍發射時，因為會引爆火藥，所以聲響是很大的：

美國多次的校園槍擊事件，都是因為這支槍。以上片都說了：「使用這槍要有嚴格的訓練，落到了錯的人手上，只會成為重大傷害。」

聽到這些槍聲，而還可以有逃生的機會，就好走了。